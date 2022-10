Avrupa'da artan enflasyon ve doğalgaz-elektrik faturaları, boşalan market rafları, devlet kurumlarında ışıkların kapatılması, Alman Meclisi'nde üşüyen vekillere battaniye dağıtılması vs. birçok haber okuyoruz.

Dünya büyük bir bunalımdan geçiyor ama İngiltere'den gelen haberler daha kötü!

İngiltere'de üniversitede okul ve yaşam masraflarını karşılamak için seks işleri yapan öğrencilerin sayısı artıyor. Ülkede her 20 öğrenciden birinin bu alanda çalıştığı tahmin ediliyor. OnlyFans gibi sitelerin artmasıyla bu sayıların yükseldiği belirtiliyor.

The Telegraph'daki habere göre seks işlerinin tamamı cinsel birleşme içermiyor. Müstehcen görüntülerle abonelik sistemi üzerinden para kazandıran OnlyFans'ın içerik üreticisi sayısı yüzde 34 artarak 2.16 milyona yükseldi.

Durham Üniversitesi seks işleri yapan öğrencilere bir eğitim kursu bile açtı. Tepkilere neden olan bu kurs için üniversite açıklama yapmak zorunda kaldı.

Amaçlarının seks işçiliğini yaymak olmadığını belirten kurs yetkilileri bu alanda çalışan birçok öğrenci olduğunu ve onların ihtiyacı olan destekleri almalarını istediklerini söyledi.

En fazla yapılan işler arasında yüzde 39'la müstehcen fotoğraf paylaşımı geliyor, daha sonra yüzde 28'le kullanılmış kıyafetler, yüzde 27 OnlyFans ve sugar dating (para karşılığı kendinden büyük insanlarla randevuya çıkma) ise yüzde 18 olarak sıralanıyor.







ERKEKLER FAZLA

Student Sex Work isimli bir sivil girişimin verilerine göre erkek öğrenciler (yüzde 51), kadın öğrencilere göre daha fazla seks işi yapıyor. Ancak erkekler çoğunlukla cinsel birleşmenin daha az olduğu alanlarda hizmet veriyor.

Örneğin The Telegraph'a konuşan Louis Butler adındaki bir öğrenci, sadece önünü kapatan bir önlükle evlerde 2-3 saatlik garsonluk hizmeti olarak 150 pound kazandığını söylüyor.

İngiltere'de öğrenciler barınma, ulaşım, yemek ve eğitim masraflarını karşılamak için seks işleri yaparken, Türkiye'de devlet yurtlarına başvuran her 100 öğrenciden 92'si yurtlara yerleştirildi. Bu yıl yurt ücretlerine zam yapılmadı.

KYK yurtlarında kalan öğrencilere beslenme yardımı günlük 60 TL'ye çıkarıldı. Böylece beslenme yardımı aylık 1800 TL'ye çıktı.

Yurtlarda kahvaltı da ücretsiz sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış olanlara ücretsiz sandviç ve al götür tarzı uygulamalar başlatıldı.

Burs ve kredi ücretleri de lisans öğrencileri için 850 TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 1.700 TL'ye ve doktora öğrencileri için 2.550 TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca öğrenim kredilerinde geri ödemelerinde ÜFE farkı da kaldırıldı.

Özetle birçok gelişmiş ülkede olmayan Türkiye'deki sosyal devlet anlayışı öğrencilere de önemli destekler sunuyor.

***



ALMANYA ALTI TÜRK'Ü KAPTI!

Biz A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları karşısında aldığı skandal yenilgiyi tartışırken, Almanya altı gurbetçi Türk'ü keşfedip genç milli takımlarına davet etti.







U20 Milli Takımı'na Mehmet Can Aydın, Kerim Çalhanoğlu (Schalke 04), U19'a Yusuf Kabadayı (Bayern Münih) ve Umut Tohumcu (Hoffenheim), U17'ye Taylan Bulut (Schalke 04) ve U16 takımına da Batuhan Deliboyraz (Mainz) çağrıldı.

Süper Lig'de yerli gençlere fırsat tanınmadığı için, takımlar genelde üç yerli ile sahaya çıktığı için bizim yerimize Almanya futbolcu yetiştiriyor.

Mesut Özil, İlkay Gündoğan örneklerinde olduğu gibi Almanya en iyilerini seçiyor.

Eskiden Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop gibi yıldızları ikna edebiliyorduk. Ama milli takımda alınan kötü sonuçlar, gurbetçilerin ilk tercihini Almanya'dan yana yapmalarına neden oluyor.

***



LİTRESİ 10 MİLYON $ AMA...

Şanlıurfa'da Metin Örenler'in kurduğu akrep çiftliği sık sık haberlere konu oluyor.

15 bin akrep yetiştiren Örenler, akrep zehir sağımını yaparken gazetecileri çağırıyor.

Örenler ilaç ve savunma sanayisinde kullanılan akrep zehrinin litresinin 10 milyon dolara satıldığını söylüyor.

İlgi çekici bir konu ama ne zaman Örenler'in akrep sağım haberini okusam fotoğraflarda hep paslı yemek maşasından yapılan aleti ve yine cımbıza benzeyen paslı bir aleti görüyorum.







Milyon dolarlık piyasadan bahsediyor ama aletleri eski, kirli ve paslı!

İlaç ve savunma sanayisinden alıcılar bu paslı aletleri görüyorlar mı acaba?

Milyon dolarlık tesisteki akrepler de benim evde ekmek koyduğum plastik kutularda saklanıyor! Enteresan bir sektörmüş!

Litresini 10 milyon dolarlık bu piyasaya girmek için paslı bir maşa, bir cımbız, ekmek sepeti ve bolca akrep yetiyor herhalde!

***



YALAN MI SÖYLEDİ?

Elon Musk, 44 milyar dolara alacağını açıkladığı Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın almaktan vazgeçmişti.

Twitter da Musk'a dava açmıştı.

Musk'ın, Twitter kullanıcı verilerini analiz etmek için tuttuğu iki firma, Twitter'daki bot tahminlerini açıklamak zorunda kaldı.

Cyabra firması Musk'a muhtemelen yüzde 11 bot veya sahte hesap olduğunu söylemiş. Diğer şirket CounterAction ise bot veya hesapların yüzde 5,3 olduğunu bildirmiş.







Musk ise geçtiğimiz mayıs ayında Twitter'daki sahte veya spam hesapların yüzde 20'den çok yüksek olabileceğini açıklamıştı.

Şimdi Twitter'ın avukatı, firmaların elde ettikleri sonuçların Twitter'ın iddialarıyla çok uyumlu olduğunu ve Musk'ın bu sonuçları insanlardan sakladığını iddia ediyor.

Demek ki, Musk bir bankere gönderdiği "Putin'in yarınki konuşması (9 Mayıs Zafer Günü) gerçekten çok önemli. 3. Dünya Savaşı'na giriyorsak Twitter'ı satın almak mantıklı değil" mesajında ciddiymiş.

Büyük ihtimalle sahte hesapların Twitter'ın açıkladığından çok daha fazla olduğuna dair bahane üretti!

Bence Musk köşeye sıkıştı. Ya yüklüce tazminat ödeyecek ya da Twitter'ı almak zorunda kalacak!