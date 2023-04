Güneş panellerini yüzde 85 yerlilik ile üreten Kalyon Holding, yerli rüzgar türbini üretimi için de harekete geçti.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz.

Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz. Tüm ekipmanları Türkiye'de yapacağız. Çeşitli yerlerde fabrika kuracağız" dedi.

Bu enerji bağımsızlığı açısından sevindirici bir gelişme.







Kalyon Holding ayrıca Aselsan ile yerli rüzgar türbini projesi için anlaşmaya vardı.

Rüzgar türbinlerinin önemli parçası olan ana motor şanzımanı üretiminde Aselsan'ın katkısı olacak.

Daha önce Alman ve Çinli firmalarla görüşülmüştü, Aselsan'la anlaşılması yerli üretim oranını da yükselti.

Cemal Kalyoncu rüzgar türbininin ana motor şanzımanın helikopter şanzımanına benzediğini ve bu konuda Aselsan'ın başarılı olduğunu özelikle belirtti.

Yerli üretim güneş panellerine, yerli üretim rüzgar tribünleri de eklememiz yenilenebilir enerjide çok önemli bir adım olacak.

Çünkü Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük ihtiyacı var.

Rüzgarda kurulu güç Aralık 2022 itibarıyla 11 bin 366 megavatı aştı.

Güneş enerjisinde ise yaklaşık 9 bin 409 megavat kurulu güce sahibiz.

Güneş paneli ve rüzgar türbinlerinde yerli üretimin artması enerji bağımsızlığımız ve enerji yelpazesini genişletmemiz açısından da önemli.

***



'ET VE BALIK' ALDATMACASI!

"Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; halk arasında bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eden işletmeler var.







Vatandaş ucuz et için Et ve Süt Kurumu mağazalarını ararken yukarıda yazdığım isimlerdeki taklitçi işletmelerden alışveriş yapmak zorunda kalıyor.

Ticaret Bakanlığı halkı yanıltan bu işletmelere toplamda 7.140.604 TL idari para cezası uyguladı.

Geç kalınmış, doğru bir adım. Ama bu ceza yetmez!

Bu yanıltıcı işletme isimleri, logo benzerlikleri mutlaka değiştirilmeli.

***



FENERBAHÇE DOĞRU GALATASARAY YANLIŞ MI YÖNETİLİYOR?

'Dört Büyükler', 9 aylık finansal raporlarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, 9 aylık süreçte 524 milyon lira zararla ilk sırada yer aldı.

Bu süreçte Beşiktaş 231, Trabzonspor 255 milyon zarar etti.







Kâr eden tek takım Fenerbahçe oldu.

Bir önceki yıl 133 milyon 106 bin lira zarar açıklayan sarı lacivertli kulüp, 1 Haziran 2022- 28 Şubat 2023 dönemini 24 milyon 237 bin 296 lira kârla kapattı.

Galatasaray'da zarar çok yüksek ama pahalı transferler yapıyorlar!

Sarı kırmızılı bu yıl şampiyon olamazlarsa tüm hesaplar altüst olabilir ve seneye borç katlanabilir!

Ali Koç sportif başarıya ulaşamadı ama Aziz Yıldırım'dan devraldığı borç batağından kulübü kurtarıyor.

Bazı transfer fiyaskolarına rağmen, yıldız futbolcu yetiştirip yüksek fiyatlara satılması ve kulübün finansal açıdan doğru yönetilmesiyle geliri artırdı.

Bu ekonomik başarı sportif başarıyla birleşirse Fenerbahçe yeniden yükselişe geçip, üst üste şampiyonluklar kazanabilir.

***



İSTANBUL TAKIMLARI YERİNE SAMSUNSPOR OLSUN!

Samsunspor, 11 yıl aradan sonra nihayet Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de Samsunspor gibi taraftar kitlesi olan köklü kulüpler daha çok olmalı.







Süper Lig'de sekiz İstanbul takımının olması saçmalık! İstanbul'u temsil eden takım sayısı sınırlandırılmalı.

Seyircisiz İstanbul takımları ligin heyecanını ve rekabeti düşürüyor.

Bursaspor, Kocaeli, Diyarbakırspor, Göztepe, Altay gibi güçlü taraftar desteği olan, kentleriyle bütünleşmiş takımlar olmalı Süper Lig'de!

Futbolun çok sevildiği böyle büyük bir coğrafyada takım sayısı 20 olmalı.