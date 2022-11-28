Çapa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olduğunu, TUS'tan 81 aldığını ve 25 yaşında olduğunu söyledi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 'pratisyen hekim' olarak çalıştı. Ve Ayşe Özkiraz adlı bu kişinin doktor olmadığı ve yaşının da 20 olduğu ortaya çıktı.

Ayşe'ye göre her şey üniversite sınavını kazanamayınca güya korkudan sınav sonuç belgesinin sahtesini yapıp ailesine göstermesiyle başlamış.

Özel yurtta kalmış, sahte öğrenci belgesi çıkarmış. Boş zamanlarında Çapa Tıp Fakültesi'nde dolaşmış. Sonra sahte diploma ve doktor kimlik kartı çıkarmış. Ve doktor olmuş iyi mi?







Peki, bu nasıl oluyor? "Burası Türkiye!" demeyin! Böyle vakalar başka ülkelerde de yaşanıyor!

Filmlere bile konu oluyor. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı 'Sıkıysa Yakala' filmi Frank Abagnale Jr.'nin hayatından esinlenilerek çekildi.

Abagnale Jr., pilot değildi ama üç yıl Panam Hava Yolları'nda pilotluk yaptı. Çocuk doktoru, savcı yardımcısı bile oldu.

Ayşe Özkiraz da ameliyatlara girmiş. Hastaya dikiş atarken çekilmiş fotoğrafı bile var. Abagnale Jr. ve Özkiraz gibiler suçlular ama çok zeki insanlar!

Özkiraz tek başına böyle sahtecilikleri yapıyorsa, organize olmuş çeteler ya da gruplar neler yapmaz! Yapıyorlar da zaten!

Daha önce de sahte öğretmenler, diş hekimleri, mühendisler haberlere konu oldu.







İşe girerken ve resmi kurumlara başvurularda bile diplomaların aslı yerine fotokopisi istenmiyor!

İçişleri Bakanlığı, YÖK ile ortak bir proje geliştirip sahte diplomaları ortaya çıkarabilir.

Eski diplomalar dijital ortama taşınsa. Türkiye'deki tüm çalışanlardan diplomalarının gerçek olduğunu kanıtlanmasını isteyecek bir mekanizma geliştirilse birçok sahtekâr ortaya çıkarılır.

20 yaşında Ayşe Özkiraz, ameliyata girip dikiş atıyorsa, sahte diplomalarının sayısı yüksek olabilir!

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BU SORUN ZOR ÇÖZÜLÜR!

Konya'daki Belediye Hayvan Bakımevi'nde hayvanlara yapılan eziyet görüntüleri yürekleri parçaladı.

Hayvanseverler "İşte bu yüzden barınakları istemiyoruz" diyorlar ve köpeklerin barınaklarda toplanmasını isteyenlere öfke kusuyorlar.

Öte yandan hem hayvansever olup hem de köpeklerin sürüler halinde başıboş sokaklarda dolaşmasına karşı çıkanlar da var.

Ülkemizde köpek saldırıları yüzünden başta çocuklar olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti.

Bazı hayvanseverler ise gerçekten radikal! Başıboş köpekler yüzünden insanlar hayatını kaybedince susuyorlar ama köpeklere eziyet edilince ortalığı yıkıyorlar.

Ve büyük bir lobi güçleri var. 27 insanın ölümü bile Konya'da kürekle dövülen köpek kadar etki yaratmadı!

Elbette köpek dostlarımız barınaklarda eziyet görmesin. Her insan bu duruma isyan etmeli.

Devletimiz de bu konuda duyarlı. Konya'da köpeklere eziyet eden M.B. ve S.Ç, hemen tutuklandı. Hayvan haklarıyla ilgili en kapsamlı yasa da mevcut hükümet tarafından çıkarıldı!

Ancak Konya'da örnek gösterilen hayvan barınağında bile köpeklere eziyet edilmesi sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye'de başıboş köpek sayısı resmi olarak bilinmiyor. Bazıları 3 milyon, beş milyon, hatta 10 milyon olduğunu söylüyor.









27 KİŞİ ÖLDÜ

Yasa dışı cins köpek üretimi yapıp, satan birçok çiftlik var. Evlerde bile üretim yapılıyor.

Birkaç köpeğin toplanması, aşılarının yapılması ve kısırlaştırılması bile hem zaman hem de maliyet açısından zor bir süreç.

Bir köpek en hızlı 45 dakikada kısırlaştırılıyor. 3 milyon köpeği toplamak için kaç çalışana ihtiyaç var? Kaç barınak kurulmalı?

Diyelim ki her belediye özel ekipler ve barınaklar kurdu. Köpeklerin toplanması da zorlu bir süreç. En küçük hatada bile hayvanseverler ayağa kalkıyor, sosyal medya çalkalanıyor! Belediyeler de tepki çekmekten korkuyor!

Gerçekten çözümü zor bir sorunla karşı karşıyayız! Bu yıl 27 kişi hayatını kaybetti! Gelecek yıl kaç insan ölecek?

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SAHTEKAR ASTRONOT UZAYA GİDECEK!

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) gerçekleştirdiği bir deneyde sekiz kişi iki hafta boyunca uzay istasyonunu andıran kapalı bir odaya hapsedildi. Çalışmanın amacı, 58 yaşındaki astronot ve doktor Satoshi Furukawa'nın sorumluluğunda katılımcıların stres düzeylerini değerlendirmekti.







Ancak JAXA deneyin verilerinin uydurma olduğunu bildirmek zorunda kaldı. Çünkü deney sonuçları bilimsel bir makale şeklinde yayınlanmadı.

Sorumlular cezalandırılacak ama bu durumun Furukawa'nın gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmesini engellememesi gerekiyor.

Çünkü Furukawa, Japonya'nın en deneyimli astronotu. 2011'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) tam 167 gün geçirdi.

Fıkra gibi bir olay. Yıllarca zorlu bir eğitimden geçen, uzayda 167 gün geçiren bir astronot sahtecilik yapıyor ama yerine birini bulamıyorsunuz!

Bu normal hayatta da böyle. Eğer bir işte en iyi sensen, alternatifin yoksa kralsın!

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KÖPEK IRKÇILIĞI!

Köpeklere eziyet edilen Konya'daki barınağa giden 'Pati Perileri' adlı bir grup hayvansever, barınaktaki bazı köpekleri sahiplenmiş. Pet-shop'tan almak yerine barınaktan köpek sahiplenmek doğru davranış. Ancak barınakta sahiplenilen köpeklerin genelde cins köpekler olması dikkatlerden kaçmadı.







Özellikle bu fotoğrafta cins köpekleri kucaklarına alanların arkasından hüzünlü gözlerle bakan köpeğin görüntüsü kalpleri yaraladı. İnsan, hayvan fark etmiyor! Gariban her yerde gariban!







Başıboş köpeklere genelde 'Karabaş' denir ama çoğu Sokö (Sokak Köpeği) adı verilen melez ırktır.

Sokaklarda ve kırsal alanlarda yaşayan köpeklerin çoğunluğu belli bir saf ırka mensup olmayan kırma 'Sokö'lerden oluşur.

Bu da köpeklere bile ırkçılık yapıldığının en önemli kanıtıdır.

Sokak köpekleri için eylem yapıyorlar ama ilk fırsatta cins köpekleri kucaklayıp eve götürüyorlar! Bu ne yaman çelişki?

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Altyazı

"Hedefinle senin aranda duran tek şey neden hedefine ulaşamayacağınla ilgili kendine anlatıp durduğun o saçma sapan hikâye." (The Wolf of Wall Street

