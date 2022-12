Bir sanal market sitesi genel müdürü olan Yavuz Altun şöyle konuşmuş:

"Küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak. Pazar günü zincir marketler kapalı olursa tüketiciler bakkallara gider. Bu, ekonominin gidişatı için oldukça önemli" demiş.

Bu uygulamaya sanal marketler de dahil olsun mu Altun Bey? Madem küçük esnafı bu kadar düşünüyorsunuz sanal marketler de kapalı olsun!

Daha önce de defalarca bu öneri yapıldı. Marketin sanalı da gerçeği de kapalı olsa da pek bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum.

Kişisel fikrim şu; vatandaş küçük ihtiyaçlarını karşılamak dışında bakkala gitmez. Ya cumartesi günü büyük alışverişini marketten yapar ya da pazartesi gününü bekler.

Elbette küçük esnaf ve bakkallar da kazansın. Ama Türkiye'de bakkaldan alışveriş yapma devri çoktan kapandı. Bu devir teslimde daha market zincirleri hayatımızda yokken kafasına göre fiyat belirleyen bakkalların büyük etkisi oldu.

Hâlâ da öyle! Basit bir örnek; zincir marketten 8 liraya aldığım tanınmış bir markanın 5 litrelik suyu bizim köşedeki bakkalda 14 lira! Bunun gibi birçok örnek var!







BAKKAL PAHALI SATIYOR

Dürüst fiyat politikası uygulayanları bir tarafa koyuyorum ama birçok bakkal, marketlerden daha pahalıya satıyor. Buna da mecburlar aslında!

Bakkallar büyük ürün alımları yapamadıkları ve yeterli depolara sahip olamadıkları için marketlerle rekabet edemiyorlar.

Daha önce defalarca market zincirleri mahalle aralarına kadar girmemeli diye yazdık.

Bugün zincir marketleri tekelleştiren, büyük güç yapan mahalle aralarında kadar girip küçük şubeler açmalarına izin verilmesiydi.

Tekelleşince de geçtiğimiz yıl 'ortak fiyat belirleme' skandallında olduğu gibi anormal zamlar yaptılar. Ceza yemelerine, döviz ve akaryakıt fiyatları sabit seyretmesine rağmen hâlâ haksız zamlar yapmaya devam ediyorlar!

Olan oldu şimdi önümüze bakalım. Bence önce mahalle aralarındaki zincir marketlere bağlı küçük şubeler kapatılmalı!

Tabii bu gerçekleşirse bakkalların da fahiş fiyat uygulamasının önüne geçecek bir uygulama hayata geçirilmeli.

Eğer bakkalların fiyat politikasını belirleyebilecek sağlıklı bir mekanizma oluşturulursa marketlerin pazar günü kapalı olması da gündeme gelebilir.

Kısa vadede ise sigara, alkol gibi fiyatı sabit olan ürünlerin marketlerde satışının yasaklanmasının da küçük esnafa faydası dokunabilir. Ama öncelikli müşteriyi ezdirmemek olmalı.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım!

***



ARJANTİN ŞAMPİYON OLUR MU?

Arjantin, Avustralya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tangocuları Messi taşıyor.







Acaba Messi, 1986'da Maradona'nın yaptığı gibi tek başına Arjantin'i şampiyon yapar mı?

Oğlum ve ben Arjantin'i tutuğumuz için bunun olmasını çok istiyorum ama asıl Dünya Kupası şimdi başlıyor!

Arjantin'in, Hollanda'yı elerse yarı finalde Brezilya ve finalde Fransa ile karşılaşma ihtimali yüksek! Bu üç takımın da kadro kalitesi Arjantin'den daha yüksek.

Eğer Arjantin şampiyon olursa Maradona mı Messi mi tartışması da sona erer!

***



KEMİRGENLERLE MÜCADELE DİREKTÖRÜ!

New York belediyesi farelerle mücadeleye 170 bin dolarlık maaşla liderlik edebilecek birini arıyor.

Belediyenin iş ilanında "İdeal adayda aranan özellikler arasında son derece motive olması, kana susamış olmasının yanı sıra... Toplu katliam gibi her farklı çözüm yollarına başvurmaya kararlı olmalı..." yazıyor.

Şaka gibi gözükse de gerçek.







New York'un farelerle derdi hiç bitmedi. Son yıllarda fareler işlek caddelerde, parklarda vs. her yerde görülüyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda mahallelerde ev taramalarını da kapsayan milyon dolarlık projeler de işe yaramadı.

Yani acilen başarılı bir 'Kemirgenlerle mücadele direktörü'ne ihtiyaçları var.

Hayatın her alanında bizlerle birlikte yaşayan kedi ve köpek dostlarımız olduğu için bizim fare sorunumuz yok. Bizdeki sorun başıboş köpeklerin yılda 30 insanın ölümüne neden olması!

ABD'de başıboş köpek ve kediler olmadığı için birçok şehri fareler istila etmiş durumda.

Türkiye'de sayıları hızla artan kedi-köpeklerin bir kısmını New York'a göndersek milyon dolar harcamalarına da gerek kalmaz.

***



İRANLI KADINLAR KAZANIR MI?

Ünlü TIME dergisinin 'Yılın Kişisi' ödülü için düzenlediği oylamada şu an için İran'daki kadın eylemciler önde gidiyor. Onları K-pop müzik grubu BTS ve Zelenski takip ediyor.

Ama nihai karar TIME dergisi editörlerinin oylarıyla alınıyor.

BTS'ye giden oylarda, hayranlarının organize olup oy kullanma ihtimali yüksek.

BTS'nin ikinci sırada olması; okuyucu oylarıyla oluşan genel algıyı öğrendikten sonra editörlerin kararı vermesinin en doğru yöntem olduğunu gösteriyor.







Batı ülkeleri İran ve Çin'deki insan hakları ihlallerine daha duyarlı olurken, müttefiki ülkelerde yaşanan insan hakları ihlallerini görmezden gelmeleri elbette ikiyüzlü olduklarının bir göstergesi.

Batının insan haklarını da politik çıkarları doğrultusunda ele aldığı birçok kez kanıtlandı.

Her şeye rağmen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölmesiyle başlayan protestolarda kadın eylemciler gösterdikleri kararlılık ve cesaretleriyle yılın kişisi seçilmeyi hak ediyorlar.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'nin de İran Ahlak Polisi'nin yasal bir zemini olmadığı için lağvedildiğini açıklaması da eylemcilerin başarısını taçlandırdı.

Kısacası Time'ın 'Yılın Kişisi' kapağında İran'daki kadın eylemcileri görme ihtimalimiz yüksek.

***



Altyazı

"Bu hayatta önemli olan ne umduğunuz ya da ne hak ettiğiniz değil – önemli olan ne aldığınız..." (Magnolia)