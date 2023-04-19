Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Pirinç, nohut, fasulye, ayçiçek yağı, salça, çay, şeker, Et ve Süt Kurumu'na ait et ürünleri gibi temel gıda ürünlerinden, deterjanlara, temizlik ürünlerine kadar yaklaşık 900 üründe indirim bir ay daha devam edecek.

Böylece Ramazan ayının bereketi bayrama ve mayıs ayına da taşınmış olacak.

Bir ara ülkemizde büyük market zincirleri indirime gitmiş ya da sabit fiyat politikası uygulamışlardı ama bu kampanya uzun soluklu olmadı.

Şimdi market zincirlerde yine zam üstüne zam yapılıyor. Hem de Ramazan ayı biterken, bayrama az bir zaman kalmışken.

Hep Avrupa'da enflasyona karşı mücadelede halkın yanında olan, büyük indirim ve sabit fiyat kampanyaları düzenleyen market zincirlerini örnek göstermiştik.

Ne yazık ki, aynı dayanışma ruhunu bizim market zincirleri gösteremedi.







1600 ŞUBEYE ULAŞTI

Öte yandan Tarım Kredi marketlerinin sayısı da bin 600'e ulaştı. Cep market ve bakkallarla ortak projeleri de hesaba katarsak satış noktası sayısı iki bin 300'e çıkıyor.

Marketlerde ortalama 1400 ürün var. Bu ürünlerin 400 kadarı Tarım Kredi'nin iş birliği yaptığı çiftçilere ait.

Yani Tarım Kredi çiftçiye tohum, gübre veriyor karşılığında tahıl alıyor onu makarna yapıyor, ayçiçeğini yağ yapıyor ve satıyor.

Böylece hem çiftçi hem tüketici kazançlı çıkıyor.

Tarım Kredi marketi sayısı rakipleri gibi 9-10 bin şubesi olsaydı işte o zaman market piyasasına ve fiyatlara denge gelebilirdi!

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SAKATLIĞINI GİZLEDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, belindeki ağrılar yüzünden ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Geçmiş olsun.

Altay'ın yeni sözleşme yapana kadar sakatlığını sakladığını iddia edenler var.

Bu ağır bir suçlama, kanıt olmadan yorum yapamayız.

Öte yandan bel ağrıları öyle bir maçta ortaya çıkmaz. Bu ağrıların bir geçmişi olmalı.

Belki de Altay bel ağrılarına rağmen özveriyle sahaya çıktı. Ve en sonunda ağrılar dayanılmaz bir boyuta ulaşınca ameliyat olmak zorunda kaldı.







Eğer durum böyleyse o zaman Altay'ın kötü performansı sakatlığıyla alakalı olabilir.

Ve akla; Altay'ın neden alternatifi transfer edilmedi sorusu gelir.

Şampiyon olmak için önce atanınla tutanın iyi olacak derler.

Galatasaray'ın son şampiyonluklarında büyük payı olan Fernando Muslera ilerlemiş yaşına rağmen Altay'dan kat kat iyi performans sergiliyor.

Trabzonsporlu Uğurcan ve Beşiktaşlı Mert de Altay'dan daha iyi performans sergilediler.

Ve şimdi Fenerbahçe'nin kalesi Altay'ın yedeği olan ve performansıyla birinci kaleciliğe yükselemeyen İrfan Can Eğribayat'a kaldı.

İrfan başarılı da olabilir lakin Altay olayı Fenerbahçe'de bir futbol aklının olmadığını, bazı mevkiler gereksiz yere şişirilirken kale gibi en hayati mevkide 'B' planının olmadığını görmüş olduk.

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TÜRK SPORUNUN İSKELETİ FENERBAHÇE

Kadınlar EuroLeague finalinde Fenerbahçe, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu bir sezonluk başarı değil!

Türkiye'de Kadınlar Süper Ligi'nde tam 16 kez şampiyon olan Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finalde kaybetmişti.

2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmişti.

Yani Fenerbahçe kadın basketbolunda sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da domine ediyor.







Böylece Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.

Fenerbahçe'nin bokstan atletizme, masa tenisinden yelkene birçok amatör branşta Türkiye'ye şampiyonluklar kazandırmanın yanı sıra olimpiyatlara da farklı branşlarda birçok sporcu gönderiyor.

Keşke Beşiktaş ve Galatasaray da futbolun dışında diğer spor dallarına yatırımı artırsalar da spor kültürümüz gelişse, olimpiyatlara daha çok sporcu göndersek.

Rakipleri futbola odaklanırken Fenerbahçe'nin birçok spor branşında da faaliyet göstermesi, şampiyonluklar kazanması onu Türk sporunun bel kemiği yapıyor.

Ülke sporuna böyle büyük bir katkıyı Real Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde görebilirsiniz.

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ABD ÖZEL MESAJLARI GÖRÜYOR MU?

Elon Musk, Amerikan devletinin bütün özel mesajları gördüğünü iddia etti.

Musk, Twitter'ı satın alana kadar bu gerçeğin farkında olmadığını belirterek, devlet kurumlarının sosyal medyayı izlemedeki yetkinliği konusunda "şaşkınlığa" uğradığını söyledi.







Musk, "Devlet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişim derecesi aklımı başımdan aldı" dedi.

ABD'nin güvenlik ve savunma kurumlarının ulaşamadığı internet veri tabanı yoktur diye tahmin ediyorum.

Önemli devlet kurumlarının verilere ulaştığının kanıtlanması... İşte bu açıdan Musk'ın açıklaması ciddi bir iddia.

Twitter'daki özel mesajlara erişiyorsa, Facebook, Instagram, belki de WhatsApp'taki mesajlara da ulaşıyordur.

Ulaşamadıkları ise Telegram ya da Çin kaynaklı sosyal medya uygulamalarıdır.

Peki, Musk bu açıklamayı neden yaptı? Sonuçta ABD'nin en zengin işadamı ve siyasetçilerle yakın ilişkisi olan biri.

Musk böyle konuşunca "Burası özgür bir ülke" demek oluyor?

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SOĞUK HAVA ÖMRÜ UZATIR MI?

Science Alert'ın haberine göre Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden araştırmacılar, solucanlar üzerinde yaptıkları deneylerde soğuğun, hasarlı proteinlerin hücrelerden uzaklaştırıldığı bir süreçte rol oynadığını ortaya koydu.

Yani soğuk havanın hücresel düzeyde bir etki yaratarak ömrü uzattığı tespit edildi.







Bu bulgular, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına da çare üretebilir.

Bu bulgular, bireylerin soğukta oturması veya yaşaması gerektiği anlamına da gelmiyor.

Araştırma makalesinde, "Aşırı düşük sıcaklıklar zararlıdır.

Ancak vücut sıcaklığındaki orta dereceli bir düşüşün organizma için yararlı etkileri olabilir" deniyor.

Soğuk havanın insanı dinç ve canlı tutuğu biliniyordu.

Şimdi soğuktan sağlık açısından yararlanmak için daha çok çalışmaya ihtiyaç var.