4. Dünya Göçebe Oyunları bugün İznik'te başlıyor. 29 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında İznik Gölü kenarında yaklaşık 700 bin metrekarelik alanda 3 bini aşkın sporcu yarışacak.

Geleneksel sporlar denince aklınıza sadece yağlı güreş, okçuluk, cirit gelmesin. Örneğin Arjantinliler 'Pato'yu, Meksikalılar Aztekler'den miras kalan 'Ulama' oyunlarını oynayacaklar.

Oyunlara Kırgızistan'dan Amerika'ya tam 102 ülkeden katılım var.







40'ın üzerinde farklı dalda müsabakalar gerçekleştirilecek.

İzleyiciler aynı zamanda katılımcı ülkelerin yerel mutfaklarından lezzetler tadabilecek.

Geleneksel el sanatları atölyeleri ve konserler düzenlenecek.

Bence en önemlisi çocuklar izledikleri geleneksel oyunları deneyebilecekler. Ayrıca onları bazı sürprizler bekliyor!

Spor denince akla hep popüler spor dalları geliyor. Spor endüstrisi hep belli spor dallarını öne çıkarıyor. İşte bu noktada Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu düzenlediği organizasyonlarla fark yaratıyor. Sporun sadece futbol ve basketboldan ibaret olmadığını gösteriyor.

Bugün okçuluk, cirit başta olmak üzere geleneksel sporların gelişiminde Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun da emeği var.

Ve şimdi bu emek İznik'te büyük bir seviye atlayacak. 4. Dünya Göçebe Oyunları için geleneksel sporların olimpiyatı diyebiliriz.

Özetle spor severleri hem İznik'e gelecekleri hem de müsabakaları ekran başında izleyecekleri keyifli, heyecanlı anlar bekliyor.

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SOSYAL MEDYA MAHKEMESİMAHKEMESİ

Ümraniye'de minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliyi yedi yerinden bıçaklamış ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şimdi o şoför tutuklandı!

Çünkü sosyal medya devreye girdi.







Saldırı anının görüntüleri sosyal medyada yayılınca ve saldırganın aramızda dolaşması büyük tepki çekince yeni karar çıktı!

Artık sosyal medya mahkemesi diye bir kavram var. Bazen sosyal medya devreye girince adalet yerini buluyor!

Bazen sosyal medyada suçsuzların suçlu, suçluların suçsuz ilan edildiği de oluyor.

Birçok insan hak etmediği halde linç yiyor, hedef gösteriliyor.

Aynı sosyal medya bazen de haksızlıkları ortaya çıkarıyor.

Eğer sosyal medyanın dediği olacaksa hukuk sistemi niye var?

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YENİ GELİN SUNUMLARI

Restoranlardaki sunum furyası evlere kadar girdi.

Özellikle yeni gelinler yaptığı yemekleri veya içecekleri çeşitli materyaller kullanarak sunuyorlar.

Aşk yazan sunum tabaklarından minik sandalyelerde oturan kurabiyelere, dantelli yemeklere vs. sosyal medya yeni gelin sunumlarıyla işgal altında.







Yeni gelinler "Kocişime kahvaltı hazırladım", "Kocamla kahve keyfi" gibi notlarla bu sunumları sosyal medyada paylaşıyorlar.

Amaç elbette, gösteriş yapmak, "Bakın ben ne kadar mutluyum" demek. Bazen "Evde kalmışlar çatlasın" diye ortalığı karıştıran paylaşımlar oluyor.

Elbette kim nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ancak tosta dantel giydirmek, çeri domatese kurdele takmak neyin kafasıdır?

Çocukluğunuzda hiç evcilik oynamadınız da acısını şimdi mi çıkarıyorsunuz?

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TELEFONLAR HİNDİSTAN'DA ÜRETİLECEK

Apple, yeni model telefonlarını Çin yerine Hindistan'da üretme kararı aldı. Akla ilk gelen soru; acaba ne karşılığında?

Hem Çin'in hızlı büyümesinden hem de Hindistan-Çin yakınlaşmasından rahatsız olan ABD'nin şu aşamada Hindistan'dan bir beklentisi olabilir mi?

Eğer ABD, Hindistan'ı Şanghay İşbirliği Örgütü'nden koparmak istiyorsa, pazarlık masasına daha büyük hediye paketleriyle gelmesi gerekmiyor mu?

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Altyazı

"Bir zamanlar muhteşem bir adam şöyle söylemişti: 'Her şey seksle ilgilidir, seksin kendisi hariç. Seks güçle ilgilidir." (House of Cards)

