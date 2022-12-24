Dün sabah süt almak için bir zincir markete girdim, kasada kimse yoktu. Baktım çalışanların ellerinde etiketler raf raf fiyat değiştiriyorlar!

Dolar sabit, doğalgaz sabit, petrol sabit, elektrik sabit! Peki, bu neyin zam mı?

Evet, yine aynı filmi izliyoruz. Hükümet çalışanları enflasyon karşısında ezdirmemek için asgari ücreti net 8 bin 500 TL yaptı.

Bu kez asgari ücreti dolar ile karşılaştırıp artışı düşük göstermeye çalışanlara da fırsat tanımadı. 2002'de 184 bin 251 TL olan asgari ücret o dönemin kuruna göre 126 dolar ediyordu. Şimdi ise 8 bin 500 TL, 455 dolar ediyor.





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Ama daha çalışan ücret zammını cebine koymadan zamlar başladı!

Ne yazık ki, Türkiye'de elini taşın altına koyan yok! Avrupa'da zincir marketler enflasyon karşısında fedakârlığa gidip fiyatları düşürürken bizimkiler bırakın fedakârlığı zam üstüne zam yapıyor!

Üstelik geçtiğimiz yıl organize bir şekilde ortak fiyat belirledikleri tespit edilip 2.7 milyar TL gibi yüksek bir ceza kesilmesine rağmen asgari ücretin açıklandığı birçok üründe zam yaptılar.







Şu an vatandaş işini gücünü bıraktı, sosyal medyada zam yapılan ürünlerin etiketini paylaşıyor. Bazı etiketler market çalışanları tarafından fotoğrafı çekilip paylaşılıyor. Asgari ücret yapılmadan bir gün önce, açıklamanın yapıldığı gün ve ertesi gün de zam yapıldığı anlaşılıyor.

Sadece marketlerde değil online alışveriş sitelerinde, ikinci el sitelerde ve otomobil satışı yapılan sitelerde de zam yapıldığı görülüyor!

Şimdi bu zamların ev fiyatlarını ve kiraları da yükseltmesi bekleniyor.

Aslında hep marketleri mercek altına alıyoruz, bu fırsatçılığın bir de imalatçı firma tarafı var! Zincirleme bir zam furyası var yani!

Son dört yıldır marketi, esnafı, perakendecisi oto galerisi, lokantası vs. dolar arttı diye zam yaptılar.

Dolar dönem dönem düşse de zamlara devam ettiler. Bu zamlar yüzünden enflasyon iyice arttı. Bu sefer de enflasyon arttı diye zam yaptılar.

Son iki yıldır da asgari ücret artıyor diye zam yapıyorlar!

İş dünyasında herkes ürününü satmak ister ve rakipleri ile yarışır. Ama bizde birçok sektörde aynı anda zam yapıldığı için rekabete de gerek kalmıyor!

Bu zam furyasından ticaret yapan kazanıyor, asgari ücretliler, maaşlı orta sınıfı kaybediyor!

Hükümet asgari ücret artışını belirlemeden önce tüm sektörleri fahiş fiyat artışları ve fırsatçılığa karşı uyarmıştı!

Bakalım şimdi ne olacak?

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İNTERNETTEN SİPARİŞ ETTİĞİM - EVE GELEN!

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ailesiyle tatilde olan Tatlıtuğ'un beyaz kaban ve şapkalı bir pozuna benzer bir paylaşım da ünlü şarkıcı Berdan Mardini'den geldi.

Tabii sosyal medyada da espriler yapıldı. Tatlıtuğ ile kıyaslanan Mardini için "İnternetten sipariş verdiğim, eve gelen", "Atanamayan Kıvanç Tatlıtuğ" yorumları yapıldı. Mardini gündem olmayı iyi biliyor.







Daha önce de Özcan Deniz'e benzetilmeyi başarmıştı! Anlayacağınız Survivor 2023'e gidecek olan Mardini iyi reklam yaptı!

Bu sürekli değişim nereye kadar! Tip Özcan Deniz, kıyafet Tatlıtuğ! Soyadı da 'Mardini', İtalyan esintileri var. Konsepti başta tutar ama bir yerden sonra kabak tadı vermeye başlar.

Sevgili Mardini biraz da kendin olmayı denesen!

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RANDEVU ALIRIM BELKİ GİDERİM DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Ayda ortalama 2.8 milyon kişi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na yaptığı açıklamaya göre artık gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün aynı bölümden randevu alamayacak.







Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil.

Geç alınmış doğru bir karar. Ayda 2.8 milyon kişinin randevuya gitmemesi sistemi kilitliyordu. Gerçekten muayene olmak isteyenler randevu alamıyorlardı.

Oysa mobil uygulamadan randevuyu iptal etmek birkaç saniyelik işlem. ALO 182'yi arayıp da iptal gerçekleştirilebilir.

Bence 'randevu alayım belki giderim' benciliğinde değişiklik olmaz. Umarım yanılırım. Bu bencilliğe büyük yaptırım olmalı.

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ZENGİN VE YOKSUL

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bir cip ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen Şahin marka eski model bir otomobil çarpışmış.







Elbette kazada yaralanan eski otomobilin sahibi. Şu an hastanede kendisine acil şifalar diliyorum.

Cip de hasar almış ama hava yastığı hemen açılmış. Şahin model otomobil ise ikiye bölünmüş. Diğer yarısı nerede belli değil.

Bazen tek bir fotoğraf sınıf farkını özetlemeye yetiyor.

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Altyazı

"Bir kadın kocasını kaybettiğinde dul kalır. Ama bir ebeveyn, evladını kaybettiğinde özel bir sıfatı olmaz. Hala bir anne veya babadır. Artık bir çocuğu olmasa bile." (The Light Between Oceans)

