İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtiyor.

DHA'ya konuşan Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür. Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor" diyor.







Gerçekten de sivrisinekler de değişti! Eskiden ısırılan yere kolonya sürerdiniz bir süre sonra acısı geçerdi. Şimdi ısırılan yer kaşımasanız bile şişiyor ve yara oluyor.

Haberle ilgili yorumlarda bile insanlar şöyle isyan ediyor:

■ "Özellikle ayak bileği ve bacaklarda büyük şişlikler bırakarak sokan sivrisinek popülasyonunda ciddi bir artış var. Bu sene sahiller ve İstanbul kâbus gibi."

■ "Yemin ederim bugün hastaneye gittim kaşınmakdan, yara oluyor doktor da anlamadı, alerji dedi gönderdi."

■ "Lütfen ilaçlama istiyoruz mahvolduk sivrisineklerden."







İLAÇLAMA YETERSİZ

Bu son yorum gereksiz! Çünkü ilaçlama zamanında yapılmıyor!

2021 Ocak ayında özellikle Asya Kaplan Sivrisinekleri (Aedes) için, İBB Meclisi'nde AK Parti grubu İBB yönetimini üstüne basarak "Sivrisineklerle dört mevsim mücadele edilmeli. Neden ilaçlamaya, biyolojik mücadeleye başlamadınız?" diye uyarmıştı.

İBB, 20 farklı hastalık taşıyabilen Asya Kaplan Sivrisinekleri'ne karşı ilaçlamayı zamanında yapmayınca 2021 yazı İstanbullu için zor geçmişti!

Demek ki yine hatalardan ders alınmamış, sivrisinekler larvayken ilaçlama yapılmamış.

İBB, İstanbul'u yine sivrisineklere teslim etti! Özellikle Asya Kaplan Sivrisinekleri İstanbul halkına hayatı zindan etti!

İnsanlar camlarını açamıyor, çocuklar ve yaşlılar sivrisinek ısırıkları yüzünden hastanelere doluştu!

Halk isyan edince şimdi yoğun ilaçlama yapılıyor ama bunun fazla faydası yok!

Sinekler artık ilaçlara karşı daha dirençli ama İstanbul'da zamanında ilaçlama bile yapılmıyor!

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SOSİS PARMAKLI KRAL!

Windsor Hanedanı medya için çok bereketli bir aile. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral 3. Charles da her hareketiyle gündem oluyor.

Son dönemde Kraliyet Ailesi'ni çok yazdım.

"Yok, bugün yazmayayım" diyorum ama Kral 3. Charles'ın sosis parmaklarına bakar mısınız? Yazmasak olmaz!

Yeni Zelanda'daki bir kasap, Charles'ın şişmiş parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles' sosisleri satmaya başladı.







Sosyal medyada da gündem oldu.

Charles da hoşgörülü bir insan, kendisi de "Sosis parmaklarım" diyor!

Elbette bu bir sağlık sorunu. Uzmanlara göre parmak şişliğine vücudun çeşitli nedenlerle su tutması ya da yaşlılık gibi faktörler sebep olabiliyor.

Su tutmasına ise yüksek sodyum içerikli bir beslenme düzeni ve yüksek tansiyona karşı kullanılan ilaçlar neden oluyor.

Charles çok geç bir yaşta; 73 yaşında kral oldu. Şimdi çok çalışmak zorunda ve artık attığı her adım daha çok haber olacak.

Özelikle sağlığıyla ilgili konular.

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MİLLİ FORMA PAHALI OLMAMALI

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında A Milli Takım'ın giyeceği formaları tanıttı.

İç saha formasında beyaz zemine kırmızı ay yıldızlı bant tasarımı zaten en çok sevilen, klasikleşmiş tarzdı.

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında ise geleneksel altıgen çini deseni kullanılmış.







Formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk Bayrağı konumlandırılmış.

Milli forma her şekilde güzeldir, önemli olan futbolcuların bu formanın hakkını vermesi!

Forma fiyatları 799,90 lira, bence pahalı! Daha makul bir fiyat belirlenebilirdi.

Peki, bu formaları nerede giyeceğiz? Katıldığımız büyük organizasyon yok! Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup maçlarında mı? Dünya Kupası'nda yine yokuz!

Biz futbolda ne zaman mutlu olacağız?

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BU KAÇINCI VAKA?

Safranbolu'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 14 yaşındaki Feyzullah T.'ye ticari taksi çarptı.

Çocuk şu hastanede yaşam mücadelesi veriyor!

Başıboş köpekler sokakta yaşasınlar diye kampanya yürüten ünlüler şimdi ne yapıyorlar acaba? Böyle durumlarda hemen ölü taklidi yapıyorlar!

Ya da "Çocuk zavallı köpeğin yaşam alanına girmiştir" diyorlar! Sorun da burada başlıyor! Başıboş köpeklerin yaşam alanı neresi? Sokaklar, caddeler mi?







Bu kaçıncı vaka? Daha kaç çocuk ölecek?

Hiçbir modern ülkede çocuklar başıboş köpekler yüzünden ölmez!

Öyleyse neden hâlâ çözüm üretilmiyor? Bu kadar zor mu modern barınaklar yapıp, başıboş köpekleri kısırlaştırıp oraya koymak?

Barınak yapmak belediyelerin asli görevi olmalı!

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YEMEK İÇİN KUYRUKTA BEKLENİLİR Mİ?

İstanbul'a ABD menşeli bir pastane açılır açılmaz önünde uzun kuyruklar oluştu. Pastanede farklı farklı cupcake'ler tanesi 70 liradan başlayan fiyatlara satılıyor.

Bir dilim brownie kek 75 lira. 12'li cupcake'ler ise 500 liradan başlıyor. Küçük boy latte 55 lira, Türk kahvesi 45 lira, bir bardak çay 30 lira. Aslında bu pastanenin sadece muzlu pudingi meşhur. ABD'de sadece onun için sıraya girer insanlar.







Beşiktaş'ta Akaretler'e yakın oturuyorum, orada da görüyorum, kafe ve yeme içme yerlerinin önünde hep uzun kuyruklar oluyor. Bana üstüne para verseler, yemek yiyenlerin yanında dikilip masanın boşalmasını beklemem! Ama gençler sırada bile selfie çekip sosyal medyada paylaşıyorlar.

Örneğin bir tavukçuda çok sıra oluyor. Bildiğin üç harfli marketlerden aldıkları tavuğu parçalayıp, unlayıp rengi kararmış sıvı yağda kızartıyorlar!

Ve insanlar bu sağlıksız market tavuğu için sıraya giriyor. Bunun nedeni anlamayacak yaşa geldim galiba! Evet, kafe ve restoranlar aynı zamanda sosyalleşme alanları. Ama bir hamburger, cheesecake ya da tavuk kızartması için de yarım saat ayakta beklemek saçmalık! O sıra kuyrukta beklenen kafe ve fast food'lar genelde sosyal medya ajanslarıyla çalışıyorlar. Ve sürekli o mekanlardan paylaşım yapıldığı için sanki çok özel lezzetler satıyorlarmış gibi algılanıyorlar!