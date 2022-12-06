Kargo, yemek dağıtım hizmeti veren bir şirket uygulamasına yapılan güncellemeyle kullanıcıların ne sipariş ettiği görünmeye başlandı.

Böylece bazı restoranlardan sadece su sipariş edildiği ancak sipariş edilmeyen yemeklerle ilgili övgü dolu yorumlar yazıldığı ortaya çıktı.

Uygulamada yemek puanları, restoranın sıralamasına etki ediyor. Bütün uygulamalarda bu hile yapılıyor.

Restoran, büfe, lokanta, kafe vs. birçok işletme sahibi uygulamalarda puanı yükselsin diye hem kendisi hem çalışanlarına hem de çevresindeki insanlara sürekli olumlu yorum yazdırıyor ve yüksek puan verdiriyor.







Bu hileyi organize yapan sosyal medya ajansları bile var.

Sadece gıda sektöründe değil, turizmden teknolojiye birçok sektörde bu sahtekârlık yapılıyor.

Google yorumlarında manipülasyon var.







Hodri meydan; bütün yemek, kargo vs. dağıtım şirketleri uygulamalarında sipariş içeriği yayınlasın.

Böylece aldatıcı yorumlar ortaya çıksın.

Gerçekten objektif müşteri yorumları da oluyor ama genelde manipülasyon yapılıyor.

Örneğin bir restoran beş üzerinden 4.7 puan almış. Yorumlarda işletme övülüyor. Gidiyorsunuz restorana ve hüsran yaşıyorsunuz.

Ben kendi adıma internet yorumlarına bakmayı bıraktım. Bilmediğim bir yerde yemek yiyeceksem, esnafa soruyorum. En doğru, objektif değerlendirmeyi onlardan alıyorum.

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'INTERMITTENT FASTING' ZARARLI MI?

2010'ların başında popüler olan aralıklı oruç diyeti (intermittent fasting) günümüzde hızla geniş kitlelere yayılıyor.

Bu diyetle ilgili birçok olumlu bilimsel araştırma yayınlandı. Uzmanlar da önerdi.

Ama ABD'de Tennessee Üniversitesi'nin yaptığı araştırma bu tarz diyetin erken ölüm riskini yüzde 30 artırdığını öne sürüyor!

"Hangi araştırmaya inanacağız?" dediğinizi duyar gibiyim. Ben de haberi okuyunca şoke oldum.

Ama araştırma ciddi! ABD'de 15 yıl boyunca 40 yaş üstü tam 24 bin 11 kişinin verileri analiz edilmiş.

Günde bir öğün yemek yiyenlerin 15 yıl içinde herhangi bir nedenle ölme olasılığının üç öğün yiyenlere göre yüzde 30 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Özelikle kahvaltıyı atlamak kalp hastalıklarından ölme riskini artırdığı görüldü.







Uzmanlar, aralıklı oruç yapanların genellikle tek seferde daha fazla yiyecek tükettiklerini ve bunun da hücrelere zarar verebileceğini söylüyor.

Aralıklı oruçtan bağımsız çok fazla ve çok hızlı yemenin de vücuda metabolik yük bindirdiği söyleniyor.

Uzmanlar öğün atlamanın genellikle tek seferde daha büyük bir enerji yükü almak anlamına geldiğini ve bunun da glikoz metabolizması düzenlemesinin yükünü ağırlaştırabileceğini belirtiyorlar.

Öte yandan aynı araştırmada üç öğünü birbirine çok yakın yemenin de erken ölüm riskini artırdığı ortaya çıktı.

E aralıklı oruç yapanlar ne yapacak şimdi? Yine eskiye, üç öğüne mi dönecekler?

Peki, aralıklı oruç uygulayıp akşam yemeğine birden yüklenmesek ne olur? Haberde bunun yanıtı yok!

Bence bu sağlıklı yaşam trendleri ve diyetleri insanı ayrıca strese sokuyor!

Bazıları sağlıklı yaşama fazla kafayı takıyor!

Erken emekli olup, köye dönüp, organik beslenip, spor yaparken de pat diye kalp krizinden gidenler var!

Altı ay sonra aralıklı oruç yaşamı uzatıyor diye yeni bir araştırma da çıkar! Bu araştırmaların sonu yok!

Acıkınca doyacak kadar yemek yesek ve gün içinde hareket etmeye dikkat etsek olmuyor mu? Her şeyin fazlası zarar!

Hayatı basitleştirmek daha mantıklı.

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ETİKET ALDATMACASI!

Amerika'da bir tüketici, mikrodalga fırında yapılan peynirli makarnanın belirtilen hazırlama süresine, paketi açma süresinin dahil edilmemesini gerekçe göstererek üretici firmaya 5 milyon dolarlık dava açtı.

Pakette peynirli makarnanın 3,5 dakikada hazırlanabileceği yazıyor. Davacı, bu süreye kutunun kapağını ve peynir sosu poşetini açma süresinin eklenmediğini savundu.

Bu yüzden peynirli makarnaya olması gerekenden daha fazla para ödediğini iddia etti.

Bence müşteri haklı.







Makarna 3,5 dakikada hazır oluyor deniliyorsa buna paketi açma süresi de dahil olmalı.

"Takıldığın konuya bak" demeyin! Aynı kalitede ürün için '4 dakikada hazır' yazan markayı mı yoksa '3,5 dakikada hazır' yazan markayı mı tercih edersiniz?

"30 saniye geç pişsin, 2 lira fazla olsun ne önemi var" dediğimiz noktalarda asıl kar farkı ortaya çıkıyor.

ABD'nin nüfusu 331 milyon. Hadi 10 milyon insan makarna alıyor diyelim! 10 milyonu yukarıda bahsettiğim küçük ürün farklarıyla çarparsanız ortaya muazzam kar farkı çıkar.

Ürün etiketleri ve reklamlardaki yanıltıcı bilgilendirme satışlarda büyük rol oynuyor.

Türkiye'de de ürün etiketlerinde oyunlar oynanıyor. Örneğin etikette çilekli süt yazıyor, içinde çilek özü bile yok!

Bu etiket oyunlarını deşifre eden sosyal medyada bazı hesaplar var. Onları takip ederseniz dehşete düşersiniz!

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DÖRT GÜN ÇALIŞMAYA GEÇEN MEMNUN

Yeni Zelanda'da 4 Day Week Global organizasyon tarafından birçok farklı ülkede 4 günlük çalışma sistemine geçen şirketler üzerinde bir araştırma yapıldı.







Araştırmaya katılan 33 şirketten hiçbiri standart beş günlük çalışmaya geri dönmüyor.

Verimlilik, esenlik ve yorgunluk gibi düzinelerce gösterge, şirketler dört günlük çalışma modeline geçiş yaptıkça gelişti.

Şirketlerin gelirleri de ortalama yüzde 8 arttı ve bir yıl öncesine göre de yüzde 38 yükseldi.

Haftada dört gün çalışmak istiyorsanız şirketinizin insan kaynaklarına ve patronunuza bu araştırmanın sonucunu gösterin diyeceğim ama bizde henüz dört gün çalışma sistemi şirketlerin gündeminde yok!

Türkiye'de de bazı kamu ya da özel şirketlerde dört günlük çalışma modeli denenmeli.

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Altyazı

"Yardımseverlik aç köpeğin önüne kemik atmak değildir. En az köpek kadar aç olduğunda kemiğini onla paylaşmaktır." (Kış Uykusu)

