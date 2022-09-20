Türkiye'de yaklaşık 600 şubesi bulunan büyük bir pizza şirketinin şubesinde çekildi bu görüntü!

Videoda şubenin arka tarafına ya da bahçesine çıkarılan, üzerlerinde müşterilerin yemek yediği pizza tahtaları ya da pizzaların hazırlandığı metal tabak veya tepsilere benzeyen şeyler yere atılıyor.

Bir şube çalışanı da yerlere atılanları tazyikli suyla yıkıyor.







Sosyal medyaya düşen videoda bu iğrenç yıkama işlemini yapan kişinin firmanın resmi personel kıyafetlerini giydiği görülüyor. Ve bu kişi yerde yıkadıklarını bir süre sonra içeriye götürüyor!

Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde konuyla ilgili firmadan henüz bir açıklama gelmemişti! Olayın detayı ya da perde arkası farklı da olabilir. Ancak bu görüntüler bile insana "Yok artık" dedirtiyor!

"Üstüne bir de lavaboda yıkanır, tertemiz. Basınçlı su ile yıkamak iyidir" diye yorum yapanlar da oldu iyi mi? Ancak bu işlem sonrasında tekrar yıkandığına dair iyimser olabilecek bir kanıt yok!







Normalde mikrobun ölmesi için makinede yıkanmalı. Ayakla basarak yıkanmaz!

Ne olursa olsun yıkanan yer işletmenin beton zemini! Yıkayan kişi terlik giymiş! Tazyikli su çıplak ayaklarına da değiyor! O su o şiddette değdiği yerden doku koparabilir. Adamın ayaklarında belki mantar var! Daha fazla iğrenç cümle kurmak istemiyorum. Özetle görüntülerde hijyenden bahsedemeyiz.

Ben özel olarak yıkansa bile tahtada ya da bambu tabaklarda getirilen yiyecekleri yemiyorum! Tahta her şekilde bakteri barındırır! Ama o yıkanan pizzanın yapıldığı ya da konduğu metal tepside müşterilere pizza sunuluyor, yapacak bir şeyim yok!

Daha önce biber turşularını ayaklarıyla ezenleri, süt kazanında yıkananları da gördük. Kokoreç imalathanelerinde çekilmiş görüntüleri izlerken midemiz bulandı. Restoran, kafe, pizzacı gibi yeme içme yerleri daha sık denetlenmeli. Hem zam üstüne zam yapıyorlar, hem de halkın sağlıyla oynuyorlar.

Halkın sağlığıyla oynayanlara ibretlik cezalar kesilmeli!

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İNDİRİMLİ ÇÜRÜK MUZ!

İstanbul'da bir zincir market şubesinin reyonunda indirimli olarak satışa sunulan muzlar, sosyal medyada gündem oldu.

Market çalışanları arasında bir müşteri bu muzların fotoğrafını çekip paylaşırsa diye düşünen olmadı mı acaba?

Ki öyle oldu ve sosyal medyada büyük tepki topladı bu görüntü!







Verilen mesaj: "Yerli çürümüş muz indirimde" mi yani?

Bu tesadüfen gözden kaçmış bir durum değil! Bunun başka bazı zincir marketler de yapıyor! Çürük muz satıyorlar! Tüketim tarihi geçmeye yakın, kararan muzları çürüyene kadar rafta tutuyorlar!

Halk sağlığıyla dalga mı geçiliyor?

Bunun cezası olmalı!

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SÜPER LİG UCUZA GİTTİ!

Son yılların en heyecanlı ve kaliteli Süper Lig'ini izliyoruz. Galatasaray biraz şans, biraz kaleci faktörüyle yeni bir takım olmasına rağmen ilk yedi haftada beklenen puan kayıplarını yaşamadı. Üstüne flaş transferler yaptı.

Beşiktaş üst üste puan kaybetmesine rağmen üçüncüyle aynı puanla lig arasına girdi. Siyah beyazlılar yaralarını sarıp lige güçlü dönebilir.

Adana Demirspor, Başakşehir, Konyaspor bulundukları yeri hak ediyorlar ve ligin sonuna kadar ilk yedide kalacak gibi gözüküyorlar.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Abdullah Avcı fabrika ayarlarına dönmeye başladı.







Bir maçı eksik Fenerbahçe ise nihayet taraftarın yıllardır özlediği futbolu oynuyor. Hem Avrupa'da hem de ligde iddialılar.

Jorge Jesus'un takımı geniş rotasyonda oynatması uzun lig, kupa ve Avrupa maratonunda Fenerbahçe'nin en büyük avantajı olacak.

Bir Fenerbahçeli olarak bu sezon şampiyonluk hasreti bitecek diye düşünüyordum. Ancak bu sezon rakipler de çok iyi!

Kısacası kaliteli, heyecanlı bir lig izleyeceğiz.

Futbol yayın ihalesi yapılırken geçtiğimiz sezona bakarak fiyatın çok kırılmasına isyan etmiştim. Bazı yorumcular Süper Lig'i yerin dibine sokmuştu!

"Gelecek sezon flaş transferler olabilir, daha kaliteli bir futbol izleyebiliriz. Süper Lig ucuza gidiyor" diyordum. Aynen öyle oluyor! beIN Sports bu sefer ligi ucuza kapattı!

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NEREDEN GELDİ BU KAYALAR?

Bu görüntü bir heyelan sonrası oluşmadı. Postmodern bir sanat etkinliği de değil!

Fransa'nın Calais kentinde, kaçak göçmenlerin kamp kurmasının engellenmesi için yeşil ve açık alanlar başta olmak üzere birçok merkezi noktaya, yüzlerce ton kaya parçaları yerleştirildi.

Belediye bu kaya parçalarını getirmek için 45 bin Euro bütçe ayırmış iyi mi? Belediye başkanı da "Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz..." diyerek yaptığını savunmuş!







Eskiden Avrupa'nın bu tür ırkçı yaklaşımları bizde büyük tepki çekerdi. "Nerede insan hakları? Adaletin bu mu Fransa?" diye yazınca okuyuculardan birçok olumlu mail alırdık.

Şimdi bu haberle ilgili bizim sosyal medyada çıkan yorumlara bakıyorum. "Fransızlar en iyisini yapıyor" diyen birçok insan var!

Göçmenlere insanca yaklaşımda bence en ileri ülke Türkiye!

Ama bu insanlık dramına karşı gösterdiğimiz büyük fedakârlık ne Avrupa'da ne de dünyada yeterli desteği görmedi!

Birkaç istenmeyen olayda uluslararası basına "endişeliyiz" diye yorum yapan bazı göçmenler oluyor! Bu kişilerin Avrupa'da göçmenlere karşı uygulanan acımasız ırkçılıktan haberleri yok galiba!

Yunanistan başta olmak üzere sınır bölgelerinde göçmenlerin nasıl hayatını kaybettiklerini de görmüyorlar galiba!

Türkiye tartışmasız göçmenlerin en rahat ve insanca yaşadığı ülkelerden biridir!

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Altyazı

"Bu dünyadan özgür bir adam olarak gitmek kadar büyük bir zafer yoktur." (Spartacus)

