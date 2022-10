CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi için muhalif kanal TELE 1'in Washington Temsilcisi Yılmaz Polat bile Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekip "Tam bir fiyasko" dedi.

NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi'nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, Kılıçdaroğlu'nun programlarına alınmadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Canikligil'in "Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar. En az 20 gazeteci dışarıda kaldı" paylaşımı her şeyi özetliyor.

Kılıçdaroğlu her fırsatta basın özgürlüğünden bahsediyor ama en önemli görevleri Türk siyasetçileri ABD'de takip etmek olan gazetecileri kapı dışarı ediyor!







8 SAAT KAYBOLMUŞ

Bunun farklı bir nedeni olmalı! Acaba neden?

Akreditasyon verilmeyen görüşmeler ise Türkiye'de kimsenin umursamadığı beyin göçü gerçekleştirmiş bazı akademisyenler!

Eğer popülerliğini kaybetmiş olan, 'caps' mizahına konu olmuş Demokrat Partili Bernie Sanders bile Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediyse gerçekten bu gezi fiyaskoya dönüştü demektir.

Sosyal medyada "O kadar teknoloji dedi, bari gelirken yanında yeni İphone getirsin" diye espriler kasanlar da oldu!

Öte yandan Habertürk yazarı Oray Eğin dünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinde 8 saat ortadan kaybolduğunu yazdı: "Kılıçdaroğlu'nun salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla başkente gelmesi bekleniyordu. Ama biletini yaktı ve otomobille yola çıkmaya karar verdi. Boston ve D.C. arası trafiksiz, hiç durmadan en az sekiz saat demek. Amerikan otobanı da olsa yorucu. Tren ve epey kısa sayılabilecek uçak seferleri var. 15 bin dolar gibi cüzi bir ücrete 10-15 kişilik özel uçak bile kiralamak mümkün. Ama Kılıçdaroğlu otomobille gelmeyi tercih ediyor, yanındakiler de şaşırıyor."

Özetle Kılıçdaroğlu, en az sekiz saat ortadan kaybolmuş! 74 yaşındaki bir siyasetçi bu zorlu kara yolculuğunu neden tercih ediyor?

Zamanlaması manidar bu gezinin perde arkasında Kılıçdaroğlu'nun farklı bir ajandası ve görüşme trafiği olabilir mi?

ABD'deki gazetecilere bile akreditasyon vermediğine göre akla ilk şu soru geliyor; Kılıçdaroğlu'nun gizli görüşmeleri oldu mu? Olduysa kimlerle görüştü?

***



BİZE BÖYLE CEZALAR LAZIM!

Fransa'da Strazburg yakınlarındaki Illkirch-Graffenstaden Belediye Başkanı, bir nikah törenini, düğün konvoyunun oluşturduğu gürültü, hız sınırının aşılması ve bir araçtan ateş açılması nedeniyle iptal etti.







Belediye Başkanı Thibaud Phillips, konvoyun yaklaşık 26 bin kişilik küçük şehirde 'kaos' oluşturduğu için aldığı iptal kararını şöyle savundu:

"Düğünler bir kutlama olduğu için korna çalınmasını anlayışla karşılıyordum. Ancak bölge sakinlerinin rahatsız edilmesine ve korkutulmasına tahammül edemiyorum. Bu bir suç festivaliydi. Artık herkes biliyor ki yasalara uyulmadığında düğün iptal edilir."

İşte bize de böyle belediye başkanları lazım. Sadece düğünlerde değil asker uğurlamalarında da caydırıcı cezalar uygulanmalı.

Elbette insanlar eğlenmeli ama başkalarına rahatsızlık vermeden, trafiği tıkamadan ve havaya ateş açıp 'yorgun mermi' ile insanları öldürmeden eğlenilmeli.

Bir grup insan mutlu olacak, hava atacak diye birçok insanın eziyet çekmesinin mantıklı bir gerekçesi olamaz.

***



HAYVAN DIŞKISINA VERGİ GELİYOR!

Yeni Zelanda'da çiftlik hayvanlarının dışkılama ve geğirme sırasında çıkardığı gazlardan vergi alınacak.

Şaka gibi ama gerçek!

Hükümet bu vergilendirmeyi iklim değişikliği ile mücadele planının bir parçası olarak görüyor.

Peki, bu vergi nasıl hesaplanacak? Her danaya, koyuna vs. sayaç mı takılacak? Muhtemelen belli sayıda hayvanların günlük dışkılama ve geğirme değerleri hesaplanır ve ona göre bir ortalama alınır.









"Yok, artık" dediğinizi duyar gibiyim ama Yeni Zelanda, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen yükümlükler kapsamında sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltılması gerekiyor. Hükümetin de hedefi 2050'de sıfır karbon!

10 milyondan fazla büyükbaş hayvan ve 26 milyona yakın küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkenin insan nüfusu 5 milyon civarında.

Ve Yeni Zelanda'da, hayvanların çıkardıkları gazlar toplam sera gazı salınımının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor!

Yani çiftlik hayvanlarının sayısını azaltmak en mantıklı çözüm olarak gözüküyor.

Tabii bu Yeni Zelanda'nın çözüm planı. Çin, ABD, Hindistan gibi ülkelerin de sanayi üretiminde karbon salınımını düşürmek için yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapmaları gerekiyor.

Zaten dünyanın doğasını bozanlar da Çin, ABD gibi süper güçler ve onların sürekli tüketimi artırmaya odaklı kapitalist ekonomi anlayışları.

Konu yine Bill Gates ve onun yapay et önerisine bağlanacak gibi gözüküyor. Sadece yapay et olsa iyi! Uzmanlar gelecekte küresel ısınma ve kuraklığa bağlı kıtlık sorununun çözümü için böcek tüketimini artırmayı öneriyorlar!

Çok klişe komplo teorisi olacak ama ya küresel ıssınma abartılıyorsa, yanlış hesaplanıyorsa ya da yalansa ne olacak?

***



BÜYÜK PİYANGO

Fenerbahçe-Karagümrük maçında Miguel Crespo'nun ısı haritası çok konuşuldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, bu kadar hareketli olup yüzde 98 isabetli pas yüzdesiyle oynamak ve üstüne bir de gol atmak büyük bir başarı.

Crespo başta Atletico Madrid olmak üzere bazı takımların radarına girmiş durumda. Fenerbahçe Kim Min-Jae'yi 3 milyon Euro'ya alıp bir sezon sonra Napoli'ye 18 milyon Euro'ya satmıştı.







Yönetim 600 bin Euro bonservisle alınan Crespo'nun olası satışından da en az 15 milyon Euro gelir bekliyor.

Bu iki futbolcunun dışında Vitor Pereira, kiralıktan döndüğü için kızılan Miha Zajc'ı, kulübeye demir atan Ferdi Kadıoğlu'nu ve geleceğin yıldız adayı Arda Güler'i de öne çıkarmıştı. Pereira'nın teknik direktörlüğü tartışılır ama ondan çok iyi sportif direktör olur.

***



Altyazı

"Gençken bağ kurabileceğin birçok insan olacak sanıyorsun. Sonra bunun hayatta birkaç kez olduğunu anlıyorsun.." (Before Sunrise)