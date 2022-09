ATV'nin dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' daha ilk bölümünde hem Total hem AB hem de AB ve ABC izleyici kategorilerinde birinci oldu. Tulum çıkardılar! Bir dizinin üç kategoride birden birinci olması büyük başarı.

Bu başarının ardında büyük bir emek ve ekip ruhu var.

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizi için uzun bir ön hazırlık çalışması yapılmıştı.

İstanbul çekimlerinin ardından hikâyenin yurt dışında geçen bölümlerini çekmek için tarihi İpek Yolu'nun başkentleri Semerkand ve Buhara'ya gidildi. Kostümden mekânlara birçok detay üzerinde titizlikle çalışıldı.







Dizide, aksiyon ve maceranın dışında izleyicinin merakını sürekli diri tutan, söyleyecek sözü ve mesajları olan etkileyici bir hikâye var.

Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş gibi değerli kalemler başarılı bir senaryo ortaya çıkarmışlar.

Dizi aynı zamanda Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Hakan Karahan, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy gibi yetenekli oyuncu kadrosuyla da dikkati çekiyor.

Oktay Kaynarca dizide başrolü oynamanın dışında, Onur Tan ile birlikte proje tasarım ve genel hikâyeyi ortaya çıkardı.







Yapımcılarından da biri olan Kaynarca'nın her şeyi ile kendini bu diziye adadığı belli oluyor. Demek ki, hikâyeye ve projeye çok güveniyordu.

Dizinin hikâyesi de Kaynarca'nın bir oyuncu olarak hiç de yabancısı olmadığı bir evrende geçiyor. Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi'nden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kadar birçok 'hit' dizide yer almanın tecrübesini yeni diziye aktarmışa benziyor.

Dizide devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlayan kahramanımız Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) maceralarını uzun uzun konuşacağız gibi gözüküyor.

Kaynarca'yı bu diziden sonra daha çok yapımcı olarak görmeye başlarsak şaşırmam!

***



GELİYOR MU GELMEKTE OLAN?

Önceki gün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra, belki de bir veya iki ay içinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz..." dedi.

Tam da bu açıklamanın üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" dedi.







Üç gün önce de ABD Başkanı Joe Biden, "Çin saldırırsa ABD ordusu Tayvan'ı korur" dedi.

7 Eylül'de de Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almaktan vazgeçmeden önce "3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok" dediği ortaya çıktı.

Devlet liderleri blöf yapabilir, rest de çekerler! Siyasetçilere güven olmaz. Ama dünyanın en zengin insanın 3. Dünya Savaşı çıkacağına inanması garip!

Daha da garip olan ise; o kadar devlet adamı varken Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın büyük bir savaş çıkacağını söylemesi!

1914'te Saraybosna'yı ziyarete gelen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdı Arşidük Franz Ferdinand'ı öldürerek, I. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Gavrilo Princip, Sırp milliyetçisi bir gençti!

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdına söyleyin dikkat etsin. Bu sefer kendini vurdurmasın!

***



NEDEN MUTSUZ?

Tokat'ta sigara almak için markete giden Dursun Koçyiğit, son anda vazgeçip cebindeki son 30 lirasıyla aldığı kazı kazan kuponlarından 2 milyon lira ikramiye kazanmış.







Ama fotoğraftaki Dursun Bey hiç mutlu değil! Acaba sigarayı bırakma gerginliği mi yaşıyor? Ya da keyif sigarası içip içmekte kararsız! Belki de uzun zamandır görmediği akrabalar aklına geldi!

***



STRESİN İLACI MÜZİK

İngiltere'de Mindlab International isimli araştırma merkezindeki nörobilimciler, katılımcıları strese sokacak sorularla dolu bir bulmaca hazırladılar.

Katılımcılar iki gruba ayrıldı.

Bulmaca çözdüğü sırada bir grup sessiz bırakılırken bir gruba müzik dinletildi.

Müzik dinletilen gruptaki katılımcıların kaygı düzeyi yüzde 65 oranında azaldı.

Dinletilen müzikler katılımcıların kan basıncını azaltarak kalp atışını yavaşlattı. Bu şarkılar beyni dinlendirmekle kalmadı, stresi de büyük ölçüde azalttı.







Tabii bu şarkılar rasgele seçilmedi.

Örneğin Marconi Union grubu tarafından 2012 yılında bestelenen 'Weightless' şarkısının yapım sürecinde sanatçılar, bir grup ses terapisti ile birlikte çalışmıştı.

Bizim gibi ataları çok çok uzun zaman önce müziği tedavi amaçlı kullananlar için şaşırtıcı bir sonuç değil!

Fazla stres çağımızın en büyük sorunlarından biri! Günlük hayat o kadar hızlı ilerliyor ki, kendimizi hep bir mücadelenin içinde buluyoruz.

O yüzden doğru müzik stresten uzaklaşmanın en kestirme yolu.

İşte nörobilimciler tarafından keşfedilen ve stresi ortadan kaldırdığı öne sürüler şarkılar:

+ We Can Fly – (Rue du Soleil) , + Canzonetta Sull'aria – (Mozart), + Someone Like You – (Adele), + Pure Shores – (All Saints), + Please Don't Go – (Barcelona), + Strawberry Swing – (Coldplay), + Watermark – (Enya), + Mellomaniac (Chill Out Mix - DJ Shah), + Electra – (Airstream), + Weightless – (Marconi Union)

Bu şarkıları bir yere kaydedin, gerektiğinde dinlersiniz.

Not: Bu şarkılar fazla rahatlatıcı olduğu için araba sürerken dinlenmemesi tavsiye ediliyor!

***



MİMAR GÜZEL

Miss Turkey güzellik yarışmasını 24 yaşında ve 1.80 boyunda Nursena Say kazandı.

Nursena elbette güzel biri ama ilk bakışta "Vay gerçekten güzel" diyebileceğimiz olağanüstü bir güzellik farkı yok gibi.

Zaten güzellik yarışmalarının tartışması hiç bitmez!

Güzellik yarışmasında aslında genetik fiziksel özellikler yarışıyor. Yani çok çaba gösterilmeden doğuştan gelen özelliklerle yarışma kazanılıyor.

Nursena, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. Bu bölümü kazanmak da bitirmek de zor. Yani karşımızda hem güzel hem de zeki biri var.

***



Altyazı

"Mesele şu ki, nostalji inkâr demektir. Şimdiki acı veren zamanın inkârı." (Midnight in Paris)