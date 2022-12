Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek 70 bin TL'ye düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti.

Yılmaz'ın kararı temyize taşıma hakkı var. Lakin son mahkeme kararına göre 20 ay evli kaldığı Yağtu'ya ayda 10 bin dolar, yani 186 bin lira nafaka ödemeye devam edecek.

Nafaka 70 bin TL'ye düşürüldüğünde "70 bin TL az" diye yazmıştım. Şimdi 186 bin TL nafaka mı olur diye karara kızanlar oldu!

Cem Yılmaz olursa bal gibi olur!







Durun, hemen kızmayın! O zaman da yazdım; ünlülerin boşanması da pahalı olur. Onlar sıradan insanlar değil!

Madonna'nın boşandığı yönetmen eşi Guy Ritchie gariban bir adam değildi. Birçok 'hit' film çekti ama karısından 92 milyon dolar tazminat aldı.

Steven Spielberg boşanırken 100 milyon dolar, Michael Jordan 168 milyon dolar, Mel Gibson 425 milyon dolar tazminat ödedi.

Yılmaz da belki de Türkiye'nin en çok kazanan sanatçısı.

Yağtu'nun avukatı da dava dilekçesinde "Reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde standup gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu... Davacının işadamı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" diye yazmış.

Yani döviz yükselince Cem Yılmaz'ın kazancı da yükseliyor. 10 bin dolar Yılmaz için çerez parası!

***



FIRSATÇILAR ÇILDIRDI

Et fiyatları normal seyrederken, işlenmiş et ürünlerinde (sucuk, salam, sosis, pastırma) fiyatlar son bir yılda 3.5 katına çıktı.

Geçen yıl dana kuşbaşı 70 lira iken, 1 kg sucuk 90 liraydı. Şimdi ise kuşbaşı 130 lira ancak sucuğun kilosu 350 lirayı geçti.

Sucuk üreticileri "Et 130 liraysa sucuğun kilosunun 150 lira olması lazım" diyor.







Marketler 3-5 ay vadeli ödeme yaptığı için üretici fiyatı ona göre fiyatlandırıyor ve market kâr marjları da fiyatları yükseltiyor diyenler de var.

Her şeye rağmen sucuğun fiyatının 350 lirayı geçmesinin tek bir açıklaması olur; fırsatçılık!

Paket, gramaj ve indirim oyunları yapanlar da var. Bir market 200 gram dilimlenmiş tavalık sucuğu büyük pakete koyup 169 TL'den, 49,90 TL'ye indirdik diye satıyor. Sucuğun kilosu ne zaman 850 TL'ye çıktı? Aslında indirim yapmış gibi yapıp piyasa fiyatından satıyor!

Bu durum birçok gıda ürününde geçerli.







Zam yapan yapana! Bazıları nitelikli dolandırıcılık yapıyor!

Bakalım gıda fiyatlarındaki anormal yükselişe karşı alınacak önlemlerin faydası olacak mı?

Marketleri çok yazdık. Biraz da tatil fiyatlarından bahsedelim...

Bolu-Kartalkaya'da lüks bir dağ evinde 21.01.2023 giriş- 25.01.2023 çıkış, iki yetişkin, iki çocuk, dört günlük tatilin fiyatı 679 bin 250 TL.

Bir de bu indirimli fiyatı. Eski fiyat 715 bin liraymış!

Skipass ve lift ücretsizmiş daha ne istiyorsunuz?

Böyle astronomik parayı alıp bir de sadece oda kahvaltısı vermişler iyi mi? Bir de bunun yeme içme maliyeti var!

679 bin TL'ye İsviçre Alpleri'nde gidiş-dönüş ulaşım dahil ailece bir hafta krallar gibi tatil yapabilirsiniz.

Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış! Muhtemelen Orta Doğulu turistlere özel bir fiyat çekmişler!

Ama kangal sucukla, dört günlük lüks kar tatilinin ortak noktası aynı; ülkede fiyat algısı kayboldu!

Zengin de, dar gelirli de nitelikli dolandırıcılığa maruz kalıyor!

***



MHK SINIFTA KALDI

TFF ve MHK, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA listesine bir isim ekleyecek. Zorbay Küçük'ün FIFA listesinden çıkarılacağı, boşalan iki kontenjana Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Ali Şansalan'dan ikisinin eklenebileceği konuşuluyor.

Bir süre önce, aralarında Süper Lig'de görev yapan isimlerin de yer aldığı birçok hakem, FIFA kokartı almak için TFF'ye adaylık başvurusu yaptı. Ve adaylar bir kurum aracılığıyla dil sınavına sokuldu.







Ve hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi. MHK'nın sınavını geçemeyen FIFA'nın da sınavını geçemez!

FIFA kokartı bir hakemin ulaşacağı en yüksek seviye. FIFA kokartı alınca dünyanın kapısı açılıyor. Bir hakem ne kadar başarılı olursa olsun FIFA kokartı alabilmek için İngilizce bilmesi gerekiyor.

İşte yabancı dilin önemi!

Dünya Kupası'nda Zambiya'dan, Honduras'tan, Ruanda'dan bile hakem var ama Türkiye'den yok!

Geçtiğimiz sezonun ortasında Ferhat Kaplan başkanlığındaki MHK tarafından 13 üst klasman hakemi 'tasfiye' edilmişti.

MHK'nın listeden çıkardığı isimler arasında Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus da vardı. 13 hakem kısa süre sonra yeniden Süper Lig listesine girdi ama FIFA 2022 Dünya Kupası listesi açıklanınca Çakır ile Halil Umut Meler büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Dünya Kupası yarı finali bulunan Çakır tasfiye edilmeseydi Dünya Kupası'nda yer alma ihtimali vardı.

Bence MHK da kendini yeterlilik sınavına sokmalı!

***



EN PAHALI İLAÇ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kan pıhtılaşma bozukluğu Hemofili B için ilk gen terapisi tedavisi olan Hemgenix'i onayladı.

Tek seferde damar yoluyla verilen bu ilacı özel yapan ise tek bir dozunun 3,5 milyon dolar olması!







Böylece Hemgenix, 2 milyon dolarlık SMA ilacını geride bırakarak en pahalı ilaç oldu.

Bu fiyata ilaç mı olur demeyin. Onlarca yıl süren büyük maliyetli araştırmalar sonucunda insanların genetik kodunda gömülü olan mutasyonları değiştirebilen bir gen tedavisi!

Bu ilacı şimdilik devlet ya da sigorta desteği bulanlar ya da çok zengin olan hastalar alabilecek. Çok klişe olacak ama her şeyin başı sağlık!

Tedavisi bulunan ilacın parasını ödeyememek büyük dram!

***



Altyazı

"Hayatta en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır." (Her Çocuk Özeldir)