A Milli Futbol Takımı, averaj takımı Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olunca TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Stefan Kuntz'a sahip çıkması normal.

Normal olmayan Altıntop'un TRT yayınında "N'oluyo yaaaa... Biz biliyoz bu işi yaaaa... Herkes bunu konuşuyo yaaa. Nolmuş yenildiysek yaaaa... Kovmuyoruz kimseyi yaaa..." gibi seviyesizce konuşmasıydı.

Sanki kahvehanede konuşuyor!

Bir de elini kolunu sallıyor, masaya vuruyordu. Altıntop'un yanındaki TRT sunucusu ve yorumculardan biri de çıkıp "Hiç mi eleştirmeyeceğiz? Bu nasıl üslup? Milyonlarca insana sesleniyorsunuz!" diyemedi!

Ee herkes ekmeğinin peşinde!

Kuntz ise tazminatını almanın derdinde! Altıntop ise koltuğunun gideceğini anlamış o panik içinde seviyesizce, saçma sapan konuştu. Sürekli "Sorumlu benim" dedi. Sorumluysan ne değişiyor ki? O güzel maaşa herkes sorumlu olur!

Altıntop da biliyor şimdi Fatih Terim, Sergen Yalçın, Şenol Güneş gibi boşta duran teknik direktörler ve onların destekçilerinin A

Milli Takımı'nın başına geçmek için çoktan kulise başladıklarını!

Asıl tartışılması gereken de bu koltuk kavgasıdır! Hep birileri gelir, gider ve onların yancı tayfası olur!

Daha önce de yazdım; Süper Lig'de takımlar ilk 11'de üç yerli futbolcuyla sahaya çıkarsa milli takım bir yere varamaz! Rekabet başarıyı getirir ama bizde kim daha çok yabancı oynatacak rekabeti yaşanıyor!







3 YERLİYLE OLMAZ!

Kim gelirse gelsin, mevcut yabancı futbolcu enflasyonuyla günlük başarılar dışında tablo değişmez!

Alttan futbolcu gelmiyor! Süper Lig'de geçtiğimiz yedi haftada takımlardan 14'ü, 21 yaş altı futbolcuları oynattı. Toplam 433 futbolcu görev yaparken, bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki isimlerin sayısı 33'te kaldı.

En yetenekli yerli genç, Fenerbahçeli Arda Güler'e bile yedi haftada 31 dakika şans tanındı.

Yabancı oyuncu aşkı o kadar ileri boyutta ki, geçtiğimiz yedi haftada Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor hiç genç futbolcu oynatmadı.

Normalde eskiden bu takımlarda yerli genç futbolcular fırsat bulur ve A Milli Takım'a kadar yükselirlerdi!

A Milli Takım'daki başarısızlık ülkenin atmosferini, insanların moralini, ekonomiyi bile etkiliyor!

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VE FACEBOOK YASAKLADI!

Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Putin gibi ünlü isimlerin yanı sıra Rus oligarkların özel jet uçuşları hakkında sosyal medyadan bilgi paylaşan ABD'li Jack Sweeney'e Facebook'tan karşı hamle geldi.

20 yaşındaki Sweeney, Facebook'un sayfasını kapattığına dair kendisine gönderdiği bildiriyi Twitter'dan paylaştı! Ve Facebook'un tam olarak neyi ihlal ettiğini belirtmediğini söyledi.







Hâlbuki Sweeney, Facebook'ta kamuoyuna açık bilgiler paylaşılıyordu.

Tüm kayıtlı uçuşları gösteren ADS-B Exchange gibi özel web sitelerinde kamuya açık! Bu bilgileri isteyen herkes kullanabilir.

Açıkçası Sweeney durdurulamadığı için sansüre maruz kaldı!

Demek ki, çok zenginleri rahatsız edersen Facebook sansür uygular!

Sweeney çok zeki bir genç. Zengin insanların uçuş bilgilerinin ilgi çekeceğini herkesten önce gördü.

