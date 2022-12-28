İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı UKOME, toplu ulaşıma yüzde 29, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam yaptı.

Toplu ulaşımda tam bilet 9.90 TL'ye; minibüs indi bindi ücreti ise 7 TL'yi bulurken taksilerde ise kısa mesafe ücreti 40 lira oldu.

Geçtiğimiz hafta da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam gelmişti.

Geçtiğimiz yıl zam yapılırken motorin ve benzin fiyatları bahane ediliyordu.

Oysa akaryakıt fiyatları uzunca bir süredir sabit kalmıştı. Şimdi ne bahane edilecek acaba?







Oysa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce ulaşımla ilgili birçok vaatte bulunmuştu! Hani toplu ulaşım ucuzlayacaktı, sembolik olacaktı! Bu mudur 'sosyal belediyecilik'?

Marketlere sorduğumuz soruyu İstanbul'u yönetenlere de soralım: Doğal gaz, elektrik, akaryakıt, dolar sabit! Peki, bu neyin zammı?

Mazot 30 lirayken İETT tam bilet 7, 66 liraydı. Mazot şimdi 22 lira ama İETT tam bilet 9.90 lira.

İstanbul'da artık aylık abonman maliyeti 777 lira!

Sarı taksi taksimetre açılış ücretinin 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıkması ise ayrı bir hikâye.

Taksiye binip 500 metre gitsek bile kısa mesafe ücreti olarak 40 lira ödeyeceğiz. Ve taksi bulmak daha da zorlaşacak!

Taksiciler normalde 20 TL tutan yola 40 TL'yi almak için kısa mesafe yolcuyu seçecek! Uzun mesafe yolcular ağaç olacak! Tabii önce turistler binecek! Asgari ücretteki artış daha vatandaşın cebine girmeden zamlar yağmaya başladı! Market fiyatları ve toplu taşıma ücretleri böyle artarsa enflasyon da artar.

Asgari ücrete yapılan zammın da anlamı kalmaz!

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DOLANDIRICILAR HEP BİR ADIM ÖNDE

Bursa'da telefonuna gelen "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajının altındaki linke tıklayan Aykut Yakut adlı vatandaşın hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildi. Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut'un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi.







Haberde sadece link'e tıkladı yazıyor ama bu tarz dolandırıcılıklarda linke tıkladığınız zaman 'fotograf.apk' isimli bir kurulum dosyası iniyor. Kişi bu uygulamayı telefonuna kurarsa vay haline! Eğer haberde yazıldığı gibi sadece link'e tıklayarak uygulama kurulmadan dolandırıcılık yapıyorsa bu yeni bir yöntem olabilir! "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" uyarısına çoğu insan tıklar! Artık hırsızlık, dolandırıcılık telefon ve internet üzerinden yapılıyor. Dolandırılan vatandaşlarla ilgili "Kanmasaydı", "Yapmasaydı" demekle olmuyor! Zaten hem özel hem de devlet kurumlarından birçok vatandaşın kimlik bilgileri birçok kez çalındı! Dolandırıcıların bankalarda, tapu dairelerinde köstebekleri var. Kimlik bilgilerine sahip dolandırıcılar hep bir adım önde. Sanki İsviçreli bilim insanları gibi her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi buluyorlar! Polis kadroları kurulurken ülkedeki siber güvenliği artırmak öncelik olmalı.

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HEP YENİLDİN, DAHA İYİ YENİL!

Yeni yıla girerken, "Sigarayı bırakacağım", "Spora başlayacağım" gibi yeni kararlar alınır. Ve çabuk unutulur.

Elbette bir gecede alınacak kararlarla insanın kendini ve alışkanlıkları değiştirmesi kolay değil. Bazıları yeni yıl kararlarını en azından denemeye çalışmayı bir gelişme olarak görür. Bu durumlarda İrlandalı yazar Samuel Beckett'in "Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil" sözü örnek gösterilir. Beckett'in "Worstward Ho" adlı eserinde geçen bu söz genelde yanlış anlaşılır. Aslında Beckett, denemeye devam etmek gerektiğini ima etmez. Zaferden çok zafere giden yolun önemini de vurgulamaz.







Beckett'in eserlerinde yarattığı evrenlerde hep çözümsüzlük vardır. Kahramanların mücadelesi hayatın anlamsızlığını anlatmak içindir.

Ne yazık ki, bu hayat Godot'yu beklemekle geçer. Karamsar bir yazı oldu farkındayım. Belki de en iyisi Beckett'i yanlış anlamaya devam etmek.

İşte size birkaç yeni yıl kararı önerisi: Sevdiklerinizle daha çok vakit geçirin. 'Hayır' demeyi öğrenin. Stresinizi yönetmeyi öğrenin. Ertelemeyi bırakın. Aşık olun.

Ve kendinize tutmayacağınız sözler vermeye devam edin! 'Ölüm' dışında hayatın kendisi sözünü tutmuyor zaten!

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GÜNAYDIN PARTİSİ

2022 GÜNAYDIN için güzel geçti. Özel haberler, gündem yaratan manşetler, çok konuşulan röportajlar, yazılar vs... Bu köşenin yeri hepsini yazmaya yetmez. Sinan Özedincik ve ekibini kutlarım.

Elbette böyle kuru kuruya kutlama olmaz.

Sinan yine hem Günaydın çalışanlarına hem sanatçılara keyifli bir yeni yıl kutlaması organize etti.

Önceki gece düzenlenen Günaydın Partisi'ne Orhan Gencebay, Funda Arar, Engin Altan Düzyatan, Murat Cemcir, Atiye, Çağla Şıkel, Esra Erol, Hasan Can Kaya, Sergen Yalçın, Cansel Elçin, Edis, Sinan Akçıl gibi birçok ünlü katıldı.

Ozan Doğulu'nun DJ performansı etkileyiciydi. Sonrasında davetliler Berkay'ın şarkılarıyla coştu.

Partiye katılan herkes doyasıya eğlendi. Umarım 2023 herkes için iyi geçer.

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Altyazı

"Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir." (Rounders)



