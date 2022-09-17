Rusya'nın doğal gaz akışını durdurmasının ardından Avrupa'da geçen seneye göre enerji maliyetleri 10 kat arttı.

Avrupa'da fabrikalar yükselen elektrik ve doğal gaz faturaları sebebiyle kapanmaya başladı. Çünkü bu enerji maliyetleriyle üretim yapmak zarar etmek demek!

Bloomberg HT'den Zeynep Bayar'ın haberine göre; Avrupa Metaller Birliği (Eurometaux), AB temsilcilerine gönderdikleri mektupta, enerji krizi nedeniyle alüminyum ve çinko kapasitesinin yüzde 50'sinin kaybedildiği, silikon, bakır ve nikel sektörünün de krizden olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Örneğin Hollanda'da alüminyum fabrikası Damco, çinko üreticisi Nrystar, eylül başında üretimi durdurdu.Alman alüminyum devi Speira GmbH, alüminyum üretimini yüzde 50 azaltacağını duyurdu. Fransa'da 77 yıldır faaliyet gösteren cam üreticisi Duralex, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimi durdurdu. Bunlar gibi üretimi durduran birçok büyük fabrika var.







Peki, bu durum Türkiye'ye olumlu yansır mı? Bazı uzmanlar AB'de iç talepte yaşanan gerilemenin, Türkiye'nin AB'ye yönelik ihracatında olumsuz bir tablo oluşturduğunu söylüyorlar. Bazıları da Türkiye'de sanayicinin temmuz 2022'de Avrupa ülkelerine göre yüzde 143 daha ucuz elektrik kullandığını ve bunun da üretim açısından avantaj olduğunu söylüyor.







BAHARI BEKLEYİN!

Fabrikalarda doğal gaz da Avrupa'ya göre yüzde 77 daha ucuza kullanılıyor.

Bizde Avrupa'ya göre işçilik de ucuz. Coğrafi açıdan da Avrupa'ya yakınız. Dolayısıyla Avrupalılar yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirebilir.

Enerji krizini Türkiye fırsata çevirebilir. Avrupa'nın üretim merkezi olabiliriz.

Galericilere getirilen 6+6 kuralının araç fiyatlarını kısmen de olsa düşürmesi... Sosyal konut projesine gösterilen büyük ilgi sayesinde konut fiyatları artışında yaşanan düşüş...

Akaryakıt fiyatlarında başlayan kademeli düşüş... 2022'de turizm gelirinin yüzde 190 artması... Avrupalı turistlerin kışın da Türkiye'ye gelecek olması vs... Tüm bu gelişmeler sayesinde enflasyon kademeli olarak düşüşe geçebilir.

Türkiye bahar aylarına daha güçlü girebilir.

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REJİNİN DEDİĞİ OLUR!

Rennes-Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen TV8.5 kanalında maçı yorumluyordu. Dilmen "Ne oldu Murat bir şey mi oldu?" diye sordu.

Murat Kosova da "Görüntülü analize geçme konusunda yukarıdan baskı görüyorum" dedi.

Dilmen de "Gelsinler anlatsınlar o zaman" dedi ve yerine oturdu. Ve 8 dakika boyunca hiçbir yorumda bulunmadı. Ve program erken bitirildi.

Kosova ve Dilmen'e rejinin önemini anlatacak değilim. TV dünyasında rejinin ve yayın yönetmeninin direktiflerine uymamak diye bir şey olamaz.

Çünkü programın akışını, reklam aralarını reji yönetir. Neyin çok izlendiğini en iyi onlar bilir!

Dilmen ve Kosova'nın bu krizde ne olursa olsun egolarına yenilmemeleri lazımdı.







Yorumcunun yaptığı işi değerli görmesi doğaldır. Bu gazetecilikte de geçerlidir. Son kararı yazı işleri müdürleri verir! TV'de de rejinin dediği olur! Gerekirse bir karar yüzünden yargılanırlar!

Reji maç görüntülerine sahip olmanın avantajını sonuna kadar kullanmak istemiş olabilir. Yorumcu Dilmen de olsa maç görüntüsü daha değerlidir!

Bu noktada Kosova "Yukarıdan baskı görüyorum" diyerek hem rejiyi hem de Dilmen'i zor durumda bıraktı.

Çünkü bu lafın üstüne Dilmen altta kalmayacak bir egoya sahip!

Normalde Kosova'nın Dilmen'in uzun konuşmasının önüme geçmesi, araya görüntülerin girmesini sağlaması gerekirdi. Ama anlamsız bir cümle kurdu! Baskı görmek ne demek!

Reji ile sunucu arasında anlaşmazlık olsa bile bu yayına yansımamalıydı!

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YUNANİSTAN'I GEÇTİK

Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir, bu hafta üç galibiyet ve bir beraberlik elde ettiler.

Kazanılan puanlarla Türkiye, UEFA Ülke sıralamasında Yunanistan'ı geçerek 19. sıraya yerleşti.

Türkiye'nin şu anda puanı 25.100. Bizim hemen üstümüzde yer alan 18. Hırvatistan'ın 25.150, 17. Danimarka'nın 25.225 puanı var.







Bazen bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puan çekmesindense, UEFA Avrupa Ligi'ne düşüp burada puan toplamasının ülke sıralamasına büyük faydası dokunuyor.

Bu sene elde edilen puanların seneye faydası yok ama daha sonraki senelere var. Seneye şampiyon olan takımımız yine ön elemeler oynayacak. Şampiyon takımın ön eleme oynamaması için ülke sıralamasında 10. ya da koşullu olarak 11. olması lazım. Bu sene dört takımımız da Avrupa'da başarılı olacak gibi gözüküyor, benim tahminime göre 13. sıraya kadar çıkabiliriz.

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YOK ARTIK KİM!

Reality show yıldızı Kim Kardashian, 2007'de eski sevgilisi Ray J ile olan seks kasetinin sızdırıldığını açıklamıştı. Ve kaseti yayımlayan Vivid Entertainment'a dava açmıştı. Vivid Entertainment'ın başkanı Steve Hirsch de 2014'teki bir röportajında kasetin Kardashian'ın onayıyla yayımlandığını ve aralarında imzalanan çok fazla belge olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca Kardashian ve sevgilisinin bu kasetten milyonlarca dolar kazandığını iddia etmişti fakat ona kimse inanmamıştı.







Sonunda Hirsch'in, kasetin satışından ve internetteki dağıtımından kazanılan para hakkındaki belgeyi Kardashian'a 1 Mayıs 2007'de gönderdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Ray J de Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın çekilen videoları izleyip 'daha iyi olanı' seçtiğini söylemişti.

Şov dünyasında hiçbir olaya şaşırmamak lazım! Gündemde kalmak için sahte ilişkiler yaşanır. Sahte skandallar da ortaya çıkar. Ama bir TV yıldızın porno kasetini anlaşarak sızdırması, bu işten para kazanması ve sonra da üzgün numarası yapıp dava açması eşine az rastlanır bir olay!

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Altyazı

"Güç, emlaka benzer. Tek mesele konum, konum, konumdur. Kaynağa ne kadar yakınsanız değeriniz o kadar artar." (House of Cards)

