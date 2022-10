Metaverse, bir yıl önce Mark Zuckerberg tarafından büyük bir yenilik olarak tanıtılmıştı. Facebook, Meta ismini almıştı.

İnsanların avatarlarıyla, Metaverse'te yeni bir sosyal hayat kurması bekleniyordu. Ama Metaverse beklenen ilgiyi görmedi.

Horizon Worlds, 15 Eylül'de platformun 'kalite iyileştirmeleri' yapılacağı gerekçesiyle kapatılmıştı. Meğer Horizon Worlds'ü kendi çalışanları bile sevmiyormuş.

Shah bu noktada özeleştiri yapıp başarısızlığı üstlendi ve çalışanlarından projeye daha sıkı sarılmalarını istedi.

Oysa Metaverse ilk kurulduğunda insanlar sanal arsa alıyordu. Türkiye'de ilk aylarda 20 binden fazla sanal arsa satılmıştı.

Bazı uzmanlar Metaverse'ü Zuckerberg'in Facebook'u kurtarma projesi olarak görüyordu.

Horizon Worlds'ün grafiklerinin bile eski olduğuna dair sert eleştiriler yapılmıştı.

İnsanların 3D gözlük takıp, Metaverse denilen sanal alemde kendi dünyalarını, sosyal ortamlarını yaratma beklentisi şimdilik karşılığını görmemişe benziyor.

İnternette vakti zamanında çok popüler olup şu an adı bile unutulan birçok platform oldu.

REKOR KUYRUĞU!

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, büyük yoğunluk oluştu.

Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek üzere yola çıkan TIR sürücüleri, tam 38 kilometreyi bulan kuyrukta beklemek zorunda kaldılar.

TIR şoförleri için zor ülkenin ihracatı açısından çok güzel bir gelişme.

ANNE SÜTÜNDE DE ÇIKTI!

İtalyan bilim insanları ilk kez anne sütünde mikroplastiklere rastladı.

Roma kentinde doğum yaptıktan bir hafta sonra 34 sağlıklı anneden alınan süt örneklerinin yüzde 75'inde mikroplastik tespit edildi.

Bence birçok ülkede ama az ama çok anne sütünde mikroplastiklere rastlayabiliriz. Çünkü plastik kirliliğine Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm dünyada rastlıyoruz.

Ne kadar dikkat etseniz bile artık yediğiniz balıkta da mikroplastik var. Ne yazık ki, plastik besin zincirine sızmayı başardı.

Elbette emzirmek bir bebek için yine en iyi beslenme. Uzmanlar emziren annelere ambalajlı gıdalardan ve çeşitli kozmetik ürünlerden kaçınmasını tavsiye ediyor. Çünkü bebekler kimyasal maddelere karşı savunmasızlar.

Küçük plastik parçacıkları yiyecek ve içecekler yoluyla, hatta soluyarak vücudumuza alıyoruz.

Özellikle ülkemizde suyu genelde damacana ve plastik şişelerden tüketiyoruz. Suyun plastikle teması yüzünden mikroplastik kirliliğine maruz kaldığımıza dair araştırma sonuçları yayınlandı.

GRUP LOKUM AMA BİZ KÖTÜYÜZ!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Hollanda-Fransa'lı B Grubu ve İtalya-İngiltere'li C Grubu'na göre daha kolay bir gruptayız.

Hatta İspanya-Norveç-Macaristan'lı A Grubu'ndan da daha avantajlı bir gruptayız. Diğer gruplar da genelde D Grubu'na yakın güçte.

Beş takımlı grupta yer alıp iki maç eksik oynamak da avantaj sayılır.

Öte yandan "Çek bir Letonya" laneti peşimizi bırakmıyor.

2002'de Dünya Kupası'ndan sonra Konfederasyon kupasında da 3. olmuş istikrarlı bir kadroya sahiptik ama 2006 Dünya Kupası'nda Play-Off kalmıştık.

Herkesin beklentisi en kolay rakip görülen Letonya'nın çıkmasıydı. Gazetelerde "Çek bir Letonya" başlığı ön plana çıkmıştı.

Letonya çıkınca ülkede bayram havası esmişti. Sonuçta rakibi küçük görmenin cezasını elenerek çektik. Sonrasında Letonya ile yapılan mücadeleler hep zorlu geçti. Şimdi yine aynı gruptayız.

D Grubu avantajlı gibi gözüküyor ama Hırvatistan ve Galler bizden daha iyi takımlar.

Altyazı

"Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır." (Prison Break)