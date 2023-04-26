Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile öne çıkıyor.

Hürjet'in 2025 yılının sonuna kadar sertifikasyon ve testlerinin tamamlanması ve jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması hedefleniyor.

Hürjet'te General Electric F404 motoru yer alıyor.

Hürjet'in mevcut modern savaş uçaklarıyla rekabet etme gibi bir hedefi bulunmuyor. Hürjet, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerini alacak.

Hürjet projesi göklerde yerli ve milli hava gücüne sahip olma konusunda atılmış önemli adımlardan biri.

İşe önce eğitim ve hafif taarruz uçağı yaparak başlayacağız. Daha sonra yüzde yüz yerli kendi jet motorumuzu üreteceğiz.







BUNLAR HAYAL DEĞİL

TUSAŞ ayrıca tüm hızıyla ANKA-3, Milli Muharip Uçak, Hürkuş ve Atak-2 projeleri üzerinde çalışıyor.

TCG Anadolu'nun pistinden gelecekte yerli savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz kalkacak. TCG Anadolu'nun hangarında da yerli Altay tanklarımız olacak.

Yerli İHA'lar ve İMECE, GÖKTÜRK 2 gibi yerli uydularımızdan alınan istihbarat bilgileriyle yerli hava ve deniz kuvvetlerimiz koordineli bir şekilde operasyonlar düzenleyebilecek, olası savaşlarda görev alacaklar.

Bunlar hayal değil, olası gerçekler!

"İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." Atatürk'ün en ileri görüşlü sözlerinden biridir.

Atatürk bu sözü 1925 yılında söylemişti.

Bu sözün hayata geçirilmesi, pratikte uygulanması bugünlere nasip oldu.

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ÇİN'İN UYDU SAVAŞI

Bir süre önce ABD'li Massachusetts Hava Ulusal Muhafızı Jack Douglas Teixeira tarafından bir Minecraft Discord grubunda çok gizli ABD istihbarat dosyaları paylaşılmıştı.

Bu belgeler arasında Çin'in düşman uydularını engelleyebilecek, istismar edebilecek veya ele geçirebilecek siber silahlar geliştirme planlarına ilişkin CIA dosyalarının da yer aldığı ortaya çıktı.







DonanımHaber'de yayınlanan haberdeki belgelere göre Çin'in saldırılarından biri uyduların operatörlerinden aldıkları sinyalleri taklit ederek uyduları ya tamamen ele geçirmeyi ya da savaşın kritik anlarında arızalanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Çin'in hamleleri gayet akıllıca.

Olası bir savaşta ilk uydular devre dışı bırakılmaya çalışılacaktır! Bunu başarabilen ülke savaşa da 1-0 galip başlar.

ABD süper güç koltuğunu Çin'e bırakmak istemiyor. Rusya da yeniden nükleer tehdit! Aslına bakarsanız yeni bir soğuk savaş dönemine girdik.

Soğuk Savaş'ın en iyi yanı nükleer güçler arasında denge kurması, zoraki barış sağlaması.

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TELEFONU BIRAK BURSU KAP

ABD'nin Ohio eyaletindeki Steubenville Franciscan Üniversitesi, sıra dışı bir uygulamaya imza attı.

Üniversite yönetimi, akıllı telefon kullanmayı bırakacağını taahhüt eden öğrencilere burs vermeye başladı.

Burs almak isteyen öğrencilerin akıllı telefon kullanımını bırakmaları, dua ve dine yönelmeleri, ayrıca diğer öğrencilerle iletişimlerini artırmaları gerekiyor.







Tüm bunları kabul eden öğrenciler burs alabiliyor.

Z Kuşağı'nın asosyal, telefon bağımlısı olmamaları adına enteresan bir proje. Telefon bağımlılığına karşı dinin de kullanılması ilginç bir yöntem.

Böyle bir uygulamayı ülkemizde başlatanlar şeriatçı ilan edilirdi!

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KUAFÖRLERİMİZ DE MEŞHURMUŞ

Kuaförde saç yaptırmak için farklı bir ülkeye gider misiniz? Saç ektirmek için gelenleri biliyoruz.

Hem tatil yapıyorlar hem ucuza kaliteli saç ekimini gerçekleştiriyorlar.

Meğer kuaförlerimiz de dünyaca ünlüymüş.

Saçlarını yaptırmak için Türkiye'ye gelen Laibarang adlı yabancı bir sosyal medya kullanıcısı, aldığı hizmeti aşama aşama paylaştı.







İngiliz gazetesi The Sun da 'Laibarang'ı haber yaptı.

Videoda Laibarang'ın önce toplanan uzun saçları, daha sonra folyolarla sarıldı.

Sonraki aşamada üç farklı stilistin kadının saçını boyayıp şekillendirdiği görülüyor.

Laibarang, saç rengi, saç kesimi ve kollajen tedavisi için 250 dolar ödediğini açıkladı.

Bazıları bu fiyatı yüksek buldu. Bazıları ise video için "İngiltere'de yalnızca bir stilist seninle ilgilenir. Türk kuaförleri en iyisi" yazdı.

Laibarang ise daha önce aldığı hizmetleri kıyaslayarak "Türkiye'deki daha ucuz ve çok daha iyi" dedi.

Sadece saç yaptırmak için Türkiye'ye gelmek saçma ve pahalı bir eylem olur ama tatil için ülkemize gelmişken saç yaptırmak mantıklı olabilir.

Yetenekli insanımız çok. Döviz kuru yükselince saç, diş, estetik ameliyat gibi hizmetler yabancılar için fırsata dönüşüyor.

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TELEFONUNUZA İSİM TAKTINIZ MI?

İnsanların modern teknolojilere ve cihazlara karşı tutumları hakkında yapılan 'Dijital Batıl İnançlar' adlı ankete katılanların yüzde 39'unun, elektronik cihazlarına isim verdiği ortaya çıktı. En çok takma isim verilen cihaz akıllı telefonlar oldu. Ankete katılanların yüzde 84'ü akıllı telefonları, yüzde 44'ü televizyonları, yüzde 40'ı dizüstü bilgisayarları, yüzde 15'i elektrikli su ısıtıcıları ve kahve makineleri, yüzde 16'sı akıllı hoparlörleri ve yüzde 21'i robot elektrikli süpürgeleriyle konuşuyor.







"Ülkece delirdik mi" diyenler çıkabilir. Hayır, durum öyle değil.

Bence ilginç sonuçlar çıkması için yönlendirmeli bir anketle karşı karşıya olabiliriz.

Ankette cihazınız bozulursa, çalışmazsa onunla konuşur musunuz, seslenir misiniz gibi bir soru yöneltilme ihtimali yüksek.

Bir şey çalışmayınca "Çalışsana oğlum, kızım" demek bize normal. Bir dilekte bulunmak gibi bir şey. Yoksa kaç kişi kahve makinesi, televizyon ya da bilgisayarıyla ciddi ciddi konuşsun ki? Ya da ona isim versin?