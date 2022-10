BBC'nin haberine göre; ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40'ı miyop, bu oran 1971'de yüzde 25'ti.

Oranlar İngiltere'de benzer şekilde yükseldi. Güney Kore, Tayvan ve Çin'de ise yakını görememe sıklığı yüzde 84 ila 97 arasında.

Miyop, Çin'deki çocuklar arasında çarpıcı bir şekilde arttı ve daha ileri yaştaki çocuklar arasında görülme sıklığı yüzde 76'ya ulaştı.

Uzmanlar sorun çözülmezse 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olacağını söylüyor. Benim üç çocuğum da miyop. Çocukların arkadaşlarına ve çevremdeki insanların çocuklarına bakıyorum, miyop olma oranı yüksek.

Türkiye'de miyop oranındaki artışla ilgili ciddi bir araştırma yapılmalı. Acilen kaç kişinin miyop olduğunu ve miyop olma oranının ne hızda arttığını öğrenmeliyiz.







KİM SUÇLU?

Miyop oranının en düşük olduğu kıta ise Afrika!

Yüksek gelir gruplarında miyop oranları daha yüksek. Çünkü zengin yetişkinler ve çocukları, daha çok tablet, cep telefonuna sahip. Ekran başında daha çok süre geçiriyorlar.

Uzmanlar çocukların açık havada vakit geçirmesinin ve ekranla temasın azaltılmasının göz sağlığına iyi geldiğini söylüyor.

Bence miyobun sorumlusu teknoloji şirketleri! En gelişmiş telefonları, tabletleri ürete ürete insanların gözlerine daha çok hasar verdiler.

"Tercih senin, ekrana az bak" demekle olmuyor. Çoğumuz için cep telefonu vücudumuzun bir uzvu oldu! Şirketler göze en az hasar verecek telefonu ve tableti üretmeliler. Bunun için küresel çapta yargı kararları alınmalı. Böyle giderse 2050'de hava araçlarını kullanacak pilotları bulmak bile zorlaşır!

***



UZAYDAYIM DÖNÜŞ İÇİN PARA LAZIM!

65 yaşındaki bir kadın, Instagram'da uzayda kalan Rus astronot olduğunu söyleyen bir adamla tanıştı.

Adam zaman zaman internetten düşünce yörüngedeki uzay istasyonundaki zayıf hücre servisini suçluyordu.

Uzun sohbetler platonik aşka dönüştü. Uzaydan dönünce evleneceklerdi. Adam dünyaya dönmesi için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve kadın dünyaya dönüş bileti için 30 bin dolar gönderdi.







Haberin başlığını görünce kendi kendime "Bu da mı Türkiye'de oldu?" dedim. Haberde savcı, hakim karakterleri yoktu. Neyse ki olay Japonya'da yaşanmıştı.

Bizim dolandırıcılar bu senaryoyu nasıl Japon meslektaşlarına kaptırmışlar, hayret!

Bugüne kadar duyduğum en absürt dolandırıcılık öyküsü!

***



KOMPLO İDDİASINA 965 MİLYON DOLAR CEZA

Aşırı sağcı ve komplocu internet sitesi Infowars'ın kurucusu ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulu'nda 20'si çocuk toplam 26 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının komplo olduğunu iddia etmişti.

Kendisini küreselcilikle mücadeleye adadığını söyleyen Jones, okul saldırısının bireysel silahlanma karşıtlarının oyunu olduğunu iddia etmişti.

Saldırıda öldürülen 26 kişinin ailelerinden bazıları Jones aleyhine dava açmıştı.

Ve Jones saldırıya komplo dediği için tam 965 milyon dolar tazminat cezası aldı. Jones sadece 2 milyon dolar tazminat ödemeye gücü olduğunu söyledi ve muhtemelen iflasını açıklayacak.







Mahkeme Jones'un okul katliamını, kitle oluşturmak ve milyonlarca dolar kazanmak için kullanmakla suçladı. İşte burası önemli!

Günümüzde sosyal medyada birçok komplo teorici şarlatan var.

Birçok olay hakkında uçuk teoriler ortaya atıyorlar, sürekli felaket senaryoları üretiyorlar.

Türkiye'de tartışılmayan, gündeme gelmeyen YouTube felaket tellalları var!

Felaket tellalları insanların korku ve endişe duyularından beslenerek büyük izlenme oranlarına ulaşarak iyi paralar kazanıyorlar.

Bizdeki komplocuları ABD'de yayın yapsalar Jones'dan beter olurlar!

Bu arada Jones'un avukatı karar için "Bugün ifade özgürlüğü için çok karanlık bir gün" dedi. Aslına bakarsanız kışkırtıcı, kaos odaklı komplo teorilerinin bile fikir özgürlüğü olduğunu savunanlar var.

Neyin ifade özgürlüğüne girip girmeyeceği ise içinden çıkılması zor bir tartışma konusu.

***



FREDDIE GERİ DÖNDÜ!

Queen grubunun 1989'da yayınlanan 'The Miracle' albümünün kayıtları esnasında demo olarak bırakılan 'Face It Alone' şarkısı yıllar sonra geçtiğimiz haziran ayında keşfedilmişti.

Grubun ses mühendisleri tarafından titiz bir çalışmayla şarkı yayınlanacak kaliteye getirildi. Ve merakla beklenen şarkı önceki gün BBC Radio 2'den yayımlandı.







Aramızdan ayrılışından 31 yıl sonra Freddie Mercury'den yeni bir şarkı dinlemek eşsiz bir deneyimdi.

Sanki aramıza dönmüş gibiydi.

Freddie'nin şarkıyı HIV olduğunu öğrendiği ama basına duyurmadığı bir dönemde kaydettiği, şarkının hüzünlü melodi ve sözlerinden anlaşılıyor.

Bence şarkı harika, neden albüme alınmamış hayret ettim doğrusu.

Güzel habere gelirsek 'Face It Alone', The Miracle dönemi kaydedilen ancak grubun resmi olarak piyasaya sürmediği, dördü Mercury'nin vokalini yaptığı altı şarkıdan biri. Diğer parçaları da içeren bir kayıt, set olarak kasımda piyasaya çıkacak.

***



OYUNU İÇİN GERÇEK SAVAŞA KATILDI!

Kimliği paylaşılmayan bir Rus savaş esiri, bir YouTube yayınına katıldı ve savaştan önce bir mağazada çalışırken müşterinin unuttuğu kredi kartından 5 bin Ruble para çektiğini söyledi.







Esir parayı World of Tanks oyununda harcamış. Polise yakalandıktan sonra çaldığı parayı ödemiş ama kendisine kesilen 300 bin Ruble para cezasını ödeyememiş.

Ve borçlarını ödeyebilmek amacıyla Ukrayna'da savaşa katılmış ama esir düşmüş.

World of Tanks'ı bir ara oynadım, keyifli bir savaş oyunu. Ama oyunda ne kadar iyi olsanız da üst model tanka geçebilmek için para yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Demek ki, talihsiz esir oyunun bağımlısıymış.

Oyun için hırsızlık yapıp sonra gerçek savaşa katılmak zorunda kalmak tam kara komedi filmlerine konu olacak bir olay.

***



Altyazı

"Bugün geri kalan hayatımın ilk günü." (American Beauty)