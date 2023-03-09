Berrak Tüzünataç'ın, 2010 yılında İstanbul Kabataş'ta bulunan evinin terasında Şahan Gökbakar'la yakınlaştığı anlar magazinciler tarafından görüntülenmişti.

Olay gündem olunca Tüzünataç da bir TV kanalı aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme Tüzünataç'ın başvurusunu, şahsın sanat dünyasında tanınmış bir kişi olduğunu ve haberin gerçeği yansıttığını belirterek reddetmişti.

Mahkeme ayrıca görüntülerin sokaktan çekildiği, eve zorla girilmediği gerekçesiyle hak ihlali olmadığına hükmetmişti.

Yerel mahkemenin kararı, hem Yargıtay hem de Anayasa Mahkemesi'nce de onaylanmıştı.

Tüzünataç da hukuk savaşını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımıştı. Şimdi akla "Şahan niye AİHM'e gitmedi?" sorusu da geliyor. Her neyse ve AİHM 13 yıl sonra oyuncuyu haklı buldu.

Biraz erken karar olmadı mı? Berrak olay yaşandığında 26 yaşındaydı, seneye 40 olacak! Bizdeki mahkeme sürelerine kızıyoruz ama AİHM de 13 yılla rekor kırmış!

AİHM kararında 'adil yargılanma hakkı' ve 'özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini açıkladı.

Ama belirlenen zamanda bir talepte bulunulmadığı için maddi tazminata gerek görülmedi!

O zaman bu dava neden açıldı? İnsanlar tekrar hatırlasın diye mi? AİHM'in uğraştığı mevzuya bakar mısınız?







YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bu olay çok karışık aslında. Örneğin magazincilerin görüntüleri gizlice çektiği iddia edilmişti ama muhabirler sokaktan görüntü almıştı.

Berrak elinde sigara terastan beline kadar aşağı şarkmış durumdaydı. Bu pozisyonla ilgili VAR çizgisi çizilse Berrak'ın belinden yukarısı sokakta çıkar ama bu olayın fotoğrafını kullanmak bile yasaktı! Böyle absürt bir konu yani!

Bu olayın bugün hala tartışılıyor olması da AİHM'in kararı yüzünden. Her iki oyuncunun da unutmak istediği bu olay yine gündem oldu, iyi mi?

Hatta birçok kişi bu olayı ilk defa duydum diyerek tartışmaya katıldı.

Sosyal medyadan gördüğüm bazı yorumları yorumsuz paylaşacağım. Bu tartışma hiç bitmeyecek galiba! İşte vatandaşın konuyla ilgili görüşleri:

"Şimdi tam olarak bunun için ne yapabiliriz?"

"Madem bu iş gizlice yapılıyor neden balkonda yapılıyor? Geçtim, Berrak'la Şahan'ın ne işi var? Demek nasıl magazin bilmiyorsam olaydan yeni haberim oldu."

"Aile yaşamına saygı mı? Kendisi saygı duysa zaten o magazinci o görüntüleri alamazdı. Evlere sığamazlarsa sonuç bu olur."

"Tamam, izinsiz kimse görüntülenmez de balkonda da sevişmezsin arkadaş ya. Amacın neydi yani o kadar abartmaya gerek var mı?"

"Balkonda sevişmek ne zamandan beri aile ve özel hayat oldu. Bu düpedüz teşhircilik ve de 'public sex' saygısızlığı..."

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GEMİDE KÖPEK OLUR MU?

Dün saat 09.15'te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, vapurda bulunan başıboş köpek sebebiyle yapılamadı.

Kaptan, köpek inene kadar vapurun hareket etmeyeceğini anons etti.

Yolcular kaptana tepki gösterdi ama gemi sonraki sefer saatinde kalkış yaptı.

Bu olay yüzünden sosyal medyada kaptan linç edildi, iyi mi?

Toplu taşıma araçlarında sokak hayvanları olur mu?







Geçtiğimiz yıl İBB'nin aldığı kararla evcil hayvanlar metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında seyahat edebiliyor. Tabii sahibi evcil hayvanı kontrol etmesi şartıyla!

Ama ülkemizde sokak köpekleri toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebiliyor. Bir ara otobüsle İstanbul'u turlayan 'gezgin köpek' Boji fenomen olmuştu.

Bir köpeği gemide, otobüste gördüğümüzde çoğumuz seviniyor, gülüyoruz vs.

İyi güzel de köpek bu! Gemide bir çocuğa saldırsa, havlasa ve çocuk da o korkuyla denize atlayıp boğulsa... O çocuk sizin evladınız olsa ne yapardınız?

Kaptandan başlayarak tüm yetkililerden hesap sormaz mıydınız?

Bazıları hayvan sevgisini çok abartıyor!

Kaptan doğru olanı yapmış.

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FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynadı.

Bir ara ortaya uçarak kafa atmak istedi ama dengesini kaybetti ve kale direğinin yanına kapaklandı.

Ve bu olay haber oldu. Sosyal medyada dalga geçenler de oldu. Tatar da "Öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış.







Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım" diye bir açıklama yaptı.

Kral açıklama değil mi?

Futbol böyle bir şey. Çocukken mahallede top oynamış biri bile o nefis ortaya kafa vurmak ister.

İçindeki çocuğu öldürmediği için Tatar'ı kutluyorum.

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22 KİLO VERDİ!

Ata Demirer, 4,5 ayda nasıl 22 kilo verdiğini şöyle açıkladı:

"Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun?' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim.

Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim.

Direkt et, balık yani proteinle beslendim.







Sabahları da 45 dakika yürüdüm, diyetisyenle de yapmadım. Meğer glütenle ilgili sorunum varmış." Demirer güzel özetlemiş. Önce kilo sorununun kaynağını öğrenip, doktorun tavsiyeleri doğrultusunda harekete geçmek gerekiyor.

Bilinçliyseniz diyetisyene, spor hocasına vs. de gerek yok.

Az yemek, çok hareketle kilo veriliyor.

Asıl sorun; o kiloları tekrar almak!

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TARTIŞMA BİTMEZ!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son katıldığı TV programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine yeşil ışık yaktı fakat HDP ile kesinlikle bakanlık pazarlığına izin vermeyeceklerini söyledi.







Bunun üzerine de HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Akşener'in sözlerinin ciddiye alınamayacağını, koltuk pazarlığı yapacak bir parti olmadıklarını söyledi.

CHP-HDP'ye yaklaştıkça Akşener tepki gösterecek gibi gözüküyor.

Seçime kadar daha çok tartışma yaşanır.

Altılı Masa'nın en çok eleştirildiği alan da bu! Birbirinden çok farklı siyasi fikirleri olan altı parti arasında nasıl birlik sağlanacak?