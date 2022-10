Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sıfır Atık Festivali'ne katılan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "Dilim ürüne geçmek zorundayız. Artık aileler küçüldü, evde üç ya da dört kişiyiz. Dilim ürün satın almak bizim fakir ve parasız olduğumuzu göstermez" dedi.

Yaz mevsiminin başında karpuzun dilimle satılması Türkiye'de gündem olmuştu.

Ekonomide kötüye gidişin sembolü olarak gösterilmişti.

Hâlbuki ilk çıkan sebze ve meyveler her zaman daha pahalı olur.

Aslında ürünler mevsiminde bolken de dilim ve taneli satışa geçmemiz gerekiyor.







Yalçınkaya'nın verdiği örnekten hareket edelim: "8 yıl önce Almanya'da dilim avokado, bal kabağı, kavun karpuz satıldığını gördüm, bunun sebebi parasızlık değil insanlar evde az kişiyle yaşıyorlar. Evimden örnek vereyim; biz bir karpuz alıyoruz 3 dilim yeniyor herkes çalıştığı için geri kalanı çöpe gidiyor."

■ Birleşmiş Milletler 2021 Gıda İsraf Endeksi Raporu'na göre, Türkiye'de yılda kişi başı 93 kilogram, toplamda 7,7 milyon ton gıda israf ediliyor.

■ Türkiye'de, bir yılda israf edilen gıda, 147 adet Titanik gemisinin ağırlığına eşdeğer.

■ Üretilen meyve sebzenin en az yüzde 25- 30'u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor.

■ Ülkemizde konutlarda toplam su kaybının bedeli yaklaşık 13 milyar lira!







■ Sadece prize boşa takılı fişler Türkiye'deki toplam elektriğin yüzde 5'ini tüketiyor. Böylece her ay ortalama 60 milyon lira boşa gidiyor.

Bunlar gibi daha birçok israf örneği sıralayabiliriz.

■ Dünyada gıda krizi yaşanıyorken, küresel ısınma kuraklığı artıyorken, 2022 İsraf Raporu'na göre; Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15'ini israf ediyor. Bunun rakamsal karşılığı 1 trilyon 81 milyar liraya denk düşüyor.

■ Bu israfla 1 milyon 272 bin konut; 600 yataklı 15 bin 447 hastane; 16 derslikli 163 bin 841 ilkokul ve ortaokul; 218 bin 455 km otoyol yaptırabilir, 2 milyon 162 bin işletmeye 500'er bin lira kredi verebiliriz!

Asıl tartışmamız gereken; hayat pahalılığı aile bütçelerini zorlarken neden bu israf çılgınlığı yaşanıyor?







VATANDAŞIN VE MEDYANIN YARARINA BİR ÖNERİ

Hiç alakamız olmayan promosyon ürün tanıtımları ve reklamlar için sık sık telefon aramalarına, SMS mesajlarına maruz kalıyoruz. Bu durum gerçekten rahatsız edici.

İstenmeyen numaralar için bazı engelleme önlemleri alındı ama gelen aramaları ve mesajları ne kadar engellesek de bir yolunu bulup yine ısrarla arıyorlar.

Özellikle hafta sonları aranmak insanları çileden çıkarıyor.

Bu sorunla ilgili Fransa geçtiğimiz cuma önemli bir karar aldı. Artık Fransa'da Mart 2023'ten itibaren şirketlerin hafta sonları ve hafta içi öğle saatlerinde telefonla müşterileri araması yasaklandı.

Yayınlanan kararnameye göre şirketler vatandaşları yalnızca pazartesiden cumaya, sabah 10'dan öğlen 1'e ve öğlen 2'den akşam 8'e kadar arayabilecek. Şirketlerin telefonla müşterileri arama girişimleri de sınırlandırılacak.

İşte bize de böyle bir kararname lazım.

Medyadaki reklam gelirindeki azalmada, şirketlerin telefon aramaları ve SMS mesajlarıyla doğrudan müşteriyi taciz edercesine reklam yapmalarının da etkisi var!

Şirketleri promosyon ve reklam çalışmalarında medya kuruluşlarını kullanmaya mecbur bırakacak yasal önlemler alınmalı!

Şirketler bedavadan reklam, tanıtım yapacak diye vatandaş daha ne kadar telefondan taciz edilecek?







A PARA NEDEN ÖNEMLİ?

A Para yayın hayatında 4 yılı geride bıraktı. Bence az zamanda çok iş yaptılar. Kanalın kutlama yemeğinde A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in dediği gibi hafta içi yayınları ve hafta sonu programlarıyla ekonomide referans kanal haline geldiler.

Ve bunu Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olma misyonuyla başardılar.

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı spekülatif ekonomi haberlerine karşı A Para tarafsız haberleri ve uzman yorumlarıyla finans sektöründe doğru haberin kaynağı oldu.

Artık sadece vatandaş da, küçük yatırımcı ve büyük şirketler de ekonomiyle ilgili önemli gelişmelerde A Para'yı daha dikkatli takip ediyor.

Çünkü hem ekonomiyi yönetenler hem de finans sektörünün önemli temsilcileri özellikle A Para'ya konuşmayı tercih ediyorlar. Böylece A Para finans dünyasında referans bir kanal olmayı başarıyor.

Kanal ayrıca kaliteli filmleri ve hafta sonu ekrana getirdiği kültür-sanat, sinema, teknoloji, sohbet ve lifestyle programlarıyla da dikkat çekiyor.







SÜPER LİG, PREMİER LİG'İ GEÇTİ

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, dünya çapında 74 ligden hangilerinin 'en heyecanlı' geçtiğini araştırdı.

Araştırmada 1 Ocak-26 Eylül 2022 tarihleri arasında 74 ligde mücadele eden takımların lig maçları baz alındı.

Buna göre maç başı ortalama 12,96 gol şansına girilen ve 3,04 gol atılan Bundesliga en heyecanlı lig seçildi.

Hollanda 2. Ligi ikinci, Norveç Ligi ise üçüncü oldu.

Asıl şaşırtıcı sonuç ise Türkiye'den Süper Lig'in Premier Lig, Ligue 1, Serie A ve La Liga'yı geride bırakarak en çok gol şansı yaratılan ligler sıralamasında 8. sırada yer almasıydı.

Bence çok gol atılması ya da gol şansının yaratılması bir ligi en heyecanlı ligler arasına sokmaz. Kimse Hollanda 2. Ligi'ni izlemeyi Premier Lig'e tercih etmez.

Her şeye rağmen Süper Lig'de maç başı gol şansının 11,94'e ve gol sayısının ise 2,91'e çıkması seyir zevki açısından güzel gelişme.

Geçtiğimiz yıllarda savunma futbolunun modern futbol diye yutturulması ligimizi sıkıcı yapmıştı. En azından bu anlayıştan kurtuluyoruz.







Altyazı

"Dünyanın kendisi bile büyük bir aldatmaca. Birbirimizi fikir gibi maskelediğimiz saçmalıklara doldurmaktan, sosyal medyada samimiyet taklidi yapmaktan başka ne yapıyoruz?" (Mr. Robot)