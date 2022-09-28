Antalya-Demre'de ilçe belediyesi tarafından dün düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te genç bir kız araçların üzerine çıkarak twerk dansı yapmış.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da buna çok kızmış: "Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyonda bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim."

Başkan hızını alamamış, sanki Demre işgal altındaymış gibi konuşmaya devam etmiş:

"Bu arkadaş veya arkasında kim varsa; yarından itibaren iki elim yakasında. Bunu ortaya çıkarmak benim boynumun borcu... Yiğit vurulduğu yerden kalkar. Biz vurulduk ve vurulduğumuz yerden kalkacağız... Demre Belediyesi'nin böyle bir organizasyonundan kıskançlık duyanlar olabilir. İçimizde İrlandalı olabilir... Bunlar için gün bugün olabilir. Ama buradaki organizasyon onlara en güzel cevabı verecek."







Bence dış güçlerin oyunu da olabilir!

Eğri oturalım, doğru konuşalım! 'Drift ve Tuning Fest', modifiyeli Tofaş arabalarıyla hız yapmayı, drift atmayı seven tayfanın katıldığı bir etkinlik.

Kızın twerk yaptığı görüntülerde de festivaldeki gençler durumdan memnun görünüyorlardı. Hatta birçoğu telefonu açıp canlı yayına geçmiş!

Tofaş araçlara, drift ortamlarına gönül vermiş genç kızlar da var. Genelde de twerk yapmayı seviyorlar. Onlarla yapılan röportajlar var!

Yani Kocakaya'nın hesabını sormazsam namerdim diye tehdit ettiği kız da muhtemelen Tofaşçı tayfadan. Belki de Twerk dansını da filmlerden, TikTok'tan öğrendi.







CHP'LİLER OY VERDİ!

Başkan Kocakaya festival düzenlediği kitlenin Tofaş araçlara gönül verenler olduğunu bilmiyor mu? 'Drift ve Tuning Fest'lerde neler yapılır, gençler nasıl eğlenir bilmiyor mu?

Hiç 'Hızlı ve Öfkeli' filmi de mi izlemedi? Madem Kocakaya, ilk defa drift festivali düzenliyor, bari YouTube'a girip, bu festivallerde neler yapıldığını inceleseydi!

Birkaç video izleseydi twerk yapanları da görürdü! Ve ona göre kararını verirdi!

Demre en çok turistin geldiği ilçelerden biri! Yabancı basında, Kocakaya'nın twerk yapan genç kızı hesap soracağım diye tehdit ettiği yazılırsa, işte o zaman ayıkla pirincin taşını.







Peki, Kocakaya bizim sosyal medyada neden tepki görmedi? İyi Partili belediye başkanı da ondan!

Demre'nin belediye başkanı AK Parti ya da MHP'li olsaydı sosyal medyada yer yerinden oynardı!

"Bunlar danstan bile rahatsızlar", "Hayat tarzıma dokunma" diye tweet'ler atılırdı. Belki de sosyal medyada iktidarı eleştirmek için twerk yapma hareketi başlatılırdı.

Oysa CHP, 2019 Belediye Seçimleri'nde Kocakaya kazansın diye Demre'den aday bile çıkarmamıştı.

CHP'li modern kafalı seçmenler de twerk dansından rahatsız olan ve twerk yapan kızı tehdit eden Kocakaya için oy verdiler iyi mi?

İşte CHP'nin yaman çelişkisi burada başlıyor!







VAHİM BİR DURUM!

TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor yayınında Caner Erkin'in milli takımı bıraktığını açıklamıştı: "Kuntz ile beraber kadro değişti. Burak Yılmaz'ın bırakması büyük kayıp... Caner ve Gökhan'ın bırakması... Böyle böyle değişim içindeyiz..."

Caner de "Dün haberim oluyor ki; Milli Takım'ı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli Takım beni bırakmış" dedi.

Bu Altıntop'un Faroe Adaları yenilgisinden sonra sanki kahvehanede konuşuyormuş gibi yaptığı açıklamalardan daha vahim bir durum.

Milli Takım'ın tepesindeki yönetici Caner'in milli takımı bıraktığını sanıyor! Üstelik Caner, Karagümrük'te ikinci baharını yaşarken! En azından Caner'e "Biz takımı gençleştirme sürecine girdik" diyebilirlerdi.

Yoksa Kuntz da Caner'in milli takımı bıraktığını mı düşünüyordu? Güler misin, ağlar mısın?







FACEBOOK'UN FİLİSTİN SANSÜRÜ

Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük olaylar sonrasında, Facebook ve Instagram'ın Filistinli kullanıcıların paylaşımlarını engellediği ve hesaplarını bloke ettiği ortaya çıkmıştı.

Facebook'un çatı şirketi Meta, bu konuda artan baskılar nedeniyle zor durumda kalmış ve Business for Social Responsibility'den (BSR) rapor hazırlamasını istemişti.

Araştırmada Facebook'un Filistinli kullanıcıları hedef alan ağır bir sansür uyguladığı, İsrailli kullanıcılara yönelik ise biraz daha yumuşak kararlar aldığı ortaya çıktı.

Bunun nedeni ise Meta algoritmalarında Arapça içeriklere yönelik proaktif algılama oranlarının çok yüksek, İbrani içeriklere yönelik ise çok düşük olması.

Bu sonuca şaşırdık mı? Elbette hayır.

Yiğidi öldür hakkını yeme! En azından bağımsız bir kurumdan rapor istemeleri ve o raporu yayınlamaları da önemli bir gelişme.







BEĞENMEME TERCİHİ

TikTok, kullanıcıların alakasız veya uygunsuz olduğuna inandıkları yorumları belirtmelerinin bir yolu olan 'beğenmeme' (dislike) seçeneğini geçtiğimiz cuma günü sundu.

TikTok yetkilileri, test aşamasında 'beğenmeme' butonunu spam olabilecek veya anlamsız yorumları işaretlemenin bir yolu olarak gördüklerini belirtmişti.

Beğenmeme butonu tartışmalı bir uygulama aslında. TikTok'un bağımlılık yaratan algoritması belki de 'beğenmeme' butonunu etkileşim olarak görebilir.

"TikTok'tan sonra sıra Twitter'a gelecek" diyenler de var. Bence sıra Twitter'a gelmesin.

Beğenmeme butonu Twitter'da kaos çıkarabilir! Bu buton organize linçlerde çok kullanılır!

Twitter'ın algoritması da bu durumu etkileşim olarak algılayabilir. Farklı görüşlerdeki gruplar arasında 'beğenme' ve 'beğenmeme' yarışı başlarsa o zaman daha büyük etkileşim ortaya çıkar!

O zaman da Twitter tam cadı kazanına dönüşür!







Altyazı

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