İstanbul-Ataşehir'deki özel bir hastanede yaşlı bir hasta, yatağa bağlı durumdayken hakarete uğradı. Yüzüne para atıldı, küfür edilip "Ameliyata giriyorsun" denilerek korkutuldu.

İnternete düşen kayıtta; yatağa bağımlı yaşlı bir kadına, hastane personeli tarafından eziyet edildiği görülüyor. Erkek görevliyi, mesai arkadaşı bir kadın cep telefonu kamerasıyla çekmiş.

Görüntülerde görevlinin, yaşlı hastanın yüzüne para atıp "Bu paraları sana veriyorum çünkü böbreğini alacağım" diyerek korkuttuğu yer alıyor.

Bir diğer kayıtta da aynı kadının hakaretlere maruz kaldığı görülüyor. Yaşlı kadın, oksijen cihazına bağlı haldeyken kendisine söylenenlere yanıt vermekte zorlanıyor.

Allah kimseyi başkasına muhtaç etmesin!

Bu olay 10 ay önce yaşanmış. Zavallı yaşlı kadın hayatını kaybetmiş. Onunla dalga geçenler de işten çıkarılmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş.







İNFİAL YARATTI

Ve biz bu olayı 10 ay sonra görüntüler internete düşünce öğrendik. Tüm Türkiye isyan etti yaşananlara.

Bence bir insan ne kadar vicdansız olabilir sorusunun yanıtı bu yaşlı kadına eziyet edenlerdir.

Yürütülen soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Umarım suçlular hak ettikleri cezaları alırlar.

Peki, bu iki kendini bilmez yüzünden hastanenin faaliyetlerinin 10 ay sonra durdurulması doğru mu?

Olay toplumda infial yarattığı için hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasını doğru bulanlar var. Bazıları da "İşe alımlarda insanların gerçek yüzünü görmek mümkün değil. Hastane olaydan sonra yasal prosedür neyse uygulamış. Bu iki kendini bilmez yüzünden koskoca hastanenin kapatılması gereksiz" diyorlar.

Peki, bu idari karar yargıdan dönmezse ne olacak? Emsal teşkil edebilir. Yarın başka bir hastanede de benzer bir olay yaşanırsa o hastanenin de kapatılması gündeme gelebilir!

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ORGANİK ÜRÜN DOLANDIRICILIĞI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşa satış yapılan bir otomobildeki ürünleri kontrol etmiş ve 195 kilo sahte tereyağı ele geçirmiş.

Poşetlerden tereyağı yerine dondurulmuş patates ve nişastadan oluşturulan sahte yağ çıkmış iyi mi?

Klasik bir gıda terörü haberi! Hem haksız kazanç sağlıyorlar hem de insanların sağılığıyla oynuyorlar.







Gıda teröristlerine genelde para cezası ya da iş yeri kapatma cezası veriliyor. Ancak başka denetimlerde suçluların sahte ürün satmaya devam ettikleri gözlemleniyor. Demek ki, cezalar yeterli değil!

Bir de sağlıksız, sahte gıda ürünlerini organik diye piyasadaki fiyatlardan daha pahalıya satanlar var.

Genelde bu ürünleri satanlar bir tanıdığın tanıdığı çıkıyor! Ürünleri güya organik yetiştiriyorlar ama denetleyen yok! Kontrolden geçmiyor! Sahte ürünü organik diye satıp, fatura, fiş de kesmiyorlar, vergiden de kaçırıyorlar!

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KİRACIDAN SABIKA KAYDI BORDRO İSTENİR Mİ?

İstanbul'da bazı ev sahipleri, evi kiralayacaklardan maaş bordrosu, sabıka kaydı ve kredi notu istiyormuş!

Yok artık! Sanki banka kredisi veriyorlar! Kimse kimseyi böyle sorgulayamaz. Kiracı adayları da bu bilgileri vermek zorunda değil.

Öte yandan kiracılar yüzünden mağdur olan ev sahipleri de var! Onlar da "Ben bu kira geliriyle yaşıyorum. Sözüne güvenip kiraya verdiklerimiz bazen kira ödemiyor. Mahkemelik oluyoruz" diyorlar.







Ev kiralayıp uzun mahkeme sürecini koz olarak görüp kira ödemeyenler, yasal zammı yapmayanlar bile var.

Yüksek enflasyona göre konutta yüzde 25 kira artışını az bulanlar da var.

Aslında ev sahipleri ikiye ayrılıyor. Fazla evi olup, anormal kiralar isteyen açgözlüler var. Bir de yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla ev alıp onun kirasıyla geçinmeye çalışanlar var.

Emekli maaşı+kira ile geçinen birçok yaşlı var. İşte bu gruptakiler yüzde 25 kira artışından olumsuz etkilendiler.

Kiranın zamanında ödemesine ihtiyaçları olduğu için de kendilerini garantiye almaya çalışıyorlar.

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MİLLİ FORMANIN DEĞERİNİ BİLENLER

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İnşallah yarı finalde Fas'ı da yenip finale çıkarlar.







Aldıkları prim A Milli Futbol Takımı'na göre çok az. Onlar kadar popüler de değiller ama muhteşem mücadele edip, büyük başarılara imza atıyorlar.

Faroe Adaları'na bile yenilen A Milli Futbol Takımı'nın Ampute Futbol Milli Takımı'ndan öğreneceği çok şey var.

En başta milli forma için nasıl terinin son damlasına kadar mücadele edileceğini öğrenebilirler!

Teşekkürler Ampute Futbol Milli Takımı. İyi ki varsınız.

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GÜVENLİK İÇİN YAPAY ZEKA

Bir yerli yazılım şirketi geliştirdiği yapay zeka ile yüz tanıma ve tespit sistemi piyasaya sürdü.

Geliştirilen yapay zeka, kamera görüntüleri ve seslerden yola çıkarak kişilerin üzgün, mutlu, stresli olup olmadığını tespit edebiliyor.







Bu sistem sayesinde iş yerleri, müşterilerinin memnuniyetini ölçebiliyor. Ayrıca stat, cadde, konser alanı gibi kalabalık alanlarda tehdit oluşturması muhtemel kişilerin önceden tespit edilmesi sağlanıyor.

Bu teknoloji geliştirilerek gelecekte kalabalık bir grup insan arasında canlı bombayı tespit etmek bile mümkün olabilir.

'Person of Interest' dizindeki yapay zekaların gerçeğe dönüştüğü günler yaklaşıyor!

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Altyazı

"Doğru ya da yanlış diye bir şey yok, sadece popüler fikirler var." (12 Maymun)

