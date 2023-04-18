Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Bu uyarı her bayram tatili öncesi yapılıyor ama sorun uyarı ile çözülmeyecek kadar büyük.

Eskiden sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanıyordu.

Şimdi üç-dört yıldızlı otel ve turizm tesislerinin bile siteleri kopyalanıyor.

Kopyalamakla kalmıyorlar, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunarak da dolandırıyorlar.

Dolandırıcıların en sık tercih ettiği yöntem ise Google'a reklam vererek aramalarda üst sıraya çıkmak.

Bir diğer yöntem de sosyal medya reklamları. Çok popüler oteller bile aramalarda sahte sitelerden sonra çıkıyor artık!

Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekârlık yapılıyor.

Müşteri yorumlarının da çoğu sahte!

Turizm işletmecileri derneklerinin yöneticileri ödemeyi internet üzerinden değil, otele gidince yapın diye öneride bulunuyor.

Şaka gibi!







Hangi otel ya da turizm tesisi ödemeyi girişte alıyor ya da böyle kaç yer var, söylesinler de bilelim!

Ödemeyi gelince otelde yapmayı teklif ettiğinizde kabul edilme olasılığı çok düşük.

Otel sahibi de haklı! Ya gelmezseniz, odasını size niye bağlasın!

Bu yüzden kaparo alınıyor, o da bir haftalık tatilin, iki-üç günlük ücreti oluyor.

Ancak sadece kaparo dolandırıcılığı yapanlar da çok.

Cazip teklifle gel gel yapılıp, kaparonuzu alıyorlar.

Otele gittiğinizde dolandırıldığınızı öğreniyorsunuz ve perişan oluyorsunuz! Çünkü tatilin yoğun olduğu dönemde kalacak yer bulamıyorsunuz.

Bir yere ödeme yapmadan önce seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, kaç yıldız sahibi olduğunu mutlaka 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayın.



REKLAM ALIYORLAR

Bu sorunda dolandırıcılara çözüm bulamayan, reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açan Google'ın da payı büyük.

Şirket yapay zekasıyla övünüyor ama bir türlü sahte ve spam siteler sorununu çözemiyor.

Normal 'Bayram ne zaman?', 'Okullar ne zaman kapanacak?' gibi basit aramalarda bile alakasız, saçma sapan sitelere yönlendiriliyorsunuz.

Artık Google basit bir arama yapmak bile çileye dönüşüyor!

Bu noktada Türk haber sitelerine de yaptırım uygulanmalı.

Başka arama motorlarında da benzer sorunlar var ama Google'da hem spam siteler hem de dolandırıcıların açtığı siteler zirve yapmış durumda.

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'ARA ELEMAN' İFADESİ DEĞİŞMELİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, depremlerin ardından kalıcı konutların tamamlanması için ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşadıklarını açıkladı:

"Ülkemizin önemli sorunlarından olan ara eleman açığını kapatmak için gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli ve mesleki eğitim süresi emekliliğe sayılarak cazip hale getirilmeli."







Bence ilk yapılması gereken 'ara eleman' ifadesini değiştirmek olmalı.

'Ara eleman' iş ve meslek öğrenmek isteyen gençleri daha baştan değersiz kılan bir ifade ve bu mutlaka değişmeli. 'Çırak' bile 'ara eleman'dan daha saygılı ve tutarlı bir ifade!

'Stajyer' demek ise daha mantıklı.

Gençleri üniversitelerde iş bulamayacakları bölümler yerine onları meslek sahibi olacakları meslek teknik okullarına yönlendirmeliyiz ve bu okulların sayısı artırmalıyız.

Bazı gereksiz üniversite ve bölümler sürekli işsiz insan mezun ediyorlar. Birçoğu kapanmalı ya da meslek teknik okullarına dönüştürülmeli.

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EVCİL HAYVANLARDAN MI GEÇİYOR?

İngiltere ve Portekiz'deki araştırmacılar, cilt, doku enfeksiyonları için antibiyotik tedavisi gören evcil hayvanların; sahipleriyle bakterilerini paylaşıp paylaşmayabileceklerini öğrenmek için bir çalışma yaptı.

Portekiz'de 43 evden, 43 evcil hayvan ve 78 kişiden, İngiltere'deki 7 evde yaşayan 7 köpek ve 8 insandan örnekler alındı.







Portekiz'deki bir kediden ve beş köpekten alınan süper bakterinin DNA'sının sahipleriyle benzerlik gösterirken İngiltere'de de bir köpek ve sahibinde benzer süper bakteri DNA'sı görüldü.

Bakterilerin evcil hayvanlardan insana mı yoksa insanlardan evcil hayvana mı geçtiği ise bilinmiyor.

Ve bunun öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü ilaçlara dirençli enfeksiyonlar nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor.

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İSPANYA'DA GÖÇMEN OLMAK

İspanyol hükümeti, kaçak göçmenlerin tarım köylerinde zor koşullarda ve düşük ücretlerle çalıştırılması eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Tarım köylerindeki işçilerin yaklaşık yarısı yasadışı olarak çalışıyor.

İspanyol insan hakları örgütlerinin istatistiklerine göre tarım alanlarında çalışan yaklaşık 5 bin kişi susuz, elektriksiz ve temiz olmayan bir şekilde plastik çadırlarda yaşıyor.







Ve çok uzun çalışma saatleri karşılığında günde sadece 20 ila 30 avro ücret alıyorlar.

Mağrip ülkelerinden gelen kaçak göçmenler, hayatlarını kayıt altına almak için çalıştıkları köylerdeki kötü çalışma koşullarını belgeleyen videolar yayınlıyor. Ve insan hakları savunucuları bu durma 'yeni kölelik' diyor.

Diğer Avrupa ülkelerinden durum farklı mı ki? İtalya'da, Fransa'da da göçmenler benzer koşullarda köle gibi çalışıp hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Ve hükümetler tarımdaki bu ucuz iş gücüne, emek sömürüsüne göz yumuyorlar.

Sonra da insan haklarından, demokrasiden bahsediyorlar! Ege ve Akdeniz'de göçmenlerin boğularak ölmelerini sessizce izliyorlar.

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TAKIMIN TAMAMI GÖÇ ETTİ

100 yıllık futbol kulübü, 32 oyuncusunun Avrupa'ya yasadışı şekilde göç etmesi nedeniyle kepenk indirmek zorunda kaldığını duyurdu.

Tunus dördüncü liginde top koşturan 100 yıllık futbol kulübü Ghardimaou, 32 oyuncusu Avrupa'ya yasadışı şekilde göç ettikleri için ligden çekildiğini açıkladı.







17-22 yaşları arasındaki futbolcularının ya deniz yoluyla Tunus'tan ayrıldıklarını ya da Sırbistan'a gidip yasadışı şekilde sınırı geçerek diğer ülkelere girdikleri açıklandı.

Fırsatını bulan anında göç ediyor Avrupa'ya! Koca bir futbol kulübünün göç etmesi eşine az rastlanır bir olay.

Sonra da bu kaçak göçmenler yukarıdaki İspanya yazısında belirttiğim gibi genelde kaçak tarım işçisi olarak çalışmaya, hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Ve bir umutla hayata asılıyorlar. Geri dönseler onları büyük bir fakirlik bekliyor!

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Altyazı

"Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar." (Limelight)

