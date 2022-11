İngiltere'de Telford Hastanesi'nin üroloji kliniğinde randevu bekleyen 16 yaşındaki hastaya, 25 Haziran 2025 tarihine randevu verildi.

İngiliz gazetesi Express & Star'ın haberine göre; özel hastaneye gidecek parası olmayan bir baba, çocuğu için bizdeki MHRS'nin benzeri olan hastane randevu sistemi NHS'ye randevu almak için başvurdu.

Ve yaşadığı şoku şöyle anlattı:

"Hayatı tehlikede değil ama hassas bir sorun ve çocuk 16 yaşında. NHS'nin bekleme listesi olduğunu biliyorduk. Birkaç ay süreceğini tahmin ediyorduk ama 951 gün sonra sıra geleceğini söyleyince- iki buçuk yıldan fazla- inanamadım.







'HATA VAR SANDIM!'

Hata olduğunu düşündüm ve '2023'ü mü kastediyorsunuz?' diye soracaktım. Hiçbir şey değişmezse oğlum 18 yaşına kadar bu sorunla devam etmek zorunda."

Muhalif Liberal Demokrat Meclis Üyesi Alex Wagner bu olaydan sonra hükümete yüklendi:

"İnsanlar, ihtiyaç duyduklarında kaliteli NHS bakımını hak ediyorlar ve hızlı bir şekilde, 951 gün gecikmeden değil! Bu şekilde devam edemeyiz. Hükümet utansın."

Bunları yazınca sosyal medyada "Yav he he... İngiltere, Almanya Türkiye'yi kıskanıyor" diye espriler yapılıyor.

Oysa Avrupa'nın sağlık sistemi kötü durumda. Özellikle İngiltere'de sağlık sistemi can çekişiyor. Ambulans çağrılarında bile büyük gecikmeler oluyor.

İngiliz gazetelerinde şöyle haberler çıkıyor:

"Emekli kaynakçı Cornish'teki evinde düşerek yedi kaburgasını, pelvisini kırdı ve sağlık görevlilerinin gelmesi için dışarıda 15 saat bekledi."

"Shropshire'dan Lynne Jones, ambulans beklerken kırık bacağıyla on saat boyunca yolda kaldı."







YARINA RANDEVU ALDIM

Türkiye'de de MHRS sisteminde bazı poliklinikler için randevu almak iki haftayı buluyor ama son dönemde hastane randevuları için bazı önlemler alındı.

Randevu alıp da gitmeyenlere de önlem alınsa bizim MHRS sistemi mükemmel işleyecek.

Merak ettim MHRS'ye girdim ve haberdeki gibi üroloji bölümüne randevu almak için ne kadar bekleyeceğimi test ettim.

Evime 1 km uzaklıkta Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne bir gün sonraya randevu alabileceğimi gördüm.

Söyleyeceklerim bu kadar!







RÜZGÂRDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Tarih 03.08.2017. Enerji Bakanı Berat Albayrak, Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin ardından Türkiye'nin yerli kaynaklarını öncelikleyen bir süreci başlattıklarını açıklamıştı:

"Türkiye, tıpkı güneşte olduğu gibi bugün rüzgâr ihalesinde de çok önemli noktadır bu.

Yüzde 65 yerlilikle ve 10 yıl asgari Ar-Ge yatırım şartıyla artık yaklaşık bir rüzgâr türbinindeki 8 bin küsur endüstriyel parçanın kırılımları ile birlikte yüzde 65'inin Türkiye'de üretilmesiyle, tedarikçisinden yan sanayicisine ve endüstrisine kadar çok büyük bir teknoloji üretim üssü olma noktasında adım atılmıştır."

Ve üç gün önce Türkiye'de rüzgârdan 204 bin 375 megavat saat elektrik üretildi. Toplam üretilen elektrik enerjisi ise 817 bin 296 megavat saat olarak gerçekleşti. Rüzgârdan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Demek ki, yerli üretime inanırsanız, cesur adımlar atarsanız ve altyapıya yatırım yaparsanız sonunda kazanan ülkemiz oluyor.

Bugün Avrupa enerji kriziyle boğuşurken, dev fabrikaları kapatmak zorunda kalırken, Türkiye enerji sorunu yaşamıyor.

Albayrak döneminde kömürden rüzgâra, güneşten doğal gaza enerji alanında yapılan büyük yatırımların meyvelerini şimdi topluyoruz.

Yakında Karadeniz'de bulunan doğal gaz kaynakları ve nükleer santraller de devreye girecek.

Komşu ülkelerin doğal gazını Türkiye üzerinde dünyaya aktaracak dev projelerin de devreye girmesiyle ülkemiz dünyanın enerji üstü olabilir.

Albayrak, Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldığında da dolar, 8 liraydı. Bugün 18,63 lira!







FARELER MAFYA MI OLDU?

Hindistan'la devam edelim... Uttar Pradesh eyaletindeki bir mahkeme, polisten uyuşturucu kaçakçılığı davasında delil olarak ele geçirilen esrarları göstermesini istedi.

Polis de 195 kilo esrarın fareler tarafından yendiğine dair bir rapor hazırladı.

Fıkra gibi değil mi?

2017'de yine Hindistan'da bu sefer Bihar eyaletinde polis, devletin alkol satışını ve tüketimini yasaklamasından bir yıl sonra, el konulan binlerce litre alkolü farelerin tükettiğini açıklamıştı.

2018'de de Assam eyaletinde arızalı bir para çekme makinesini tamir etmeye gelen teknisyenler, 1,2 milyon rupiden daha değerli kâğıt paraların parçalanmış olduğunu ve şüphelilerin fareler olduğunu açıklamıştı.

Uyuşturucu, alkol kaçakçılığı, para aklama vs. Hindistan'ın yeraltı organizasyonları farelerden soruluyor galiba.

Çetenin lideri kim acaba?







SÜPER LİG'DE DE +10 OYNANSIN!

Dünya Kupası beklenenden daha heyecanlı ve bol gollü geçiyor. Bunda maçlarda uzatma sürelerinin 10 dakikada fazla olmasının payı var.

+15 oynatılan maç bile oldu. FIFA'nın 'Boşa geçen her anı uzatma sürelerine ekleyin' talimatına hakemler uyunca topun oyunda kalan süresi arttı. Aynı uzatma süreleri Süper Lig'de uygulansa her pozisyonda kendini yere atan, vakit geçirmek için her şeyi yapan 'sahtekâr futbolcular' da azalır!







REKABET VARSA...

Hindistan bir dönem Avrupa'da emekli olmuş Del Piero, Pires, Roberto Carlos gibi yıldız futbolcuları ülkeye getirdi. Ama Çin'deki gibi sürekliliğe dayanamadığı için bu model tutmadı.

Kültürü oluşmamış bir sporu yaygınlaştırmak gerçekten zor bir iş. Örneğin uzunca bir dönem İngiliz sömürgesi oldukları için Hindistan kriket sporunda çok başarılı.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın Kollam kentinde, Arjantin-Brezilya formaları giyen Hindular sokakta kavga etti. Sopalarla saldıran taraftarların kavgası sokağa yayıldı.

İşte bu yazımın birinci paragrafını çöpe atan bir gelişme.

Demek ki, Kollam halkı Dünya Kupası'nı delicesine takip ediyor. Öyle ki, iki Güney Amerika ülkesi ezeli rekabeti adına birbirlerini dövüyorlar!

Futbol gerçekten dünyanın en keyifli oyunu. Ortada bir rekabet varsa kutuplar da bile izlenir!