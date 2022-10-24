CHP'li Sezgin Tanrıkulu "Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor" iddiasını bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyacağını açıkladı.

Bu iftira CHP içinde de tepkiye yol açtı. Örneğin CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan kimyasal iddialarıyla ilgili "Şiddetle reddediyor, kınıyorum" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur, doğru bulmuyoruz" dedi.

Hendek Operasyonu'nda da PKK ağır kayıplar vermeye başlayınca Tanrıkulu ve bazı CHP'liler askeri operasyonların durdurulması için uğraşmışlardı!

Tanrıkulu'na kalsa TSK'ya, PKK'ya karşı SİHA/İHA bile kullandırtmaz!

Öztrak yine 'doğru bulmuyoruz' edebiyatı yaparken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Belli ki kimyasal gaz kullanılmış" diyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek çıktı!

Seçmen şimdi kime inanacak? TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'na mı, bu iftirayı ortaya atan Tabipler Birliği'ni destekleyen Kaftancıoğlu'na mı, yoksa Bay 'doğru bulmuyoruz' Faik'e mi?







ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kadın Meclis üyesine hakaret ettiği için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bir yıllığına partiden çıkarma cezası vermişti. Aynı kurul Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu'na TSK'ya hakaret etmekten ya da TSK'ya iftira atanları desteklemekten ceza verir mi? CHP'de öyle bir yapılanma var ki, bu tartışmada bile Murat Bakan ihraç edilir ama Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu'nun ihraç edilmesine izin vermezler. Bulunduğunuz partiden farklı siyasi görüşünüz olabilir ama sahada sıkışan bir terör örgütünün iftiralarını Meclis'e taşımak, ülkeyi koruyan orduyu tartışılır hale getirmek, dünyanın hiçbir yerinde olmaz! Ama bizde oluyor işte! Hem de Atatürk'ün kurduğu CHP partisinde PKK mı TSK mı haklı diye tartışıyorlar!

Sonra da "Doğru bulmuyoruz" denilip geçiliyor. Bari Atatürk'e ayıp olmasın diye partinin ismini "Doğru Bulmuyoruz Partisi" yapın!

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DİL ÖĞRENMEYE GEREK KALMAYABİLİR

Mark Zuckerberg, kendi Facebook hesabından Peng isimli Çinli bir yöneticiyle görüntülü yaptığı konuşmanın demosunu paylaştı.

Demoda Peng, güneydoğu Çin'de kullanılan Hokkien diliyle konuştu ve bu konuşma anında İngilizce'ye çevrildi. Zuckerberg'in sözleri de Hokkien diline çevrildi.







Günümüzde yazılı metinleri farklı dillere çeviren yazılımlar var. Zuckerberg ve ekibinin geliştirdiği yapay zekânın farkı ise anında sesten çevri yapması.

Bu uygulama önce META platformunda kullanılacak. Zuckerberg, kullanım oranı düşen META'yı öne çıkarmaya çalışıyor.

Yakın bir gelecekte Whats- App gibi uygulamalarda sesli veya görüntülü görüşmelerde herkes karşısındakinin dediğini "kendi dilinde" duyacak!

Gelecekte İngilizce yine ortak dil olur ama Çince, Rusça, Fransızca, gibi ikinci, üçüncü dil öğrenmeye gerek kalmayabilir.

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GELECEKTE ARABAYA ZENGİNLER Mİ BİNECEK?

Elektrikli otomobillere geçiş sürecinde, birçok üreticinin içten yanmalı motora sahip otomobil üretimine 2030 yılından itibaren son vermesi bekleniyor.

BMW CEO'su Oliver Zipse de bu durumu şöyle eleştiriyor:

"Otomobillerin alt segmentlerden çıkarılmasını istemiyoruz, bu politik olarak çok tehlikeli.







Birdenbire araba sahipliğini yalnızca zengin insanlar için yaparsanız, bu tehlikeli olur." Zipse doğruyu söylüyor, fosil yakıtla çalışan otomobillerin aşamalı olarak kaldırılması için bir tarih belirlenmesi, ucuz arabaları piyasadan kaldırabilir ve araç sahibi olmak zorlaşır.

Birçokları benzin ve mazot yerine elektrik kullanmanın daha ucuz olacağını düşünüyor ama 100 yılı aşkın bir teknolojinin yerine koymanın maliyeti ne olacak?

Otomobil firmalarının devasa fabrikalarını dönüştürürken ortaya çıkan maliyeti ceplerinden ödeyeceklerini mi sanıyorsunuz?

Otomobil su ile çalışsa bile yine aynı parayı, hatta daha fazlasını alır!

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BİR YILDIZ DOĞUYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düğünlere yerel sanatçı olarak katılan 'Tıvorlu İsmail' lakaplı İsmail Aşkan için sosyal medyada fenomen oldu diyorlar. Bence daha da fazlası olabilir.

Tıvorlu İsmail'in sıra dışı bir tarzı var.







Güneş gözlüğü ve şapka takıyor. Kendine özgü giyiniyor ve genelde şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesine karışıyor.

Ayağı kırılsa da sahneden atlamaya devam ediyor. Kürtçe şarkı söylüyor ama onu dinlemek için Kürtçe bilmenize gerek yok.

Örneğin bir şarkısının nakaratı şöyle:

"Aaaa aaa eeee eeee / Ooo o ooo o ooo ooo / Eiii eiii e eiii e eiii / Oovv eeiii bi biipbiii bipbiii / Hey maşallahhh!" İki gündür ağzıma dolandı bu sözler.

'Tıvorlu İsmail'in yaptığı 'psychedelic music' (Psikedelik müzik) türüne girebilir. Çünkü şarkı söylerken kendisi de izleyenleri de resmen transa geçiriyor. Ve 'Tıvorlu İsmail' söylediği birçok şarkının sonunu getiremiyor. Hayranlarının arasına dalıyor, birlikte çocuklar gibi zıplıyorlar ve şarkının sonu gelmiyor.

Yapımcıları uyuyor! Scatman'den bile daha eğlenceli olduğunu düşündüğüm 'Tıvorlu İsmail' zeki bir menajerle dünyaya açılır.

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BUSE HAKLI MI?

Buse Terim, ikinci el ürünlerin satışa sunulduğu uygulamaya kızının eski ayakkabılarını koyunca tepki çekti.

Buse de "İhtiyacı olan birçok aileye yıllardır yardım yapan biriyim...

Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum" diye bir açıklama yaptı.







Buse haklı. Belki elde edeceği geliri bir yere bağışlayacak!

Buse'nin 2.300 TL'ye satışa koyduğu ayakkabının fiyatına internetten baktım. 3 bin liradan başlıyor 6 bin liraya kadar çıkıyor!

Asıl tartışılması gereken; küçük bir çocuğu bu kadar pahalı markalı ayakkabı almaya gerek var mı?

Evet, parası olan alır ama küçük yaşta çocuklara lüks marka kıyafetler giydirmek karakter gelişimini olumsuz etkiler.

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Altyazı

"Bir aslan, bir koyunun düşünceleriyle kendini meşgul etmez." (Game of Thrones )

