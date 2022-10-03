Gazeteci Hülya Eymür, Şişli'deki apartman dairesini 'Tek başına yaşayacağını' söyleyen Ahmet Erduran adlı emlakçıya 1300 TL'ye kiralıyor.

Ancak bir süre sonra Eymür'ü arayan apartmandaki komşular "Evinizi kiraya verdiğiniz adam hiç evde yaşamadı. Evinizi yabancı uyruklu çok sayıda kişiye dönemsel olarak günlük- haftalık aylık kiraya veriyor" diyor.

Eymür evine gidince İranlı bir ailenin evi 4 bin liraya kiraladığını öğreniyor. Eymür olayı biraz araştırınca Erduran'ın aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayarak bunları daha yüksek fiyata başkalarına kiraladığını ortaya çıkarıyor.







Bunun üzerine Erduran, daha yüksek kira teklif ediyor ve 'evi başkalarına kiraya verebileceğine' dair kağıt imzalamasını istiyor. Eymür kabul etmeyince, "Başına bela açarım" diyerek tehdit ediyor, iyi mi?

Pandemi döneminde az inşaat yapılması, sonrasında inşaat maliyetlerinin artması gibi kiraları artıran birçok etken var. Arz az ve talep yüksek ise fiyatlar da yükseliyor.

Elbette işini iyi yapan, dürüst birçok emlakçı var. Ancak kiraların anormal yükselmesinin nedenlerinden biri de Ahmet Erduran gibi haksız kazanç peşinde koşan birçok emlakçının olması.

Emlakçılar piyasayı kontrol ettikleri için ev sahiplerine örneğin "Evinizin kira değeri 6500 TL ama yabancıya kiralarsak 10 bin TL ve bir yıllık peşin ödetirim kirayı" teklifinde bulunuyorlar. Ev sahipleri de yüksek kira alma ümidiyle bu öneriyi kabul ediyor. Böylece Türk vatandaşların ev bulma ihtimali azalıyor!

Göç alan bir ülke olduğumuz ve konut arzı az olduğu için de fiyatlar sürekli yükseliyor. Öyle ki Antalya'da emlakçılık yapan yabancıların sayısı arttı.

Emlak sitelerinde bir bölgede sahte ilanlar verip o bölgenin piyasasını yükselten emlakçılar da var. Sayıları haberlere konu olanların çok üzerinde!

Emlakçılar ev satışları ve kiralamada her iki taraftan toplamda yüzde 6 gibi yüksek komisyon almalarına rağmen, çok düşük, komik vergiler ödüyorlar. Emlak sitelerinde birçok sahte ilan vererek piyasayı bilinçli yükseltiyorlar. Türk kiracıların yerine yabancıları tercih ediyorlar. Bir semtte 23 daire birden kiralayıp fiyatlar üzerinde manipülasyon yapıyorlar vs.

Özetle kira artışlarında kötü niyetli emlakçıların da payı var! Emlakçı piyasasında yeni düzenlemelere ve sıkı denetimlere ihtiyaç var.

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ROLLERİ DİJİTAL İKİZLER KAPACAK

Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere 'dijital ikizinin' haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu. Oyuncunun haklarını Deepcake şirketi satın aldı.

Bu satış işlemi konuşma bozukluğu nedeniyle emekli olan Willis'i reklamcılıktan tam teşekküllü film ve dizilere kadar çeşitli projelerde tekrar izleyeceğiz anlamına geliyor.







Deepfake teknolojisiyle belki de Willis'i hayattan ayrıldıktan sonra da izleyeceğiz. Tabii bu yapılan anlaşmaya bağlı.

Son dönemde birçok kalitesiz yapımda oynayan Willis'in sağlık sorunları yaşayacağı emeklilik için birikim yaptığı söyleniyordu.

Belki de dijital ikizini çocuklarına, torunlarına gelir kapısı olarak miras bıraktı.

Keşke bu anlaşmaları bütün efsane oyuncular yapsa. Şimdiki çöp, yeteneksiz oyuncular yerine efsane oyuncuların dijital ikizlerini izlemek daha keyifli olabilir.

Paul Walker, 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği sırada 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 7. filmi çekiliyordu. Walker'ın bazı sahneleri dijital efektlerle çekildi.

Gelecekte belki de yeni oyunculara az ihtiyaç duyulacak. Dijital oyuncu yemeden içmeden, kapris yapmadan 7/24 çalışabilir.

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EVLİLİKTEN YANA ŞANSI YOK

1993-2019 yılları arasında Amazon CEO'su Jeff Bezos'la (58) evli kalan MacKenzie Scott (52), boşandıktan iki yıl sonra, Mart 2021'de kimya öğretmenliği yapan Dan Jewett'la evlenmişti.







Bezos'tan boşandıktan sonra 28 milyar dolarlık bir servete sahip olan Scott ve Jewett'in üzerinde anlaşmaya vardığı mülk paylaşımı evlilik sözleşmesiyle belirlenecek. Jewett, Scott'ın çocuklarının fen öğretmeniydi. Muhtemelen de ayrılma tazminatını alarak en şanslı öğretmen olacak.

Ayrıca Amazon'da yüzde 4 hissesi bulunan Scott, dünyanın en zengin kadınlarından biri ama evlilikten yana şansı yok gibi. Bir daha evlenir mi bilmeyiz ama evlenirse üçüncü eşinin de kel olma ihtimali var.

Net varlığının 55 milyar olduğu tahmin edilen Scoot kuruluşlara sürpriz bağışlarıyla tanınıyor. 465 organizasyona yaklaşık 4 milyar dolar bağış yaptı.

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KARGO İÇİN İMZA ATARKEN DİKKAT!

Kendilerini kargo çalışanı gibi tanıtan dolandırıcılar, emekli muhasebeci Sevil Özer'e 3 milyon TL'lik senet imzalattırdı. Özer, dolandırıldığını bir ay sonra gelen icra kararı ile anladı.

Zaten birçok vatandaşın kimlik bilgisi dolandırıcıların eline geçti. Bir de böyle boş kağıda ya da senede bir imza ile insanların hayatı karartılıyor!

Yargı sistemindeki açıklardan yararlanıyor bu aşağılık dolandırıcılar.







Normalde icra takibinde bulunan kişiye "Bu yaşlı kadına 3 milyonluk TL'lik ne verdin?" diye sorulmalı. Böyle bir sürü usulsüz senet davası var. Neden hemen icra takibi başlatılıyor?

Zavallı kadın şu an bankadaki parasını kullanamıyormuş.

50 bin TL üstü senetler noter huzurunda imzalanmalı!

İmzayla kargo alma saçmalığı da bitmeli. Kargo şirketlerinin hepsi SMS ile onay koduna geçmeli.

Resmi evrak teslim edilirken de imza işleminin dolandırıcıların işine yaramayacağı bir yöntem bulunmalı.

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Altyazı

"Bir köpeğin kafasına taç takarsan tasma takman zor olur." (Game of Thrones)

