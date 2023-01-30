Aksaray'da valilik kararıyla jandarma ekipleri trafik kazalarının önlenmesi için sokak köpeklerine geceleri görünmelerini sağlayan reflektif (yansıtıcı) şerit taktı.

Dünyada böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama tartışmalı bir yöntem bu.

Özellikle gece oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesinde katkı sağlayabilir. Hem köpeklerin hayatı kurtulur hem de araç sürücülerin. Ayrıca araçlarda oluşacak hasarın da önüne geçilebilir.

Ama bir de şu var; gece Aksaray'da araç kullanıyorsunuz ve karşınızda birden bir ışık beliriyor. Ama bu araç ışığı değil çünkü yerden 40-50 santim yüksekte!

Böyle bir durumda ne yapardınız? Eğer aracın hızı yüksekse, sürücüler paniğe kapılırsa direksiyon kırıp yoldan çıkabilir!

Ya çocuklar gece ışıklı tasmalı köpek gördüğünde kaçmaya başlarsa ve köpekler de kovalarsa ne olacak?

Daha yeni Adana'da bir çocuk köpekten kaçarken yola fırladı ve hayatını kaybetti!







STOP LAMBASI!

Normalde Avrupa'nın birçok ülkesinde araç yoluna köpek çıktığında trafik durduruluyor ve köpek yakalanıyor.

Bizde ise köpeğe çarpmamak için hayatını kaybeden sürücüler oluyor. Ve şimdi de reflektörlü köpekler kafa karışıklığı yaratabilir.

Gece Aksaray'da araç kullananlar dikkatli olmalı! Yolda uzaylı gördüklerini bile sanabilirler!

Normalde bu sorunun en basit ve net çözümü başıboş köpeklerin toplanıp modern barınaklara konulması! Ama biz hep zor yolu seçiyoruz! Niye? Köpek severleri kızdırmayalım diye!

Bu gidişle köpeklere stop lambası da takılır!

Evet, köpeklerinki de can, onları seviyoruz. Peki, köpekleri düşündüğümüz kadar çocuklarımızı da düşünüyor muyuz?

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OTİZMLİ ÇOCUĞA DAYAKLI EĞİTİM!

İstanbul'da altı yaşındaki otizmli çocuğa evde özel eğitim veren bir klinik psikoloğun darp görüntüleri ortaya çıktı.

Aile çocuğun davranışlarının değiştiğini anlayıp evin bir köşesine gizli kamera yerleştirdi. 26 Ocak Perşembe günü olan dersin ardından görüntüleri izleyen anne Özgül ve baba Engin Koşar gördüklerine inanamadı.

Daha dersin altıncı dakikasında psikolog çocuğa tokat vurmaya başlamış.

Aile, klinik psikolog İ.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. İ.A ise, eğitimlerin katı kurallar dahilinde olduğuna vurgu yaparak iddiaları yalanladı, iyi mi?







Dayak atmanın adı ne zaman 'katı kurallar' oldu!

Normalde bu çocukların daha özenli ve şefkatli bir eğitime ihtiyaçları var.

Umarım bu psikolog meslekten men edilir. Otizmli çocukların şiddet gördüğüne dair daha önce de birçok vaka yaşandı, haberlere konu oldu!

Devlet otizmli çocukların eğitimi için belli ölçülerde maddi yardımda bulunuyor ama devletin parasıyla otizmli evlatlarımızı döven eğitmenler bile var.

Otizmli çocuklara eğitim veren vakıf ve kurumlar ile eğitmenler daha sıkı denetlenmeli!

Normal eğitime katılma ihtimali olan otizmli evlatlarımız için de şartlar zorlanmalı. Hâlâ bazı okullar diğer velilerin şikayetleri yüzünden otizmli öğrencileri kaynaştırma eğitimine sokmakta direniyorlar.

Toplumda hâlâ otizmli insanlara karşı bir önyargı var. En acısı da çocukların, otizmli çocuklara yaptığı zorbalıklar! Otizm farkındalığını artırmamız gerekiyor.

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BOCUK GECESİ'Nİ ULUSAL YAPALIM

Orta Çağ'dan kalma bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi' için yine birçok insan Keşan'ın Çamlıca köyünde toplandı.

Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, sokaklara çıktı. Köyde dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu.

Korku filmlerinden ünlü karakterlerin kostümlerini, maskelerini giyenler de oldu. Ev sahipleri de gençlere kabak tatlısı ikram etti.







Bildiğin Cadılar Bayramı işte. Bizde şeker yerine kabak tatlısı veriliyor.

Zaten Cadılar Bayramı'nda birçok ilimizde kutlamalar, partiler düzenleniyor.

İnsanlar hayatın rutin sıkıcılığından kurtulmak ve eğlenmek istiyor.

'Bocuk Gecesi' de bizim Cadılar Bayramımız olsun. Bu tür eğlenceli gelenekler tüm ülkeye yayılmalı.

Hem turizme de katkısı olur.

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YENİ AKIM 'ÇARPIK SELFİE'

New York Times, değişen selfie anlayışını yazdı: 'NoFilter selfie'nin modası geçmiş. Artık bariz ve saçma çarpıtmaların olduğu 'çarpık selfieler rağbet görüyor.

'Çarpık selfie' için ihtiyacınız olan tek şey ise; dış bükey ayna.







Bu aynayı satın almanıza da gerek yok. Hani yollarda kör nokta olan yerlerde karşıdan gelen aracı görmenizi sağlayan trafik aynaları var ya, işte onları kullanıyorsunuz. Aman fotoğraf çekerken araçlara dikkat edin!

Bu dış bükey kör nokta aynaları bazı marketler ve metro istasyonlarında da bulabilirsiniz.

İnsanlar klasik selfie çekiminden sıkılmakta haklı. Daha yaratıcı olmak istiyorlar.

Makyaj ve filtrelerle mükemmel gözükmeye çalışmak sahte bir görüntü sunuyordu.

'Çarpık selfie' daha havalı.

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WHATSAPP'TAN EV SATIYORLAR!

Geçtiğimiz yılın son üç ayında Londra'daki evlerin neredeyse dörtte birinin emlakçı piyasası dışında satıldığı ortaya çıktı.

Oksijen sitesinin haberine göre bu evler WhatsApp üzerinden satılıyor.

İngiltere'de artan emlak fiyatları bazı ev sahiplerini emlak sitelerini terk etmelerine ve evlerini WhatsApp üzerinden satış yapmaya yöneltti.

Böylece gizliliğe önem verenler evlerini kamuya açık portallarda sergilemek zorunda kalmıyor.







Ve ev sahipleri dört-beş ay sonra tekrar denemek amacıyla evlerini piyasadan çektiklerinde, ev almak isteyenler yeni fiyatlarla eskileri karşılaştıramıyor.

Bence en önemli avantaj hem satıcının hem de alıcının emlakçı komisyonundan kurtulması.

Özetle ev sahiplerinin maksimum kazanç elde etmek için türlü yollara başvurmaları bize özgü bir durum değil!

Bence Türkiye'deki ev fiyatlarını artıran etkenlerden biri de bazı kötü niyetli emlakçıların piyasayı manipüle etmeleri.

WhatsApp üzerinden ev satışı bizde de moda olur mu dersiniz?