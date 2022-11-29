Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı suya yüzde 70 zam kararının uygulanmasına saatler kala vatandaş su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturup, bakiyelerini artırmaya çalıştı.

Çamlıca Mahallesi'ndeki bir su yükleme noktasının (Sumatik) para kabul bölümü arızalanınca manuel çözüm bulundu.

Bir görevli paraları cihaz içinden eliyle alıp yükleme yapmaya başladı. Bu anlar videoya çekilip, sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

Video izleyenleri güldürürken, esprili yorumlar da yapıldı. İşte onlardan bazıları:







"Yerli ve milli insansı robotumuz."

"İşte CHP zihniyeti!"

"Hani dünya uzaya gitti diyenler var ya CHP'nin çözümüne hayranım. Heykelciler adamsınız"

Yoğunluk yüzünden vatandaşı mağdur etmemek için manuel çözüm bulunmaya çalışılmış ama ortaya çıkan manzara gerçekten trajikomik.







CHP'li Eskişehir'de, rakip partiler üstüne para verse böyle bir propaganda yapamazlardı.

Bu olayın videosu çekilir sosyal medyada espri konusu oluruz diye hiç mi bir yetkilinin aklına gelmedi?

CHP'liler bu noktada gerçekten büyük hatalar yapıyorlar. Örneğin İBB, Sultanahmet Meydanı'nda III. Ahmed Çeşmesi'nin restorasyonunu yapmıştı. Ve suyun aktığını göstermek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun musluğu açarken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Sonra da bu olayla "Kılıçdaroğlu'ndan musluk açılışı", "CHP'nin VIP su akıtma töreni" diye dalga geçildi.

AK Parti ne zaman büyük bir baraj, yol, köprü açılışı yapsa hep Twitter'da Kılıçdaroğlu'nun 'musluk açılışı' fotoğrafını paylaşıp espri yapanlar oluyor.

Siyasette imaj yönetiminin öneminden bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. Bazen tek bir kare fotoğraf, kısa bir video görüntü büyük etki yaratabilir.

Galiba CHP'deki eksikliklerden biri de "Durun böyle yapmayın ağalar" diyecek, algı yönetiminden anlayan danışmanların olmaması.

İlçe belediyeleri bile partinin imajını düşünerek hareket etmeli!

Bu 'parayı elden alma' ve 'musluk açılışı' fotoğrafları seçim afişlerinde kullanılırsa şaşırmam!

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ACUN'UN TAKIMI KÜME DÜŞERSE...

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı, çekilişle belirlenen 320 Hull City taraftarını Türkiye'ye ücretsiz olarak tatile getirdi.

Şanslı taraftarlar bir hafta boyunca 5 yıldızlı bir otelde tam pansiyon konaklayacak.

İngiltere'de kulüpler taraftarla olan bağını güçlendirmek için bu tarz organizasyonlar düzenliyor. Acun da doğrusunu yapıyor.

İngiliz futbolunun küresel çapta bu kadar ilgi görmesinde hem Premier Lig hem de Championship de küme düşme potasındaki takımların bile tribünlerinin dolu olmasının payı büyük.







Ancak Acun satın aldığından beri takım küme düşmemeye oynuyor. Önemli transferler yapılmasına rağmen bir türlü başarı gelmiyor.

24 takımlı ligde Hull City şu an 20. sırada.

Acun'un hayali Premier Lig'e çıkmaktı ama gerçekler Efl League One'ı gösteriyor!

Takım bir alt lige düşerse Acun isterse her hafta taraftara bedava tatil yaptırsın kulübü satmak zorunda kalabilir.



SIRADA NE VAR?

Tekirdağ'daki devlet hastanesindeki sahte doktor olayından sonra... İstanbul Kâğıthane'de, kaçak diş muayenehanesine düzenlenen baskında sahte diş hekimi gözaltına alındı.

Sahte doktor, sahte dişçi! Sırada ne var acaba?







Üstelik yabancı uyruklu sahte kadın diş hekiminin muayenehanesinde kuyruk oluşuyormuş.

Belki de kadın gerçekten diş hekimidir ama yetkisiz hekimlik suçu.

Daha önce de kaçak klinik açan yabancı uyruklu doktorlar da yakalanmıştı. Elbette bu sorunun sosyolojik boyutu da var.

Dün de yazdım; Türkiye'de sahte diploma ve belge ile çalışan sayısı çok olabilir. Ülke çapında diploma ve çalışma belgesi sorgulaması yapılmalı.

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REKLAMVERENLER MUSK'A KIZGIN

Elon Musk, Twitter'ı aldığından beri toplu işten çıkarma, paralı uygulamaları artırma ve tepki çeken paylaşımlarıyla sadece normal kullanıcıları değil, büyük şirketleri de kızdırdı.

Ve şirkete en çok para kazandıran 100 reklamverenden 50'si Twitter'a reklam vermeme kararı aldı.

Büyük şirketlerin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden açılmasına da kızdıkları söyleniyor.

Belki de Elon Musk'ın Twitter'ı da alarak daha da güçlenmesini istemeyenler var!

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BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?

Arkadaşıyla birlikte Samsun'da ava giden Özgür Gevrekoğlu, köpeğini aracının bagajına koymuş.

Bu sırada hayvan, partisiyle tüfeğin tetiğine dokunmuş ve Gevrekoğlu hayatını kaybetmiş.







Böyle bir şey olabilir mi? Otopsi sonucunu beklemek lazım. Bazen usta avcılar bile unutuyor: Her silah emniyet kilidi açık tutulmalı.

Peki, suçlu köpek çıkarsa ne olacak?

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ŞARJSIZ TELEFON SATMA SAÇMALIĞI

Brezilya iki ay önce Apple'ın şarj aletini telefondan ayrı bir şekilde satma politikasının çevre dostu olmadığını deklare etmişti.

Şarj aleti telefondan ayrı satılmaya devam edince şirkete önce 2.38 milyon dolar, sonra da 19 milyon dolar ceza kesildi.

Ama Apple cezayı umursamamaya devam etti.







Apple'ın bu kural tanımaz tavrıyla mücadelede kararlı olan Brezilya Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde kutusunda şarj aleti olmayan bazı telefonları toplattı.

Helal olsun Brezilya hükümetine.

Yeni telefon alırken şarjına ayrıca para ödemek büyük saçmalık. Tepki gelmedikçe Apple bu kibirli tavırlarına devam eder.

Keşke bizde de tüketicinin hayrına bu tarz aksiyonlar alınsa!

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Altyazı

"Dünya bir oyun alanı. Çocukken bunun farkındasın ama yolculuğun bir yerinde herkes bunu unutuyor." (Yes Man)

