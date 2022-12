Amerika'nın geneli, 'nesilde bir kez görülen' kar fırtınasıyla mücadele ediyor.

Özellikle New York eyaleti adeta donmuş durumda. Sadece New York'un Erie/Buffalo kentinde 37 kişi yaşamını yitirdi.

New York Valisi Kathy Hochul, "Buffalo'ya gitmek bir savaş alanına gitmek gibi. Yolların kenarlarındaki arabaları görmek şoke edici" dedi.

Vatandaş dondurucu soğukla mücadele ederken New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın eyaletin kara teslim olduğu perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 27 derece olduğu Virgin Adaları'nda tatilde olduğu ortaya çıktı.







Büyük tepki çeken Adams, tatil dönüşü gazetecilerin kendisine yönelttiği "Kar fırtınasında neredeydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Geçen yıl gerçekten depresyondaydım. Bu şehre tüm yıl bağlı kaldıktan sonra, iki günümü annemle geçirmeye karar verdim...







KİMİ HATIRLATTI?

Ben de sizin gibi iyi bir işyaşam dengesini, özel zaman geçirmeyi hak ediyorum. Şehir tüzüğünün hiçbir yerinde New York basınına nerede olduğumu bildirmem gerektiği yazmıyor. Şehir tüzüğü ortada. Kimseden özür dilemeyeceğim."

Bir de "19 milyon için tatildeyim" dese tam olacakmış!

Bu haberi okuduğunuzda aklınıza ilk kim geldi?

İstanbul'u ne zaman sel alsa, kar fırtınası çıksa ya tatilde olan ya da balıkçıda keyif çatarken görülen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değil mi?







İmamoğlu da eleştirilince ailesine vakit ayırmaya tatile ihtiyacı olduğundan bahsetmişti.

Elbette herkesin tatile, sevdiklerine zaman ayırmaya ihtiyacı var ama olağanüstü hava şartlarında şehri yönetenlerden görevinin başında olması beklenir.

Meğer New York'un da İmamoğlu'su varmış. Eric İmamoğlu!

Yiğidi öldür, hakkını yeme! Geçtiğimiz yıl New York'ta kar etkili olduğunda Adams elinde kürek kar temizlemiş, yolların açık kalması için çalışanlarının yanında durmuştu. Yani geçen yıl şehre kendini adadığı doğru.

Ancak eleştirilere verdiği 'atarlı' yanıtla ateşe benzin döktü!

Ama İmamoğlu'nu hiçbir şey etkilemiyordu! Ya ailesiyle Bodrum'da tekne turunda ya da dağda kayak keyfi yapıyordu.

İstanbul'da olduğu kar fırtınasına denk geldiğinde ise İngiliz büyükelçi ile balıkçıda saatlerce takılıyordu.

Demek ki, bu yıl Eric Adams da hep İmamoğlu mu tatil yapacak dedi ve Virgin Adaları'na uçtu!

***



21 BİN 856!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, yılın 10 aylık döneminde 21 bin 856 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ya bildirimde bulundu ve bu siteler kapatıldı.

21 bin 856 çok yüksek bir sayı.







Tespit edilmeyenlerin sayısı kaç acaba?

Türkiye'de 18-50 yaş grubunda 5 milyon kişinin, yılda 60 milyar TL'lik yasa dışı bahis oynadığı tahmin ediliyor.

Yani yılda 60 milyar TL'nin büyük kısmı yurt dışına ve kaçak bahis oynatanlara gidiyor!

Bahis yüzünden evlilikler bitiyor, hayatlar sönüyor, intiharlar yaşanıyor.

Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle daha etkin mücadele edilmeli.

***



KADINLAR BEKAR ERKEĞİN KOKUSUNU ALABİLİYOR!

Avustralya'da yapılan bir bilimsel araştırmada kadınların bekâr erkeklerin kokusunu alabildiği ortaya çıktı.

Macquarie Üniversitesi'nden yapılan araştırma heteroseksüel 82 kadın ve 46'sı bekâr, 45'i evli toplam 91 erkeğin katılımıyla gerçekleştirildi.

Önce erkek deneklere temiz beyaz tişört vererek kıyafetlerini 'koltuk altlarında önemli bir miktar terin emilebildiği' 24 saat gibi bir süreye kadar giymelerini istedi.

Ardından denek kadınlardan karşılarında bulunan 46'sı bekâr toplam 91 erkeğin tişörtleri ve tişörtlerin ait olduğu erkeklerin fotoğrafları verilerek vücut kokularının değerlendirilmesi istendi.

Ve bingo! Kadınlar bekâr erkekleri ter kokusundan tespit etti.







Bekâr erkeklerin, evli erkeklere nazaran daha ağır bir vücut kokusuna sahip olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada ayrıca evli kadınların bekâr erkeklerin yüzlerini, evli erkeklere nazaran daha erkeksi olarak değerlendirdiği tespit edildi.

Böylece daha uygun bir eş bulma konusunda kokunun kadınlara yardımcı olabildiği ortaya çıktı.

Hiç şaşırmadım bu sonuca.

Kadınlar her şeyi hisseder. Erkeklerin bakışlarından, kaş göz hareketlerinden ne düşündüklerini, ne yalanlar söylediklerini vs. her şeyi anlarlar.

Hatta bazıları zengin erkeğin kokusunu da alır!

Fakir erkeği 2 km. öteden algılarlar!

Yüzük takmayan evli erkeği anlamak ise daha kolay.

Kadın konuşuyor; adam dinlemiyorsa evlilerdir.

Eve giderken yolu uzatan adam da evlidir!

Akşam çayından sonra canı meyve çekiyorsa, akşam sekizden sonra mesajlara geç yanıt veriyorsa, AVM gibi çok kalabalık yerlere gitmek istemezse de evlidir.

***



ÇİN'DEN GELENLER NE OLACAK?

Çin, Kovid-19 salgını hızla artarken yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerini kaldıracağını duyurmasına şüpheyle yaklaştığımı yazmıştım.

"Çin ne yapmak istiyor?" diye sormuştum.







Ve ABD ile İtalya Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu isteneceğini bildirdi.

Çünkü Çin, ilk Kovid- 19 salgını başladığında tedbir almamakla suçlandı. Salgın Çin'den tüm dünyaya yayılmıştı.

Yine aynı filmi yaşamamak için Türkiye de Çin'den gelenlerden Kovid-19 testi istemeli!

Tedbirli olmak her zaman iyidir. Sonra geç kaldık diye üzülmeyelim!

***



Altyazı

"Gerçek rahatsız ettiğinde yalan üstüne yalan söyleriz, ta ki yalanın orada olduğunu unutuncaya kadar." (Chernobyl)