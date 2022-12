Market fiyatları, doğalgaz- elektrik faturaları, ekonomik kriz vs... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de zor günlerden geçiyor.

Ama seçim yaklaşırken muhalif partilerin yaptırdıkları da dahil tüm anketlerde AK Parti birinci çıkıyor. Bir siyasi partinin 20 yılı aşkın süredir hep birinci olması eşine az rastlanan bir olay.

Peki, bu nasıl oluyor?

Ekşisözlük'te geçtiğimiz günlerde "Muhalif olup da Erdoğan ile fikirdaş olunan konular" diye başlık açıldı. Oradaki yorumlar Erdoğan'ın başarısına ışık tutabilir.

İşte Erdoğan'ı istemeyenlerin onunla aynı fikirde oldukları konular:







Rusya-Ukrayna savaşında dengeli bir politika yürütmesi.

Savunma sanayine yapılan yatırımlar. Eski dönemlerindeki belediyecilik anlayışı.

Teröre karşı son dönemdeki etkili mücadele.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki negatif düşüncelerinin hepsi.

FETÖ ile mücadelesi.

Türk Devletleri Teşkilatı (Kim derdi ki TURAN'ı RTE'nin kuracağını...)

Teknoloji geliştirme açısından Batı karşısında yüzyıllardır süregelen aşağılık kompleksini yenmesi.

Saat 00:00'dan sonra müzik yasağı.

"İstanbul'a ihanet ettik" sözü.

Üç çocuk tavsiyesi, çünkü nüfus güçtür.

Mavi Vatan ve Azerbaycan desteği de yiğidi öldür hakkını yeme dedirten konulardan.

Mezarlıkların bakımı, temizlenmesi.

Netflix ve LGBT propagandasına karşı açıklamaları.

Kurban bayramlarında sokak ortasında hayvan kesilmesini yasaklaması.

Duble yollar, kapalı alanda sigara yasağı, paradan altı sıfır atılması, yerli otomobil.

15 yıl geç de olsa Ayasofya'yı cami olarak açması.

6'lı Masa'nın ülkeyi mevcut durumdan çok daha kötü hale getireceği gerçeği.

NATO üyeliği konusunda İsveç ve Finlandiya'ya karşı engelleyici tavır.

Bunlar gibi daha birçok konu var. Tekrar belirteyim; Erdoğan'ı istemeyenlerin yorumlarını okudunuz!

Meğer muhaliflerin Erdoğan'la ne çok ortak görüşü varmış!

***



YİNE BİR ŞEYLERİ KAŞIYORLAR!

İstanbul Esenyurt'ta marketten alışveriş yapan bir Faslı, kasiyer kadına başını kapayıp alkol ve sigara satmaması gerektiğini söyledi. Şahıs gözaltına alındı.







"Neden ülkenden kaçıp geldin?", "Beğenmiyorsan git!", "İnsanların yaşam tarzlarına müdahale edemezsiniz. Herkes istediği gibi yer, içer, giyinir" dediğinizi duyar gibiyim.

Evet, haklısınız ama dikkat ettiniz mi son iki haftada tebliğ yayanlar arttı.

Tekel bayiine tebliğ yapan biri dayak yedi. Birine de bira ısmarlamışlar.

Ne hikmetse bütün bu vakaların videosu çekilip hemen sosyal medyada yayılmış! Galiba yine birileri bir şeyleri kaşıyor, algı yönetiyor!

***



KAÇAK ELEKTRİĞİ HAK GÖRÜYORLAR!

Batman'da halı yıkama işletmecisi bir esnaf, iş yerine kaçak kontrolü yapmaya gelen Dicle Elektrik AŞ'nin üç personelini rehin aldı.

Personeller kurtuldu, rehin alan esnaf da gözaltına alındı.

Bu haberi okurken aklınıza son ödediğiniz elektrik faturası geldi değil mi?

Doğu ve Güneydoğu'da 5 yıl önce elektrikteki kayıp-kaçak oranı yüzde 75'di!

HDP'li Meral Danış Beştaş Meclis'te Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanan mahalleliyi savunmuş ve kaçak elektrik kullanılamamasını zulüm olarak nitelendirmişti.







Kemal Kılıçdaroğlu da Güneydoğu'da bedava elektrik vaadinde bulunmuştu!

İşte elektrik teknisyenlerini rehin alanın özgüveni bu açıklamalardan geliyor!

Elbette bu olumsuz tabloda hükümetin eskiden kaçak elektriğe karşı yoğun mücadele etmemesinin de payı var.

Ama şimdi iyi mücadele ediliyor. Ölçüm sayaçlarının trafo direklerine taşınması gibi önlemler sayesinde kaçak elektrik kullanımı yüzde 50'ye düştü.

Kaçak elektrik kullanmak kul hakkı yemektir. Nokta!

***



GOL OLSAYDI!

120+3'te Fransa'nın kaçırdığı pozisyon gol olsaydı Ronaldo'cular Messi ile dalga geçecekti.

Maradona'cılar "Messi asla Maradona gibi olamaz" diyeceklerdi.

Ama o pozisyon gol olmadı ve Messi için Maradona'dan bile daha iyi yorumları yapılıyor.







Ben de başlarda Maradona'yı bir numara görürdüm. Çünkü Maradona 1990'larda futbolun zirvesi İtalya'da bir Anadolu takımı sayılacak Napoli'ye iki kez İtalya şampiyonluğu, bir UEFA Kupası kazandırdı.

Ama Maradona'nın 'prime dönemi' Messi kadar uzun sürmedi. Uyuşturucu bağımlığı, mafya bağlantıları, solcu olması vs. Maradona hayatı bir anti kahraman gibi yaşadı.

Messi ve Ronaldo öyle bir rekabete girdiler ki, 16 yıldan fazla bir süre onlar kadar zirvede kalan olmadı.

Rahmetli babama sorduğumda ise Pele önce gelirdi.

Pele, Dünya Kupası'nı üç kere kazandı. 1281 gol rekoru da kırılamaz gibi gözüküyor.

Pele'nin şansızlığı televizyon yaygınlaşmadan harikalar yaratmasıydı.

Ronaldo ile röportaj yapma fırsatım olmuştu. Ona dokunduğumda sanki taştan heykele dokunmuş gibi olmuştum. İşte o an anladım; azim ve çalışmanın zaferi de Ronaldo'ydu.

Kim daha başarılı tartışmalarının sonu gelmez! Her futbolcu kendi döneminde değerlendirilmeli.

Messi ve Ronaldo rekabetini izlediğimiz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz.

***



DÖVEN AYNI HASTANEDE ÇALIŞTIRILSIN!

Avrupa'ya giden doktorların mutlu olmadıkları için Türkiye'ye döndüklerini yazmıştım.







"Dayak yemek için mi dönüyorlar" diye okuyucu yorumları gelmeden hemen yazayım: Dün İstanbul-Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde 30 yıllık bir hekime acımasızca saldırdılar.

Saldırganın yaralama, gasp, tehdit, taciz suçlarından kaydı varmış. Evet, serbest kalır yine yapar!

Cezaların artırılması da doktorların dayak yemesini önlemiyor.

Bence sağlık çalışanlarına saldıranlara yine aynı hastanede temizlikçi olarak kamu hizmet cezası verilmeli.

***



Altyazı

"Kadınları bu kadar iyi nasıl yazabiliyorsun?

- Bir erkeği düşünüyorum, sonra da mantık ve sorumluluğu çıkarıyorum." (As Good As It Gets)