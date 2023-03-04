Yaptığı yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde cansız bedeni çıkarılmıştı.

Taha enkaz altındayken hakkında sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmış ve farklı isimler arasında tartışmalar yaşanmıştı.

"Taha Duymaz'la tam flörtken onu kaybetmem" diye TikTok paylaşımı yapıp takipçi kazanma derdine düşenler bile olmuştu.

Taha'ya hayatını kaybettikten sonra da rahat yok! Deprem görüntüleri ve acı olaylardan prim kasan 'dijital yağmacı'lar, Taha'nın hatıralarını da yağmalamaya çalıştı.







Ve dört gün önce ünlü fenomenin 312 bin takipçisi olan YouTube hesabından "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Yayınlanan videonun başında ise "Merhaba arkadaşlar. Taha Duymaz'ın videolarını bir arada toplu şekilde güzel bir anı olarak kalması için derleme videosu yapmak istedim" yazısı yer aldı.

Paylaşılan videonun altına çok sayıda yorum yapılırken pek çok sosyal medya kullanıcısı ise videoya tepki gösterdi.

Olayla ilgili "İbrahim Tatlıses kafasından kurşun yedi ama bu kadar konuşulmadı", "Ailesi rant peşinde", "Taha ailesini paraya boğdu ama hala doymuyorlar" gibi vicdansızca yorumlar ve suçlamaların yer aldığı paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan Taha'nın tam 1,4 milyon takipçisi olan Instagram hesabından ise hayatını kaybettikten sonra herhangi bir paylaşım yapılmadı. Eski paylaşımlarına hayranları on binlerce yorum yapmıştı ve şimdi eski paylaşımları tıklayınca "Bu gönderimdeki yorumlar sınırlandırıldı" uyarısı çıkıyor.







ŞİFRELER BİLİNİYOR MU?

Cevaplanması gereken sorular var: YouTube'taki son paylaşımı kim yaptı?

Birileri Taha'nın sosyal medya hesaplarını ele mi geçirdi? Taha hayattayken hesaplarının şifrelerini birisiyle paylaştı mı?

Taha'nın yasal mirasçıları mı bu hesapları kullanıyor?

Taha sosyal medya hesaplarından büyük gelir elde ediyordu. Peki, şimdi ne olacak?

Mirasçıları hayatını kaybetmiş bir fenomenin hesaplarından gelir elde edebilir mi?

Bunlar gibi birçok soru aklınıza gelebilir.

Hayatını kaybeden normal insanların da sosyal medya hesapları çalınabiliyor. Ama dolandırıcılar özellikle hayatını kaybeden ünlülerin hesaplarını çalıyor.

Vefat eden kişinin, ölüm raporunun e-devlet üzerinden alındıktan sonra tüm hesaplarının otomatik olarak kapatılması lazım. Aksi takdirde bu hesaplar dolandırıcıların eline geçiyor. İtiraz süreci de olmadığı için birçok vatandaş mağdur oluyor!

Aslında bu kapsamlı ve önemli bir konu.

Aile fotoğraflarından finansal hesaplara, sosyal medya ve e-posta hesaplarına kadar uzanan geniş bir konu. Peki, hayatlarını kaybeden insanların sosyal medya ve bulut depo'larda sakladıkları içerikler ne oluyor? Ne yapılması gerekiyor?

Bu soruların yanıtları aşağıdaki yazıda.

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DİJİTAL MİRAS BIRAKMAK!

Aslında siz ya da bir yakınız hayatını kaybetse de dijital yaşam devam ediyor.

Eğer sosyal medya hesaplarının sahibi hesaplarının öldükten sonra da kullanılmasını istiyorsa bunun için hesaplarının şifrelerini yakınlarına bırakabiliyor. Ya da sosyal medya hesaplarının silinmesini ya da anı olarak kalmasını isteyen dijital miras da bırakabiliyor.







Örneğin Google'ın "My Account" (Hesabım) bölümünde yer alan "Etkin olmayan hesap yöneticisi" özelliği ile hesabınızı ölüm nedeniyle bırakmak zorunda kalırsanız, fotoğraflarınıza, e-postalarınıza ve diğer belgelerinize ne olacağına karar verebiliyorsunuz.

Kullanıcılar hesaplarına belirlenen süre boyunca (bu süreyi siz belirliyorsunuz) giriş yapmazsa önceden kayıtlı bir telefon numarası ve e-posta adresine bildirim gönderiliyor.

Ölen kişi daha önceden hesapları için kime bildirim gönderileceğini ve hangi içerikleri kullanabileceğini seçebiliyor. Eposta ile bildirimi alan kişi de hayatını kaybeden kişinin YouTube hesabını, Google Drive'daki belgelerini kullanabiliyor.



ONLİNE TAZİYE DEFTERİ

Facebook ve Instagram bir hesap varisi atamanıza izin veriyor ya da öldükten sonra tüm hesaplarınızın silinmesini isteyebiliyorsunuz.

Ayrıca bir mirasçı, vefat etmiş birinin Instagram hesabını anıtlaştırmayı talep edilebiliyor.

Ölen kişiler için online taziye defteri açılıyor.







Twitter ise vefat eden kişinin hesabının devre dışı bırakılması için kişinin yasal mirasçısının talebini kabul ediyor.

Hesap isteğe bağlı ya da bırakılan dijital mirasa bağlı siliniyor.

Ancak Twitter, vefat eden kişinin hesap erişimini kimseye vermiyor. İsterse bu kişi en yakını olsun!

Bazı teknoloji firmaları hayatını kaybedenlerin sosyal medya hesaplarını yapay zeka yardımıyla kullanılmasını olanak sunan projeler geliştiriyor. Dijital miras çok geniş bir konu.

Özetle öldükten sonra, sosyal medya hesaplarınız, video ve belgelerinizin istemediğiniz kişilerin eline geçmesini istemiyorsanız ya da geride bırakacağınız dijital mirasını nasıl kullanılmasını istiyorsanız hayattayken buna karar verin!

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İNTİHAR EDİYORDU, KAHVEHANEDE ÇIKTI!

Muş'ta kiraladığı araçla Murat Nehri'nin kıyısına giden 33 yaşındaki 2 çocuk babası Ö.O, "İntihar ediyorum. Ölümümden kimse sorumlu değil" yazılı not bırakarak kayboldu.

Aracın saatlerce yolda sabit kaldığını fark eden ve Ö.O'ya ulaşamayan araç kiralama şirketi, durumu jandarmaya bildirdi.







Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, hem Murat Nehri ve çevresinde hem de kent merkezinde arama çalışmalarına başladı.

Ve 18 saat sonra Ö.O,'nun kent merkezindeki bir kahvehanede olduğu ortaya çıktı, iyi mi?

Peki, bu durum bir sorumsuzluk mudur?

Adam karar değiştirip kahvede okey oynamaya gidemez mi? Gidebilir ama o notu bırakmamalıydı!

Bence tüm arama masrafları bu şahıstan alınmalı.

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Altyazı

"İnsan sevdiğini öldürür diye bir söz vardır ya. Aslında bakın, insanı öldüren hep sevdiğidir." (Dövüş Kulübü)



