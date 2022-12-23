Adıyaman'da bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni geçtiğimiz iki ayda (14 Ekim-14 Aralık) arasında tam 22 bin 217 kez aradı.

Kadın, Çağrı Merkezi çalışanlarına "Ne yapıyorsun, ne var ne yok?", "Mahmut sen misin? Nasılsın?" gibi saçma sapan sorular soruyormuş.

Kadının gece gündüz demeden, günlük ortalama 370 kez, yani 4 dakikada 1 defa, çağrı merkezini aradığı belirtiliyor.

Bu nasıl bir psikopatlıktır? Hangi ara uyudu, yemek yedi acaba?

Ses kayıtlarında Çağrı Merkezi çalışanları "Teyzecim bu hat acil çağrılar için aranıyor" diyorlar. Kadın da pişkin pişkin "Beni bulamazsınız ki" diye cevap veriyor.







Kadın aptal değil, zeki ve bulunamayacağı konusunda kendinden emin. Çünkü sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan kaçak telefon kullanıyormuş.

Kadını tespit edebilmek için polis ve jandarma seferber olmuş. Uzun uğraşlar sonucunda konuşma esnasındaki arka sesler takip edilerek kadın bulunmuş.

Ve sadece 561 TL idari para cezası uygulanmış.

Şaka gibi değil mi? Polisin kadını bulmak için harcadığı zamana mı, 112 çalışanlarına mı, gerçekten yardıma ihtiyacı olanların yaşadığı gecikmeye mi üzülelim bilemedim.

Kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. İnşallah ibretlik bir ceza verilir!

Tüm Türkiye'de 2021 yılında 104 milyon 600 bin çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsız çıktı. Sadece bu verilerden yola çıkarak ülkedeki psikopat sayısının çok olduğunu tahmin edebiliriz.

Sim kartı ve IMEI kaydı bulunmayan kaçak telefonlar da büyük bir sorun! Bu kaçak telefonlar, asılsız çağrılar dışında telefon dolandırıcılığı, taciz ve tehditler için de kullanılıyor.

561 TL olan komik para cezası mutlaka artırılmalı! Haberdeki psikopat kadın gibilerine de hapis cezası verilmeli.

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BÜYÜK KARAKTER

Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin devre arasında soyunma odasındaki takıma yaptığı konuşma basına sızdı:

Dünyanın en pahalı oyuncusu, "Bu bir Dünya Kupası finali, bu bir ömür boyu sürecek bir maç. Böyle oynarsak asla kazanamayız... Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz. Bu bir Dünya Kupası finali. Gerideyiz ama geri gelebiliriz. Beyler dört yılda bir bunu yaşıyoruz."





Gerçekten etkileyici bir konuşma değil mi?

Takımın kaptanı Hugo Lloris ama doğal lider 24 yaşındaki Mbappe.

"Bu bir ömür boyu sürecek bir maç" sözü müthiş. Dünya Kupası finalleri unutulmaz. Hele 3-3'ten sonra penaltılarla biten bu son final asla unutulmayacak.

Bu Dünya Kupası'na kadar Mbappe'yi sevimsiz bulurdum. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bildiğini öğrenince şaşırdım.

Dünya Kupası'nda büyük bir karakter olduğunu kanıtladı.

Finali de Cüneyt Arkın'ın 'Yıkılmayan Adam' filmindeki gibi yıkılmadan ayakta ölerek bitirdi.

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TWİTTER, PENTAGON'A ÇALIŞMIŞ!

Elon Musk, Twitter'ın eski yönetiminin uygulamalarına yönelik sekizinci ifşaatını yaptı. Ve Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) psikolojik harekatlarının parçası olan hesapları şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınıp sonra da bu hesaplar onaylı hesap işareti veriliyormuş.







Twitter yöneticileri yıllarca platformda hükümet destekli gizli propaganda kampanyalarını tespit etmek ve engellemek için çaba sarf ettiklerini söylüyorlardı.

Meğer perde arkasında, ABD ordusunun psikolojik harekat hesaplarını korumaya alıyorlarmış.

CENTCOM; Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullanıyormuş.

Şaşırdık mı? Hayır! Yeni ifşaatlarda Pentagon'un psikolojik operasyonlarının Türkiye ayağı da deşifre olur mu dersiniz?

Asıl cevap bekleyen soru; Elon Musk bu ifşaatları neden yapıyor?

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AFFETMESİ DOĞRU MU?

Olaylı Göztepe- Altay maçında sahaya girerek kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direğini parçalayan Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın cinayete teşebbüsten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.







Ve kaleci Özenç'in olayın başından beri şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Özenç insanlık yapmış ama o direk hafif olmasaydı tehlike yaşayabilirdi!

Futbolcular fanatiklerin halinden anlıyor lakin bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ibretlik cezalar gerekiyor.

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BU İŞKENCE BİTSİN

Yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildikleri kafes sistemlerine son verilmesi için çalışan Kafessiz Türkiye hareketi, 2022 Yumurta Takip Raporu'nu yayımladı:

Türkiye'de sadece yumurtası için yetiştirilen 120 milyon tavuk var ve bu tavukların 100 milyon kadarı, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü güneş görmeden geçiriyor.







Bir araştırmaya göre Türkiye'de tüketicilerin yüzde 82'si ise tavukların kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyor.

Rapora göre; Türkiye'de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren sadece 51 firma olmuş.

Bu firmalar; otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden.

Taahhüt veren firmaları kutluyorum. Bu tavukların çektiği nedir? Yazık günah!

Gezen tavuk yumurtası diye satılanlara karşı da şüphelerim var.

Bazıları kafessiz ama büyük kapalı alanda binlerce tavuk besliyorlar. Tavuklara düşen alan az!

Eğer tavukların çektiği eziyetlere karşı duyarlıysanız taahhüt veren firmalardan alışveriş yapın ya da yemek yiyin.

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Altyazı

"İnsanlarla sık konuşan birisi değilim. İnanın bana bu bir servet sizin için. İnsanlarla konuşmak son derece tehlikelidir. " (La Migliore Offerta)

