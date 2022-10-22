SABAH Gazetesi'nin kent buluşmalarında son durağımız Ordu'ydu. Havalimanına indiğimiz gibi kentin yeşil doğası ve huzurlu atmosferiyle karşılaştık.

İlk durağımız Ordu Büyükşehir Belediyesi oldu. Binanın girişinde yerli üretim tekneler, güneş enerjisiyle cep telefonu şarj eden oturma bankı, akıllı su sayacı gibi birçok farklı araç ve teknoloji ürünüyle karşılaştık.







Hepsi belediyenin yeni projeleriymiş. Ee belediye başkanı ODTÜ mezunu doktor bir mühendis olunca sanki bir ARGE merkezine girmiş gibi olduk.

58, 59 ve 60'ıncı hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Dr. Mehmet Hilmi Güler, devlet hizmetinde geçen uzun yıllardan elde etiği büyük tecrübesiyle şimdi belediyecilik alanında fark yaratıyor.







Güler göreve gelir gelmez nitelikli tarım için ORTAR, turizm faaliyetleri için ORTUR, yazılım ve teknoloji için ORYAZ, enerji ve altyapı için OREN, kentsel dönüşüm için ORKENT adlı beş şirket kurmuş.

Güler'in dediğine göre şirketler salt kâr odaklı çalışmıyor. Asıl hedef turizmde, tarımda, teknoloji gibi sektörlerde sanayicinin, esnafın, çiftçinin önünü açacak projelere öncülük etmek.

Ordu denince akla ilk fındık gelir. ORTAR şirketi de fındığın hem üretiminde hem ticaretinde üreticiye destek olan projeler geliştiriyor.

Dünyada fındığın yüzde 70'ni üreten Türkiye ama yabancılar fındığımızla bizden daha çok kazanıyor. Güler ise fındığı birkaç spekülatörün insafına bırakmamakta kararlı. Hem bu çarpık yapılaşmayla mücadele ediyor hem de fındık endüstrisine yeni boyut kazandıracak çalışmalar içinde.

Güler "Fındığı fındık olarak satarsanız 2.5 milyar dolar para kazanıyorsunuz ama çikolata yaparsanız 8 milyar dolar kazanıyorsunuz" diyor ve marka olarak yarattıkları Kybele Çikolata'yı örnek gösteriyor.

Gana ve Fildişi Sahili'ndeki zengin aromalı kakao çekirdeklerini Ordu fındığıyla birleştiren Kybele Çikolata 50'den fazla ürünle önce Türkiye, sonra da dünyaya açılmayı hedefliyor.

Güler, "Bizim belediyecilikte pirimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız ile çalışırken üç şeyi gördük. Birincisi insan yönetimi, ikincisi para yönetimi ve son olarak üçüncüsü ise kaynak yönetimidir. Şimdi Ordu'nun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz" diyor.







YAĞMUR SUYU DEPOLAMA

Ve şu örneği veriyor: "Ordu'da fındık bahçelerinde 1 ay fındık toplanıyor. 11 ay boşta kalıyordu. Şimdi organik tarıma ağırlık verdik ve farklı ürünler de yetiştiriyoruz..." diyor.

Örneğin Güler, fındık bahçelerinde tavuk yetiştiriciliğine öncülük etmiş. Parası olmayana tavuk vermiş. Şu an Ordu'nun fındık bahçelerinde yılda 35 milyon 'gezen tavuk' yumurtası üretiliyor.

Güler göreve gelir gelmez altyapı çalışmalarına ağırlık vermiş. 1500 km yol çalışması, 1200 km içme suyu hattı, 200 km yağmur suyu ve kanalizasyon hattı, asfalt üretim tesisi ve biyoinovasyon merkezini şehre kazandırmış.

Binalarda yağmur suyu depolama, atık çöplerden elektrik üretme, 19 kadın kooperatifinin kurulması, engelliler için ücretsiz taksi, hayvan dostlarımız için hastane ve 'Hayvan Oteli' vs. Güler'in kente geliştirdiği projeleri anlatmakla bitmez.

Güler gerçekten Ordu'da belediyecilik anlayışına yeni bir boyut kazandırmış.

Ordu'ya gitme fırsatınız olursa bu büyük değişimi siz de fark edeceksiniz.

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YAYLA CENNETİ

Karadeniz'in her yeri yeşil ama Ordu bir başka yeşil. Ordu yayla ve şelale cenneti.

Çambaşı, Perşembe, Keyfalan, Çukuralan, Uluvahta, Aybastı, Düzoba olmak üzere yedi yayla ve 300'e yakın şelale var. Köy ve yaylaların yolları sorunsuz.







Yaylalarda konaklayacak pansiyon, alışveriş yapacak bakkallar, restoranlar, kafeler mevcut.

Belediye yayla turizmine de büyük destek veriyor. Örneğin Çambaşı yeniden inşa edilen kayak merkezi ve 5 yıldızlı otel yapımıyla en önde gelen turistik merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Belediye ayrıca Çambaşı'na 12 bungalov ev yapmış. Sayının kısa zamanda 30'a çıkması planlanıyor.

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3 AY DEĞİL 12 AY!

Dr. Mehmet Hilmi Güler, sadece yaz dönemi turizm hareketliliğinin yaşandığı Ordu'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan projelerle turizm hareketliliğini yılın tamamına yaymaya çalışıyor.

Güler 155 destinasyon belirlediklerini, kış mevsiminde doğa turizmine ilginin giderek arttığını söylüyor.

Örneğin Ordu'da Çambaşı'da kayak, Ünye'de nehir üzerinde zipline deneyimi yaşayabilirsiniz. Boztepe'de teleferikle yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

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ORDU'DA SÖRF

Sörf denince akla ilk Çeşme, Gökçeada gelir. Ordu'da sörf yapıldığını yeni öğrendim. Yerli ve yabancı sörfçüleri Ordu'da sörf antrenmanı yaparken gördük. Ertesi gün çıkacak fırtınada büyük dalgalarda sörf yapmak için hazırlanıyorlardı.







Sörf meraklısı bir genç, Ordu'da sörf yapılabilecek destinasyonlar bulmuş. Belediyenin de desteğiyle sörf turizmi başlatılmış.

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VEJETARYEN MUTFAK

Birçok Karadeniz ilinde olduğu gibi Ordu da balık ve pide açısından zengin bir menüye sahip ama asıl fark ot ve sebzelerde!







Ordu'ya giderseniz mutlaka pazı mücveri, Sakarca mıhlaması, pancar diblesi, ısırgan çorbası, taze bezelye kayganası, soslu patlıcan ve kabak kayganasının tadına bakın.

Ordu özellikle vejetaryen ve veganlar için zengin bir mutfağa sahip.

