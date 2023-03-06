Meral Akşener 'Altılı Masa'yı devirdi. Çarşı pazar karıştı! Muhalif cephede Akşener'e büyük tepki var.

Öyle ki, Fazıl Say gibi saygın bir besteci kavgada bile söylenmeyecek bir tweet attı: "Sifonu çek. Gitsin."







Bazıları Akşener'in hamlesinde bir siyasi strateji arıyor ama henüz mantıklı bir yanıt bulunamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu son bir yıldır Cumhurbaşkanı adayı olmak için sabırla hamleler yaptı ve itirazlara rağmen kendini en güçlü aday pozisyonuna taşıdı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu adaylık konusunda geri adım attı.







Yavaş ve İmamoğlu'nun aday olma konusunda garanti vermediğini öğrendiğimize göre Akşener seçime iki buçuk ay kala masayı neden devirdi?

Bazıları Akşener için siyaseten intihar etti diyor. Peki, masayı devirmek Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak planı olabilir mi?

Eğer böyle bir plan varsa Akşener'in kendisi aday olmalı ama böyle bir açıklama da gelmedi.







KARŞI MAHALLE NE YAPTI?

Öyleyse Akşener'in alternatif bir Cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyordu. Olmadığını da önceki gece canlı yayında öğrendik!

Hukuk profesörü Ersan Şen, katıldığı canlı yayında İYİ Parti'nin kendisine teklif etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı.

Başta herkes Şen şaka yapıyor zannetti. Ve programın reklam arasından sonra Şen, Akşener'in kendisini aradığını ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ciddi ise kendisi ile görüşmek istediğini söylediğini sesi titreyerek açıkladı.

Şen kendinden geçti, duygulandı. "Eğitmen Hakkı'nın torunu, Polis Ziya'nın evladıyım. Devletin, milletin imkanlarıyla okudum..." diye damardan konuşmaya başladı. Ama o sırada diğer konuklar gülmemek için kendini zor tutuyordu.

Masayı deviren Akşener, Cumhurbaşkanı adayını TV izlerken mi buldu yani? Meğer kazanacak aday Ersan Şen'miş. Bu nasıl bir siyasi zekâ?







Masa devrilince Muharrem İnce de taarruza geçti. "Nerede kalmıştık?" diye tweet attı.

Bir vatandaş "Sen bir yerlerde saklanıyordun. Ben elimde çuvalla seçim kurulunda sıra bekliyordum, orada kalmıştık!" diye cevabı yapıştırdı!

Daha sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin WhatsApp'tan mesaj attığını ve kurdukları ittifaktan ayrıldığını açıkladı.

Herhalde İnce, Akşener'in kendisini aday göstereceğini hayal ediyor ya da seçim ikinci tura kalırsa HDP, CHP ve sol bloktan oy almak için Özdağ'dan uzaklaşmayı tercih etti.

İnce'nin tutarlı olduğu tek bir konu var; o da mesaj atarak ayrılmak! Son seçimde de "Adam kazandı" mesajı atıp ortadan kaybolmuştu.







İyi Parti'de kafalar o kadar karışık ki, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter muhalifleri Altıntaş'ı hemen kahraman ilan etti. Ama Altıntaş üç saat sonra istifasını geri aldığını açıkladı!

Muhalifler birbirini yerken, karşı mahallede ise sükûnet hakimdi. Birçokları 'bekle gör' politikasına uyup medyadaki kavgaya karışmadı.

Ama çekirdek çitleyen adamlar fotoğrafını paylaşıp "Altılı Masa'nın devrileceğini söylemiştik, şimdi eğlenceyi izliyoruz" diye espri yapanlar da olmadı değil.

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DÜNYANIN YARISI OBEZ OLACAK!



Dünya Obezite Federasyonu'nun yeni raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 38'i aşırı kilolu ya da obez.

Eğer gelecekte durum değişmezse, bu oranın 12 yıl içinde yüzde 51'e yükselmesi bekleniyor.

Aynı raporda 2020'den başlayarak Türkiye'de yıllık obezite artışının yüzde 2,3 olduğu ve bu oranın yüksek olduğu belirtiliyor.







Gerekli önlemler alınmazsa 2035 yılında Türkiye'nin yaklaşık yüzde 45'inin obez olacağı iddia ediliyor.

Obezite sorunu en çok hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme kaynaklı.

Özellikle çocuklar dışarıda vakit geçirmek yerine evlerde bilgisayar oyunlarına bağımlı bir yaşam sürdürüyorlar.

Bu sorunun hazır gıda ve paketli ürün kullanımının ve evlere gıda servisinin artması gibi birçok nedeni var.

Hareket yoksa sağlık da yok!

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İTALYA'YI DA GEÇTİK!



Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği WindEurope'un 2022 sonu verilerine göre Türkiye, rüzgar enerjisi kapasitesine 867 megavat ekleme yaparak, toplam kurulu gücünü 11 bin 969 megavata yükseltti.

Böylece Türkiye, Avrupa'da 43 ülke arasından bir basamak yükselerek altıncı sıraya çıktı.

Yedinci sıraya gerileyen ülke ise bizden çok daha önce rüzgâr enerjisine yatırım yapan İtalya oldu.

Asıl önemli gelişme ise Türkiye'de elektrik üretiminde rüzgârın payının yüzde 11'e yükselmesi.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların karşılığını şimdi alıyoruz.

Enerji yelpazesini genişletme politikalarının bir hedefi de cari açığın büyük bölümünü içeren enerji konusunda dışa bağımlığı azaltmaktı.

Güneş, rüzgâr, kömür gibi farklı alanlardan elektrik üretimin artırılmasına yeni bulunan doğalgaz kaynakları da eklenince Türkiye'nin eli güçlendi.

Nükleer santrallerin de devreye girmesiyle enerji cari açık problemi olmaktan çıkacak ve Türkiye enerjide merkez ülke konumuna yükselecek.

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İŞARET DİLİNDE GELİŞME



İşaret dili tanıma teknolojileri uzunca bir süredir geliştiriliyordu ama bir türlü yeterli seviyeye ulaşılamıyordu.

Bu konuda Çinli bir telefon şirket önemli yol aldı.

OriginOS işletim sistemli modellerinde yer alacak uygulama sayesinde işaret dilinin kullanımında çift yönlü bir iletişim mümkün olabiliyor.







Uygula konuşmayı doğrudan işaret diline ve yazıya çevirebiliyor. Aynı şekilde işaret dilini de normal konuşmaya ve bir yazıyı çevirebiliyor.

Uygulama henüz 1200 işaret dili kelimesini, yüzde 80'nin üzerinde doğruluk payıyla tanıyabiliyor.

Bu uygulama şimdilik Çince dilinde kullanılabiliyor ama zamanla daha fazla dile uyarlanacağı belirtiliyor.

Umarım bu alanda daha çok gelişme olur ve geliştirilen uygulamalar ücretsiz bir şekilde kullanılır.







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