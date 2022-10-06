Eski CIA Başkanı David Petraeus, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer bir saldırı gerçekleştirmesi halinde ABD ve müttefiklerinin buna Ukrayna'daki ve Karadeniz'deki Rus güçlerini imha ederek karşılık vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nükleer felaket olasılığına karşı Ukrayna'ya 5 milyon doz iyot gönderdiklerini açıkladı. Rus saldırıları sırasında bir nükleer santralin zarar görmesinden korkuluyor.

Dinyeper Nehri'nin kıyısında bulunan Zaporijya Nükleer santrali geçtiğimiz mart ayında Rusların eline geçerken eğitim binası vurulmuş ve yangın çıkmıştı.

Neyse ki korkulan olmamıştı!

Şimdi ise Rus kaynaklarına göre nükleer felaket tehdidi, Ukrayna ordusunun uzun süredir Zaporijya'daki santrale saldırılar düzenlemesinden kaynaklanıyor.







Kuzey Akım boru hatlarını kimin patlattığı hâlâ tartışılıyorken eski CIA Başkanı'nın nükleer tehdit açıklaması ve Ukrayna'ya 5 milyon doz iyot gönderilmesi, zamanlama açısından manidar.

Nükleer silah kullanımının Rusya'nın çıkarına olmayacağı açık!

Peki, boru hattındaki patlamaya benzer bir patlama Zaporijya Nükleer Santrali'nde olursa ne olur? Sabotaj ihtimali her zaman var!

Dünya enerji krizi, kuraklık, kıtlık vs. gibi belalarla boğuşurken nükleer sızıntı büyük kâbus olur.

6 reaktörlü Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali! Olası bir patlamada Chernobyl Nükleer Santral patlamasının en az 6 katı büyüklüğünde bir radyoaktif etki ortaya çıkabilir!

Kötü haber; Zaporijya, Çernobil'den daha yakın Türkiye'ye! Sinop üzerinden yapılan ölçüme göre ülkemizden 677 kilometre uzaklıkta.



İYOT HAPI BULUNSUN!

1986 yılında patlayan ve serpintisi Türkiye'ye ulaşan Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıkta. Bu mesafeye rağmen Türkiye nükleer serpintiden etkilenmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir patlamasının ardından oluşacak radyoaktivitenin yağmur yüklü bulutlar ve rüzgârla ülkemize gelme ihtimali var!

Çernobil faciasından sonra insanlara iyot hapları verilmişti. Yüksek dozdaki iyot hapları ile insan vücuduna tiroit bezleri yoluyla radyoaktif iyotun nüfuz etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İyot haplarının vücutta etkili olabilmesi için zamanlama çok önemli. Radyoaktif dalga yaşadığınız bölgeye yayılmadan birkaç saat önce alınması gerekiyor.

Hapların dört saatten sonra etkisi yavaş yavaş düşüyor. Fakat Çernobil faciası gibi kazalarda, radyoaktif salınım sürekli olduğu için tekrarlayan doz uygulamaları gerekiyor.

Kenarda iyot hapı bulundurmakta fayda var!

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PİTBULLDAN DAHA TEHLİKELİ

Samsun'da 1 Ekim'de bir restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden Sibel Güven (39) ile 4 yaşındaki kızına yasaklı ırk olan Dogo Argentino cinsi iki köpek saldırdı.







Kızını korumak için üzerine kapanan Güven, yüzünden ve kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Güven, "Mekân sahibinin biri beyaz iki tane köpeği, bizi görür görmez üzerimize geldiler. Önce kızımın kafasını tuttular. Bir şey yapamayacağımı anlayınca, hemen kızımın üzerine yattım. İşten çıkan çalışan olmasaydı; bizi kurtaracak kimse yoktu. Göz kapağıma dikiş atıldı, yanağımda ısırıklar var. Kafamda diş izleri var. Kolumu epey bir parçaladı. Kızımın ise omuzunda, kalçasında yırtıklar, koltuk altında dikişler var. Kafasında ise diş izleri var."







Sibel Hanım kendini feda etmiş ama kızı da yaralanmış.

Okul etkinliği düzenleniyor ama restoranın sahibi köpeklerini bağlamaya gerek duymamış.

Olaydan sonra mekân hâlâ açıkmış. Köpekler de hâlâ oradaymış!

Bir Türkiye klasiği!

Bir yanda başıboş köpekler diğer yanda pitbull, Dogo Argentino gibi tehlikeli yasaklı köpekler!

Dogo, pitbulldan daha tehlikeli!

Köpek saldırıları her gün haber oluyor.

Bir de haber olmayanlar var!

Hiç abartmıyorum Beşiktaş'ta her gün birkaç tane Dogo Argentino cinsi köpek görüyorum.

Normalde bu köpekler görüldüğü yerde el koyulup, sahibine ceza kesilmesi gerekiyor. Yasa var ama uygulayan yok!

Yasaların uygulanması için ne olması gerekiyor?

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KAÇ DEFİNE AVCISI VAR?

Muş'ta define avcısı iki arkadaş, Roma dönemine ait sikke, bilezik ve heykeller buldu. Ama paylaşımda anlaşmazlık yaşanınca iki arkadaştan biri polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri de tarihi eserlere el koyarak şüphelileri gözaltına aldı.







Eğer ihbar olmasaydı 4 adet Roma dönemine ait değişik ebatlarda sikke, 1 adet Roma dönemine ait bilezik, 3 adet heykel büyük ihtimalle yurt dışına satılacaktı!

Kazmayı vurduğun her yerden tarihi eser fışkırdığı için ülkemizde defineci de çok. Son dönemde Kültür Bakanlığı'nın kültür varlıkları haritasını kullanarak kazı yaptıkları söyleniyor.

Acaba yakalanmadan tarihi eser kaçıran kaç defineci var?

Yaptıkları hırsızlıktan daha büyük suç. Hem kültür varlıklarını çalıyorlar hem de kazı yaparlarken antik kentleri tahrip ediyorlar!

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NASIL ZAYIFLADI?

Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını açıklamış:

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."







46 yaşındaki oyuncu, son dönemin trendi aralıklı oruç diyeti uygulamış.

Normalde oruç tutarken de ortalama 15-16 saat bir şey yenmiyor.

Eskiden orucun sağlığa zararlı olduğu iddia edilirdi. Şimdi oruç yükselen değer oldu. Bence orucun en güzel yanı karaciğere dinlenme fırsatı sunması.

Geç kahvaltı yaparak ya da kahvaltı ile öğle yemeğini birleştirerek aralıklı oruç diyeti uygulamak kolay gibi gözüküyor.

Uykuda geçen süre de hesaba katılırsa karaciğer dinlenmiş oluyor.

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Altyazı

"Korkan bir kişiye, başkasının korkusu kadar hiçbir şey cesaret veremez." (Narcos)

