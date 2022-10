Millet İttifakı partilerinin bir araya gediği meşhur Altılı Masa toplantılarından sonra Cumhurbaşkanı adayının açıklanmamasına halk alıştı artık, adayı geçtik, sürekli yapılan toplantılarda ne konuşulduğu ve tartışıldığına dair de açıklama yapılmıyor.

Peki, 36 kez bir araya gelen altı lider ne konuşuyorlar? Yoksa yemek yiyip hal hatır sorup dağılıyorlar mı? Memleket meselelerini konuşuyorlarsa çözüm reçetesi sunmaları gerekiyor ama o da yok!

Altılı Masa'dan hiçbir aksiyon, politik hamle de gelmiyor! Seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını da açıklamıyorlar. Ortada açıklanmış bir plan, program da yok. Varsa da 80 milyon insan bilmiyor.







Altılı Masa denince insanların yüzünde artık bıkkınlık mimikleri oluşuyor.

Sosyal medyadaki yansımalara bakılırsa muhaliflerin bile Altılı Masa'ya olan inancı azalıyor.

Önceki gün Halk TV'ye konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yine Altılı Masa'da ne konuştukları soruldu. Ve bu soruya ilk defa bir yanıt geldi.

Sıkı durun işte Davutoğlu'nun yanıtı:

"Son altılı masa yemeğini keşke bütün Türkiye izleseydi. Sağ-sol kavramı üzerine konuştuk. Bütün entelektüel tarihi konuştuk."

Yani hey gidi günler hey diye boş, boş konuşmuşlar! Entelektüel tarih ne demek? Tarihin entelektüel olmayanı mı var?

Ülkede sağ-sol kavramı mı kaldı? 12 Eylül silindir gibi ezip geçti o kavgayı! O tartışma biteli yıllar oldu!

Altılı Masa'da skeçlerde bahsedildiği gibi bir durum söz konusu galiba!

36 kez bir araya gelip hiçbir şey söylememek, politika üretmemek de kolay değil bence. İnsan çatlar yahu!

Davutoğlu'nun dediği gibi keşke Altılı Masa yemeğini bütün Türkiye izlese de muhalefetin düştüğü durumu görse!

***



ENERJİ KRİZİNDEN ÖNCE VE SONRA!

Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı 'kalın giyinme' trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.







Makamlarında mont-kazakla oturan başbakan ve ekonomi bakanını örnek alan Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı konuşmada gömlek kravat yerine boğazlı kazak giyerek kameraların karşısına geçti ve halka "Enerji tasarrufu yapın" mesajı verdi.

Nereden nereye... Son seçimlerde erkeksi bir imaj çizmek için bağrı açık pozlar veren Macron şimdi boğazlı kazak giyiyor!

Macron yün içlik giyse de bu kışı çıkarması zor!

Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra ülkede 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olmasının, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açması bekleniyor.







Durum o kadar ciddi ki, ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

Muhalif vekiller arasında 'boğazlı kazak' açılımına "Sonraki adım ne? Hiç yıkanmamak mı? Yemeği pişirmeden yemek mi?" diye espriler yapıldı.

Avrupa'da en çok nükleer santrale sahip olan, halihazırda 56 faal reaktörden elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Fransa'da bile ciddi enerji krizi yaşanıyorsa Avrupa için durum sanılandan da kötü demektir.

Avrupa, ABD'nin yanlış politikalarına destek çıkmak için Rusya'ya karşı uyguladıkları büyük ambargonun faturasını ödüyor.

Avrupa'da ABD'nin oyununa geldiklerini düşünenlerin sayısı hızla artıyor!

***



FUTBOLSUZ DERBİ!

Geçtiğimiz pazar İngiltere'de Manchester derbisi vardı. City'nin United'ı 6-3 yendiği maçta tam dokuz gol izledik.

Aynı gün sıra bizim derbiye geldi. Ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi başladığı gibi golsüz bitti.

Elbette Premier Lig ile Süper Lig'i karşılaştırmak saçma olur. Her açıdan arada dağlar kadar fark var ama futbol basit bir oyun, bazen TV'de zap yaparken amatörler arasında oynanan maça bile takılır izlersiniz. Önemli olan sahaya yansıyan zihniyet...







SAHTEKARLAR LİGİ

Bazı maçlar golsüz geçer ama zevkli olur, lakin bu son derbide topun oyunda kaldığı süre sadece 46 dakikaydı.

Bizim ligde futbolcular sürekli kendilerini yerlere atıyorlar. Sanki ayağı kırılmış gibi kıvranıyorlar. Sonra ağır çekimde futbolcuya dokunulmadığı ortaya çıkıyor. Bu kötü zihniyet her ligde bazı futbolcularda olabilir ama bizde salgın hastalık gibi tüm takımlara yayılmış durumda.

Manchester derbisinde topun oyunda kaldığı süre ise 57 dakikaydı.

Hıncal Abi'nin abartılı bulsam da 'sahtekarlar ligi' tabirinde haklılık payı var!

Hakemler daha az düdük çalmalı ama onlar da linç edilmemek için her temasa düdük çalıyorlar!

Hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde anında sarı kart gösterilmeli! TFF topun oyunda kalması için tedbirler almalı. Her hafta topun en fazla oyunda kaldığı maçtaki futbolculara ve hakeme prim verilse bile faydası olur.

***



YUSUF'UN VASİYETİNE REKOR BAĞIŞ

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıkmıştı.

Ataş'ın "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" sözleri tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.







Bu video viral olunca ünlüsünden ünsüzüne birçok insan LÖSEV'e bağışta bulunmuştu.

Ve Ataş'ın babası Nejat Ataş, 4 bin kız çocuğuna yetecek kadar bağış toplandığını açıkladı. Bu daha başlangıç, toplanan bağışların katlanarak artacağına inanıyorum.

Bazıları sanatçıların bağış yaptıklarına dair belge paylaşmalarını eleştirmişti.

Sanatçıların milyonlarca takipçisi var. O paylaşımı görüp başkalarının da bağış yaptığına eminim.

Bu tür kampanyalarda ünlülerin attıkları tweet bile çok işe yarıyor.

Umarım Yusuf Ataş yukarıdan toplanan bağışları izliyordur. Yusuf şehit düşerken belki de binlerce kız çocuğuna yardımcı oldu.

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

***



Altyazı

"Gerçeği, içtenliği ve samimiyeti çok severim. Ve Dostoyevski'nin dediği gibi; gerçeğin, her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim." (Yeraltı)