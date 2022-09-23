Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından savaşa gitmek istemeyenler, ülkesini terk etmeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi ama bu sayının artacağını düşünenler panikle hava yolu şirketlerine yöneldiler.

Bir anda yurt dışı bilet fiyatları uçtu.







Rusya'nın popüler uçak bileti sitesi Aviasales verilerine göre Moskova'dan İstanbul ve Erivan'a aktarmasız uçuşlarda biletler tükendi. Moskova-Tiflis gibi aktarmalı rotalarda da yer kalmadı.

Başkentten Dubai'ye en ucuz biletin fiyatı da 5 bin dolara tırmandı.

Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan görüntülerde, Rusya'dan kalkan uçakların çoğunluğunun Türkiye, Ermenistan ve Gürcistan'a gittiği görülüyor...







Ayrıca Rusya'dan kaçan Ruslar, Gürcistan sınırında uzun kuyruklar oluşturdu.

Evindeki doğal gaz ocağını 24 saat açık tutup, Twitch yayınıyla Avrupa ülkelerine nazire yapan Rus'a ne oldu acaba? O da bilet aldı mı çok merak ediyorum!

Yaklaşmakta olan savaşın hiç şakası yok. Bunu bilen Rus gençleri de savaşmamak için ülkelerinden kaçıyor.

Görüyorsunuz Suriyelisi, Ukraynalısı, Rus'u zor durumda kim kalırsa ilk sığındıkları ülke Türkiye oluyor.

Bu da güçlü ve hoşgörülü bir ülke olduğumuzu gösterir. Umarım bazılarının iddia ettiği gibi Rusya'dan da bir göç dalgası olmaz!

Ülkeye sığınan her yabancı önce ev fiyatları ve kiraları artırıyor!

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ISABELLE TARTIŞMASI

Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını küçük fenomen Fevzi Kaan söyleyince şarkı farklı bir boyuta geçti.

Fevzi'nin berbat 'cover'ı çocuk olduğu için ti'ye alındı ve sosyal medyada çok paylaşıldı.

Sefo da Fevzi'yi konserine çıkardı. Beklendiği gibi Fevzi yine yanlış notalara bastı, şarkıyı yanlış söyledi. Ama bu durum daha çok alkış aldı.







Sonra rockçı Ufuk Beydemir, "Seviye bu, prim yapan bu" diye bir paylaşım yaparak Sefo'yu eleştirdi. Sefo da "12 yaşındaki bir çocuğun hayalini gerçekleştiriyorum" dedi ve tartışma büyüdü.

Ufuk, sıfır yetenek bir çocuğun gördüğü ilgiyi eleştirmekte haklı ama fazla da büyütmenin alemi yok. Kimse Eurovison'a katılmıyor. Amaç eğlenmek!

Fevzi'nin yeteneksizliğinin eleştirildiği bir ortamda Ufuk'a da sosyal medyadan 'duyar kasan' uslu bir rock'çı diyebiliriz. Sefo deseniz çirkin sesleri kamufle eden dijital ses efekti 'autotune' kullanma çaresizliği yaşıyor!

Aslında seviye hep düşük, herkes bir şekilde idare ediyor!

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F1'DE YOKUZ

FIA, Formula-1 2023 takvimini açıkladı. 2022'ye kıyasla 2023 sezonunu 15 gün erken açıyor ve altı gün geç kapatıyor.

5 Mart 2023'te Bahreyn'de başlayacak 2023 sezonunda F1 tarihte ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Ne yazık ki, 2023 takviminde Türkiye GP yer almıyor. 2023 takviminden ayrılan bir ülke olmadığı sürece 2023'te Türkiye'de F1 yarışı düzenlenmeyecek.

Pandemi gibi bazı ülkelerin organizasyondan çıktığı zor dönemde Türkiye, FIA'nın kurtarıcısı olmuştu.

Özellikle de 2020 yılında! 2021'de bu şansı elde ettik.

Ama pandemi bitince zengin Arap ülkeleri hemen kapılarını açtı F1'e!

Bazıları Türkiye'nin yarış takviminde yer almamasında geçtiğimiz yıl seyirci giriş çıkışlarında yaşanan kaosun etkisi olduğunu söylüyor.

Evet, büyük sıkıntılar yaşanmıştı ama F1'de her zaman para konuşur! Kim daha çok para verirse, organizasyona kaynak ayırırsa o yarış takvimine girer!

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PUBG'YE YASAK GELİYOR!

Afganistan yönetimini elinde bulunduran Taliban, şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle mobil oyun PUBG'ye yasak getireceğini açıkladı. Yasak üç ay içinde devreye girecek. Ve böylece Afganistan güvenli huzurlu bir yer mi olacak?







Sürekli çatışmaların olduğu bir ülkede PUBG iş yapmaz zaten!

Bence yönetim, gerçeği varken oyuna gerek yok demiş.

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ELF OLMAK İSTİYOR

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın eski sevgilisinin, iki çocuğunun annesi şarkıcı Grimes'in estetik ameliyat olup 'Elf kulağı' yaptırdığı konuşuluyor.







'Yüzüklerin Efendisi' romanının en sevilen karakterlerinden olan Elf'ler kusursuz güzellikleri ve farklı kulaklarıyla tanınıyorlar.

Grimes daha önce "Elf kulağı ameliyatından iyi bir sonuç alan var mı?" sorusunu sorarak hayatı boyunca Elf kulağına sahip olmak istediğini belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yüzünün bandajlı bir fotoğrafını paylaşıp, altına "Çılgınca bir şey yaptım!" notu düştü.

Şarkıcı konuyla ilgili açıklama yapmadı ama hayranları onun 'elf kulağı' yaptırdığına ikna oldu.

Grimes, güzel olabilmek için estetik yaptırmıyor! Fantastik Elf karakteriyle özdeşleşmek istiyor. Ve 'cyberpunk' tarzıyla fark yaratıyor.

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FIRLATMA KOLTUĞU!

Çinli otomotiv devi Chery, arabalar için geliştirdiği fırlatma koltuğu için patent başvurusunda bulundu.

Bu koltuk, kaçınılmaz bir kaza durumunda araçtan fırlayarak sürücü ve yolcuları yaralamaktan veya ölmekten kurtaracak. Koltuğunun normal bir araba koltuğundan farkı yok. Tek fark yarış arabaları ya da savaş uçaklarındaki gibi beş noktalı emniyet kemerinin olması.







Peki, bu koltuk nasıl fırlayacak? Bunun kararını yapay zeka mı, sürücü mü verecek? 2-3 saniyelik bir kazada bu karar nasıl uygulanacak? Bu sorulara tek alternatif yanıt ise 1964'de vizyona giren 'James Bond' filmindeki ünlü otomobil... Bond'un aracının fırlatma koltuğu vardı ve düğmeye basıldığında tavan paneli açılıyordu!

Bu teknoloji uzun yıllardır deneniyor. Hadi teknoloji gelişti ve fırlatılma işlemi uygulanmaya başlandı diyelim. Bunun bir de inişi var! Örneğin yolun ortasına inmek zorunda kalınırsa ne olacak?

Bu teknoloji bize gelse can sıkıntısından deneyen çok olur!

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Altyazı

"İyi, düşünceli, hassas ve haysiyetli olmanın hiçbir avantajı yok. Hatta dezavantajı var." (After Life)

