Başkan Erdoğan, market fiyatlarındaki artış ile ilgili soruları şöyle yanıtladı:

"Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız... Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız."

Geçtiğimiz yıl market zincirlerinin WhatsApp grubu kurup ortak fiyat belirledikleri ortaya çıkarılmış ve ağır cezalar kesilmişti.

Erdoğan'ın son açıklaması yeni market denetimlerinin yolda olduğunu gösteriyor!

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete büyük zam yapılacağı açıklanınca tam da bu zamanlar başta gıda olmak üzere birçok sektörde anormal fiyat artışları yaşanmıştı.

Son zamlar yine asgari ücrete yapılacak büyük artışa hazırlık olabilir mi?

Son dönemde süt, yağ, kahvaltılık, et, tuvalet kâğıdı vs. temel ürünlerin fiyatları anormal şekilde artıyor.







Peynir, kırmızı etten pahalı olur mu? Oldu!

Artık pandemi bahanesi yok. Akaryakıt fiyatları stabil. Geçtiğimiz yıl dolar artarken marketler günde bazen iki kere etiket değiştiriyordu. Oysa şimdi kur tutuluyor, dolar uzun süredir yerinde sayıyor.

2021 ile 2022 arasındaki en büyük fark ise vatandaşın yapılan zamlara alışması! Biz gazeteciler de alıştık galiba! 2021'deki gibi anormal market zamlarının haberleri yapılmıyor! Sosyal medyada sessiz!

Ne yazık ki, stokçu, fırsatçı şirketler zam yapa yapa insanları anormal fiyatlara alıştırdılar.

"Eylül itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 83,5 iken fiyat artışları normal" diyebilirsiniz

Ancak borsadaki şirketlerin kâr artışı yüzde 240'a ulaştı!

Anormal fiyat artışlarını sadece marketler yapmıyor. Sektörel olarak kâr artışında liderliği bankalar üstlendi. Sektörün kârı yüzde 408 artarak 298,3 milyar liraya çıktı.

Kâr marjı tekstilde 2 kat, marketlerde ise yüzde 50 arttı. Perakende sektörünün cirosu yüzde 100 artarken, net kâr ise yüzde 201 yükseldi.

En kötüsü ise enflasyonu bahane edip kâr marjlarını yükselten şirketlerin bu hamle ile enflasyonu da artırıyor olmaları!







KÜÇÜK OSMAN MI KALACAK?

Yayınlandığı 2010-2013 yılları arasında büyük ilgi gören 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Küçük Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi, verdiği bu pozla gündem oldu.

Emir'i daha birkaç yıl öncesine Osman gibiydi! Ne çabuk büyümüş. Ergenliğe girince insan gerçekten değişiyor.

'Zaman öyle bir geçmiş ki' Küçük Osman büyümüş ve biz yetişkinler yaşlanmışız.

Türkiye'de dizi bölümlerinin süresi sinema filmi kadar! 2015 yılında Emir için 'Çocuk işçi mi?' diye sormuş ve ailesini eleştirmiştim.

Bu fotoğrafa bakınca aklıma ilk "Emir, ünlü olduğu dizi ve sonrasında rol aldığı dizi ve filmlerde çocukluğunu yaşamaya vakit buldu mu?" sorusu geldi.

Umarım bulmuştur.

Aslında Emir şu anda en zor sürece girdi. Bir zamanların çocuk yıldızı mı kalacak, yoksa kariyerine başarılı bir oyuncu olarak devam mı edecek?

Yolun açık olsun Emir.







YENİ TWITTER'DA LİNÇ YOK MU?

Elon Musk, "Negatif içeriklerin ve nefret söylemlerinin etkisi azami derecede azaltılacak, para kazanma ayrıcalığı elinden alınacak ve bunlarla ilgili reklamlar veya diğer tür gelirler Twitter'da yer almayacak..." dedi.

Musk, Twitter'ın nasıl cadı kazanına dönüştüğünü özetlemiş!

Demek ki, eskiden Twitter, linç eylemlerine uygulamadaki etkileşimin artması adına göz yumuluyordu.

Yeni Twitter, negatif söylemler ve linç kampanyalarının özgürlük alanı olmayacak. Yani linçten para kazanılmayacak!

Çok iddialı bir çıkış. Önemli olan bunu pratikte uygulayacak algoritmalar geliştirmek ve yeni politikada kararlı olmak.

Hadi inşallah!







MİLLİ MARŞ PROTESTO EDİLİR Mİ?

İran'ın milli su topu takımının oyuncularından sonra, milli futbol takımı da Dünya Kupası'nda İngiltere maç öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.

Bu son protesto ülke genelinde yaşanan 'özgürlük' protestolarının sanıldığından daha ciddi olduğunu gösteriyor.

İran halkının başta kadın hakları olmak üzere daha fazla özgürlük istemeleri en doğal hakkı. Ama Milli Marşı protesto etmek başka bir şey!

Mevcut politik sistemden memnun olmayabilirsiniz. Siyasi görüşünün sistem karşıtı da olabilir. Lakin milli marş bir ülkeyi ülke yapan en kutsal değerlerden biridir.

Milli marşı protesto ediyorlarsa, milli formayı niye giyiyorlar? Maçlara neden çıkıyorlar?

Milli marş protestosu İran'daki olayların büyüyeceğinin işareti olabilir.







KULAKLIKLARA DİKKAT!

Kablosuz kulaklıkların çıkmasıyla daha çok kulaklık kullanmaya başladık. Kulaklığını hiç çıkarmayanlar var.

Klişe olacak ama her şeyin fazlası zarar!

Güney Karolina Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırmada, kulaklıkla akıllı bir telefondan dinlenen müziklerde ses yüksekliğinin 105 desibele çıkabildiği ortaya çıktı.

Devasa ses sistemlerinin yer aldı konser alanlarında bile ortalama ses seviyesi 104 ile 112 desibel arasında!

Yani son ses açılan bir kulaklıkla gün boyu konser ortamında aşırı sese maruz kalabiliyor insanlar.

Uzmanlar yüksek sese maruz kalmanın erken yaşta işitme kaybına yol açabileceği uyarısında bulundular. Özellikle 12-34 yaş aralığındakiler sağlığa zararlı bir şekilde kulaklık kullandığını ortaya çıktı.

Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç ise; 1 milyardan fazla insanın işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu!

Cep telefonu kullanımı miyop hastalığını da çılgınca artırdı.

Önlem alınmazsa gelecekte miyop ve duyma sorunu yaşayan bir nesil ortaya çıkacak.







Altyazı

Eskiden hayatta en kötü şeyin yalnız kalmak olduğunu sanırdım, değilmiş, hayatta en kötü şey seni yalnız hissettirenlerle kalmakmış. (World's Greatest Dad)