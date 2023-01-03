Hayvan sahipleri, 31 Aralık gecesi dolan süreye rağmen çip taktırmadıkları evcil hayvanlarını sokağa terk etmeye başladı.

Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, "Normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken, şu anda 80-90'lara dayandı" dedi.

Özetle korkulan oldu!







Mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri, bu yıl hayvan başına 3 bin 469 TL ödeyecek. Çip taktırdıktan sonra evcil hayvanını sokağa bırakanlara da 6 bin 72 lira ceza kesilecek.

Artan mama ve tedavi giderleri yüzünden de sokağa bırakılan hayvan dostlarımız var.

Çip parası ödememek ya da bakım masraflarından kaçmak için evcil hayvanları sokağa bırakanlar bence en büyük hayvan düşmanları!

Bu hayvanlar ev ortamına alıştıkları için sokakta hayatta kalmaları zor! Bu sorumsuzlar yüzünden sokak hayvanlarının sayısı daha çok artacak!

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ALTI UÇAK, 533 ADA ALABİLİR

2015 yılında "Kariyerimi onurlu bitirmek istiyorum. Katar veya Dubai'de oynamak istemiyorum" diyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer oldu.

Ronaldo'nun hayranları şokta!

Manchester United'da yılda 30 milyon Euro kazanan Ronaldo'ya 37 yaşında olduğu ve performansı düştüğü için büyük takımlar bu parayı vermedi.







Belki maaşından kesinti yapıp Avrupa'da devam edebilirdi. Sponsorluk anlaşmaları ve reklamlarla zaten çok kazanıyordu diyenler oldu.

Evet, Zlatan Ibrahimovic gibi yapabilirdi. Ama Ronaldo Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euro'ya yakın gelir elde edecek. Bu paraya iki yıl sonra Messi bile hayır demez!

Bu parayla altı uçak, 533 ada, 1600 Rolls-Royces alınabiliyor!

Herkes bu transferden karlı çıktı. Al-Nassr'ın Instagram'da 800 bin olan takipçi sayısı 6,2 milyona yükseldi. Takımın TV, sponsorluk ve reklam gelirleri de katlanarak artacak!

37 yaşında bir futbolcunun yılda 200 milyon euro kazanması da bir başarı öyküsü!

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EN ÇOK SİPARİŞ EDİLEN YEMEK?

İki online yemek sipariş şirketi 2022'de müşterilerinin en çok sipariş verdikleri yiyecekleri açıkladı.

İlk sırada lahmacun yer aldı. Onu sırasıyla tavuk döner dürüm ve Adana dürüm takip etti.

En çok sipariş edilen tatlılar ise fırın sütlaç, kazandibi, profiterol, waffle ve baklava.







Tek seferde en çok 150 lahmacun ve 300 midye siparişi eden bile olmuş.

En yoğun sipariş verilen dönem tahmin edilebileceği gibi akşam saat 17.00-21.00 arası.

Çevreyi kirletmemek adına teslimatta plastik çatal, bıçak ve peçete kâğıt istemeyenlerin oranı yüzde 94'lere çıkmış. Bu gerçekten güzel bir gelişme.

Hazır yemek sağlıksız, genelde yeniden ısıtmanız gerekiyor ve pahalı ama sadece bir online sipariş şirketinden geçtiğimiz yıl 79 bin 879 farklı restoran sipariş teslim etti.

İnsanların ya çok çalışıyor vakti yok ya da yeni nesilde yemek yapma alışkanlığı azaldı.

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NORVEÇ HEDEFİNE ULAŞIYOR

Norveç, 2025 yılında satılan tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyordu. Bu hedefe daha erken ulaşacaklar. Son rakamlara göre Norveç'te satılan araçların yüzde 89,3'ü elektrikli.







Norveç gelişmiş bir ülke ve nüfusu sadece 5,4 milyon. Asıl ilginç olan ise petrol zengini olmaları!

Ama buna rağmen alım gücüne, bir de devlet desteği eklenince neredeyse satılan 10 araçtan dokuzu elektrikli oldu.

Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 157 artış gösterse de pazar payı bakımından sadece yüzde 1,2'lik bir dilime sahipler.

TOGG'un gelişiyle bu yüzde artacak ama elektrikli araca geçmek zaman alacak gibi gözüküyor.

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AŞI OLMAYANLAR TEŞEKKÜR ETMELİ!

Covid-19 salgını azaldı. Sanki gribe dönüştü. Ya da farkında olmadan çoğumuz sürü bağışıklığı kazandık.

Sadece iki doz aşı olmuştum ve bazıları gibi ben de "Boşuna aşı mı yaptırdım?" diye düşünmedim desem yalan olur.

Öte yandan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5 olan ve Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.

Cesetlere yapılan otopsilerde virüsün beyne ulaştığı ileri sürüldü.

Ayrıca Covid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığı ortaya çıktı.

"Aşı olmaya gerek yoktu' demek bence boş bir iddia. Aşı olma oranı düşük olsaydı virüs dalga dalga yayılacaktı! Aşı olunduğu için kitlesel ölümler gerçekleşmedi.

Yani aşı olmayanlar da aşı olanlara teşekkür borçlu!

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TAZMİNAT ÖDEYECEK Mİ?

Barbados hükümeti, köleliğin yarattığı zararın karşılanması için bir program başlattı.

Bu doğrultuda, geçmişte kölelikten kazanç elde eden kişiler ve kurumların mirasçılarından tazminat talep edilecek.

O kişilerden biri de 1700'lerde ataları Barbados'ta satın aldıkları şeker tarlasında yaklaşık 250 köle çalıştıran ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch.







Ünlü aktör daha önce "Geçmişinizde köle sahipliği olduğunu görmek için çok uzağa bakmanıza gerek yok. Ailem beyaz şeker endüstrisinin bir parçasıymış, gerçekten şoke edici" demişti.

Belki de Cumberbatch, tazminat ödeyerek ailesi köle ticaretiyle zengin olanlara örnek olur. Avrupa ülkeleri ve ABD'nin bugünkü zenginliğinin temelini köle ticareti oluşturuyor!

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Altyazı

"İnsanlar dünyanın onlara izin verdiği ölçüde iyidir. İşler çığırından çıktığında sözde medeni geçinen bu insanlar birbirini yiyecektir. (The Dark Knight)

