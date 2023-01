İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan kararla artık tüm taksilerde akıllı tepe lamba bulunacak.

Lambalarda araçta yolcu varsa 'Dolu', yoksa 'Boş', yolcu almaya gidiyorsa 'Rezerve' yazacak.

Taksi sürücülerinin akılı tepe lambası taktırmaları için üç ay süreleri var.







Aslında tüm taksilerde tepe lambası var. Eski tepe lambaları akılsız mıydı? Hayır.

Şoförler enerji tüketimini artırmamak, istediği yolcuyu almak ya da[MT1] [MT2]umursamazlıktan mıdır bilinmez tepe lambalarını hiç kullanmıyorlar.

İstanbul'da uzaktan taksinin dolu mu boş mu olduğunu anlamak gerçekten zor. Çünkü tepe lambası kullanılmıyor.

Her gördüğümüz taksiye el kaldırmak zorunda kalıyoruz.







Akıllı tepe lambası güzel bir uygulama gibi gözüküyor ama müşteri almak istemeyen şoförler kafasına göre tepe lambasına 'Rezerve' yazar.

Zaten taksi boş olduğu halde yolcu seçiyorlardı.

Sorunca "Değişim saati abi" "Ya da müşteriye gidiyorum" diyorlardı.

Şimdi bunu söylemelerine de gerek kalmayacak. Duruma ve keyiflerine göre tepe lambasına 'Rezerve' yazabilirler.

***



BU SİSTEM YABANCI GENÇLERE YARIYOR

2020 yılında Burundi'den 45 bin Euro'ya Yeni Malatyaspor'a gelen ve 2021 yılının devre arasında Başakşehir kulübünün yolunu tutan 24 yaşındaki futbolcu Youssouf Ndayishimiye, 16 milyon Euro'ya Fransa'nın Nice ekibine transfer oldu.

Futbol camiası şimdi bu beklenmedik rekor transferi konuşuyor.

Fotoğrafta bir belediye otobüsünde Yeni Malatyaspor'un antrenmanına giderken görülen Ndayishimiye, 2020 yılında Afrika'nın en fakir ülkelerinden Burundi'den Malatya'ya gelmişti.







Ndayishimiye, Yeni Malatyaspor'da asgari ücretle çalışıyordu. Hızlı bir gelişim gösterdi. Önce İstanbul'un sonra da Nice'in yolunu tuttu.

Büyük bir mücadele örneği göstererek yokluktan yıldızlığa uzanan Ndayishimiye'yi kutlarım.

Daha önce de defalarca yazdım. Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kuralı Türk futbolcularına değil Ndayishimiye gibi Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelip futbola başlayanlara yarıyor.







Elbette şartlar her futbolcu için eşit ama bugün ilk 11'de en az üç yerli futbolcu oynatma kuralı yabancı futbolculara yaradı.

Altınordu gibi istisnaları bir kenara koyarsak, Türkiye'de futbol takımlarının yerli futbolcu oynatalım, bizim evlatlarımız bir yerlere gelsinler diye bir istekleri yok.

Hatta yabancı futbolcu hayranlığı var. Geçmişte menajer, teknik direktör ve yönetici üçgeninde dönen kirli işbirliğinde kulüplerin kasası boşaltılıyordu.

Futbol Federasyonu, kulüplerin her dediğini yaptığı için ülkemizde baş döndürücü bir transfer enflasyonu yaşanıyor. Bu sistemle güya futbolcu yetiştirip kulüplerimiz büyük paralar kazanacaktı.

2022'de uluslararası anlamda 342 transfer yaparak 116,4 milyon dolar ödeyen Türk kulüpleri, 332 futbolcu göndererek 118,6 milyon dolar elde etti.

Genel ortalamaya bakılırsa ne zarar ediyoruz ne de kar! Yani bu sistem işe yaramıyor.

Bu saçma sistemden sadece başta Afrikalılar olmak üzere Türkiye'de şansını deneyen, yabancı gençler kazanıyor.

***



HER ŞEY 18 YAŞINA DÖNMEK İÇİN

400 milyon dolar serveti olan Amerikalı girişimci Bryan Johnson, vücudunun 18 yaşına dönmesi için yıllık 2 milyon doları gözden çıkardı ve kendine 30 doktor tuttu.

Johnson, California'daki evini adeta küçük bir tıp merkezine dönüştürdü.

Oksijen sitesinde yayınlanan habere göre; 45 yaşındaki Johnson rejeneratif tıp doktoru Oliver Zolman'ın yaptığı bir sağlık ekibi tarafından her gün takip ediliyor. Hedef Johnson'ın her organını gençleştirmek.







Johnson en umut verici tedaviler için kendini kobay gibi kullanıyor.

Johnson beyni, kalbi, akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri, tendonları, dişleri, derisi, saçları, mesanesi, penisi ve rektumu da dahil olmak üzere her yerini 18 yaşında yapmak istiyor.

Johnson vegan beslenme uyguluyor. Günde bin 977 kalori almaya çalışıyor. Haftada üç gün yoğun tempo olmak üzere her gün bir saat spor yapıyor. Her ay, düzinelerce tıbbi prosedüre katlanıyor. Kan testleri yapılıyor. MR'lar, ultrasonlar uygulanıyor.

Johnson şu an 37 yaşında bir kalbe, 28 yaşında bir cilde ve 18 yaşında bir akciğer kapasitesine ve kondisyona sahip. Ve birçok organı gençleşmeye devam ediyor.

Gerçekten inanılmaz bir bireysel mücadele.

Elbette planlarınız gerçekleşmeye de bilir. Bir kazada hayatınızı da kaybedebilirsiniz.

Artık özellikle zengin insanlara sağlıklı bir yaşam da yetmiyor. Gençleşmek için birçok yöntem deniyorlar.

Bence Johnson en doğrusunu yapıyor. 400 milyon servetini ikiye katlasan da yine ortalama 80-90 yıl yaşarsın. Ama 400 milyonu gençleşmeye adayan Johnson'ın belki de 80 yaşında vücut yaşı 50 olacak!

***



KURT OLMAYI SEÇTİ

Japonya'da 32 yaşındaki Toru Ueda adında bir mühendis, 'insan olmanın getirdiği zorluktan kaçmak istediği için' 23 bin dolara özel kurt kostümü yaptırdı. Evde, bahçede kurt kostümüyle dolaşan Ueda, "Tüm insan ilişkilerinden kurtuluyorum. İşe ve diğer şeylere dair tüm sorunları unutabiliyorum" diyor.Ueda, kurt sevgisinde sınırları zorlamış. Japonya'da 'cosplay' kültürü çok gelişmiş.







Kostüm anlamına gelen 'costume' kelimesinin ve 'oyun' anlamı taşıyan 'play' kelimesinin birleşiminden ortaya çıkan 'cosplay' kavramı, Türkçe'ye 'kostümlü oyun' olarak çevrilebilir. İnsanlar kostümlerle sevdikleri anime, manga, film, çizgi roman, film, dizi karakterleri ile hayvanları taklit ediyorlar. Taklit ettikleri karakter gibi yaşamak istiyorlar. Ueda, kurt kostümüyle gelse Türkiye'de dolaşsa ne olur acaba? Bize çok uzak bir kültür bu!

***



Altyazı

"Annem her zaman hayatın bir kutu çikolata gibi olduğunu söylerdi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsin." (Forrest Gump)