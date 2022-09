Avrupa'daki enerji krizi, gaz ve elektrik faturalarının anormal artışı ve yükselen enflasyonla ilgili birçok haber yapıldı. Ama bazen bir dergi kapağı ve karikatür her şeyi özetliyor.

İşte Almanya'nın ünlü dergisi Der Spiegel'in kapağı! Avrupa için kış çok ama çok sert geçecek.

Biz bu ihtimali aylar önce yazınca, alınan ibretlik tasarruf tedbirlerini örnek gösterince "Avrupa bizi kıskanıyor" repliğini kullanıp dalga geçenler, Almanya ekonomisi öve öve bitiremeyenler oluyordu! İşte gelinen nokta; hükümetler evlerdeki oda sıcaklığına bile karışmaya başladı. Birkaç gün önce de kapanan fabrikaları yazmıştım.







Elbette bu gelişmeleri zil takıp oynayarak takip etmiyoruz. Yani Avrupa'daki krize sevinmek vicdanen hiç hoş bir durum değil.

Bu duruma sevinmek ise ahmaklıktır. Sonuçta küresel ekonomide hepimiz aynı gemideyiz! Her kriz din, dil, ırk, ülke fark etmeden önce dar gelirli insanları vuruyor!

Ama ülkemizde öyle bir çevre eylemcileri var ki; ülkemizdeki enflasyonu, artan faturaları sanki sadece Türkiye'ye özgü bir durummuş gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye'de yaşananların ama azı ama çoğu birçok ülkede yaşanıyor!

Tüm dünyada insanlar fakirleşiyor ve ultra zenginler daha da zenginleşiyor!

Pandemiyle başlayan süreçte ekonomik kriz, işsizlik, savaşlar, gıda kıtlığı, kuraklık, doğal afetler vs. o kadar kötü bir süreçten geçiyor ki dünya, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dediği gibi "Eksik olan tek şey bir zombi istilası." O da olursa şaşırmayız artık!

***



ANNE Mİ, BABA MI, ÇOCUK MU; KİM HAKLI?

Oyuncu Deniz Uğur, eski kocası, ünlü sunucu Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etti:

"Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm."

Reha Muhtar ise "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.







Muhtar kızının ifadesini de paylaştı: "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim."

Bu seferki iddialar vahim. Peki, kim doğruyu söylüyor?

Akira Kurosava'nın meşhur 'Rashomon' filmindeki gibi dinleyince üçüne de hak veriyorsunuz! Uğur ve Muhtar'ın çocukları üzerinden devam eden tartışmaları yıllardır devam ediyor.

Birçok boşanmada çiftler çocukları üzerinden hak elde etmeye yönelik nefret dolu mücadelelerine devam eder. Herkes kendince haklıdır ama olan çocuklara olur. Ayrı anne-babanın toksik ilişkisi ya da kavgası sürekli çocukları zehirler.

Tarafların ömür boyu anlaşamayacağı, kavganın hep devam edeceği boşanmalarda çocukların ruhsal sağlığını koruyacak hukuki kararlara ihtiyaç var.

***



DİCAPRİO'NUN TAVSİYELERİ

Sinemanın yükselen yıldızı Timothée Chalamet, bir zamanlar Leonardo DiCaprio'dan kariyer tavsiyesi aldığını açıkladı.

Timothee, bir partide Di- Caprio'nun koluna girip, ona "Sakın ağır uyuşturuculara ve süper kahraman filmlerine bulaşma" dediğini söyledi.

DiCaprio en güzel tavsiyeyi vermiş.







Birçok efsane oyuncu ağır uyuşturucu yüzünden kariyerinde dibi gördü.

Süper kahraman filmleri iyi kazandırıyor ama oyuncuların imajına ve izleyici üzerindeki algısına zarar veriyor. Hep o klişe kahraman filmleriyle hatırlanıyorsunuz! O kahramanın tutsağı oluyorsunuz!

***



YAKIT TASARRUFLU YOL SEÇENEĞİ

Google Haritalar uygulaması, Türkiye'de motor tipine göre farklı rotalar oluşturan yakıt ve enerji verimliliğine odaklanarak tasarrufu hedefleyen özelliğini sundu.

Bu yeni özelliğin, 'benzinli', 'dizel', 'elektrikli' ve 'hibrit' araçlar için en az yakıt tüketen rotalar oluşturduğu söyleniyor. Uygulamada 'Rota Seçenekleri'ne girdiğinizde yeni tercihler karşınıza çıkıyor.

Bence Türkiye'de en tasarruflu yöntem otomobili hiç çalıştırmamak ve yürümek!

Eğer aracı çalıştırmak zorundaysanız bu yeni özelliğin faydası olabilir.







Aslında Google Haritalar'da Türkiye ile ilgili çözülmesi gereken daha temel sorunlar var. Öncelikle Türkiye özelinde haritaların kalitesi artırılmalı. Bazen kısa yol diye off road araçların gidebileceği yollara girebiliyorsunuz.

Ayrıca uygulamanın kısa mesafe diye defalarca otobandan çıkarıp tekrar otobana soktuğu oluyor. Ayrıca uygulama ülkemizdeki bize özgü 'ücretli otoyol', 'yol' ve 'otoban' kavramlarını tam algılayamıyor. Örneğin devletin 'yap işlet devret' gibi yaptırdığı Avrasya tüneli, Kuzey otoyolu, Osmangazi vs. gibi pahalı otobanlara girmemek ama normal geçiş ücretinin 10- 20 lira olduğu otobanı kullanmak istiyorsunuz ama Rota Seçenekleri'nde 'Ücretli Geçiş' seçeneğine tıklıyorsunuz ama aracı eski ücretsiz yollara yönlendiriyor.

'Otoyolu kapat' deyince sizi 1980'lerin yol düzenine, köy ve eski yollara yönlendiriyor. Rotanızda birden fazla otoyol varsa harita havuz problemine dönüşüyor.

Kısacası Google, haritaları Türkiye için özel olarak güncellemeli! Elbette en iyisi gittiğiniz yolları ezberlemek, sürekli navigasyon kullanınca yön duygunuz da kayboluyor. Navigasyon size hükmediyor!

***



Altyazı

"Kitapların son sayfasını hep yırtarım. O zaman sonu olmaz. Sonlardan nefret ederim." (Doctor Who)