Musk, güvenliğini tehdit ettiğini düşündüğü @ ElonJet adlı Twitter hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif etmişti. Sweeney de 50 bin dolar istemişti.

Musk daha zeki! O parayı verip, hesap kapandığı anda uçuş bilgilerini paylaşan binlerce yeni hesap açılacağını görmüş olmalı!

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BİLL GATES 91 YAŞI GÖRÜR MÜ?

"Bill Gates öleceği tarihi açıkladı" başlıklı haberleri görünce şaşırdım doğrusu.

Haber metinlerine baktım Gates kurduğu vakıfla ilgili konuşurken aynen şunu söylüyor: "Vakfın amacı 25 yıl daha varlığını sürdürmek. Önümüzdeki çeyrek yüzyılın hedefi nedir? Dünyayı adaletsiz bir yer haline getiren hastalıklar... Bu muhtemelen Melinda ve benim her şeyin plana uygun gittiğinden emin olmak için etrafta olacağımız bir dönem olacak."







Gates muhtemelen o günleri görürüm diye bir temennide bulunuyor. Yani medya açıklamayı abartmış.

Yarının ne olacağı belli olmaz ama Gates gibi dünyanın en zengin dördüncü insanıysanız yaşam sürenizi uzatmak için çok para harcayabilirsiniz.

Gates eğer bir sorun yaşamazsa 25 yıl sonra 91 yaşında olacak.

Hayat Gates'e güzel!

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BATARYA ÖMRÜ!

Bir Kanada vatandaşının, Tesla Model S arabasının bataryası tamamen bitince neler yaşadığını anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Adam arabasına bile girememiş. Araç şarj işlemine de cevap vermemiş.

Kanadalı vatandaş, 2013 yılında 140 bin Kanada dolarına satın aldığı aracın bataryası için istenen değişim ücreti 28 bin Kanada doları (yaklaşık 21 bin ABD doları) yüksek bulunca arabayı satışa çıkardı iyi mi? Bu paraya ikinci el temiz benzinli otomobil alınır!







2022'nin başında Finlandiyalı bir Model S sahibi de batarya değişimi için 20 bin Euro istenince çılgına dönüp dinamitle aracını patlatmıştı. Çünkü o dönemde ikinci el Model S'lerin fiyatı 35 bin Euro seviyelerindeydi.

Elon Musk, yaklaşık 480 bin km ile 800 bin km arası ömre sahip olduğunu iddia ettiği bataryaların tamamen değiştirilmeleri gerekmeden 21 ila 25 yıl çalışacak şekilde tasarlandığını söylemişti!

Ama örneklerde Model S'lerin batarya ömrü 125 bin km seviyelerinde bitiyor!

Elbette bu örnekler istisna da olabilir ama batarya teknolojisinin beklenen hızda ilerlemediği de ortada!

Elektrikli araç alınırken bataryanın planlanan süreden önce bitme ihtimali de hesaba katılmalı!

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AMBULANSA YOL VERMEMEK TREND OLDU

Geçtiğimiz hafta İstanbul- Beşiktaş'ta hastaneye hasta yetiştirmek için ters yöne giren bir ambulansa yol vermeyen cip sürücüsü büyük tepki toplamıştı. Önceki gün Antalya'da zamanla yarışan ambulanslara yol vermeyen sürücülere bir yenisi eklendi...







Manavgat ilçesinde yeni doğan bir bebeği nakletmekte olan ambulans sürücüsü, önünde giden ve yol vermeyen tur midibüsüne siren çaldı, anons yaptı ama adam yol vermedi.

Cezalar caydırıcı değil! Ambulanslar umursanmıyor.

Bu vicdansızlara ibretlik cezalar kesilmeli!

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Altyazı

"Bilinç, korkunç bir lanettir. Düşünürsün, hissedersin, acı çekersin" (Being John Malkovich)



