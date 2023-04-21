Oy pusulalarının basımına başlandı. 24 siyasi partinin yer alacağı oy pusulasının uzunluğu tam 1 metre!

Gençlerin sevdiği Zurna dürüm kadar uzun!

İttifakların, 24 siyasi partinin yer aldığı pusula çok karışık. 151 de bağımsız milletvekili adayı var.

Oy mu vereceğiz, bulmaca mı çözeceğiz?

24 parti sığsın diye boyu 1 metreye çıkan pusulada yaşlılar oy kullanırken ve pusulayı katlayıp zarfa koyarken zorlanabilirler.







SADE OLMALIYDI

Yakın gözlüğü olan yanında getirmeyi unutmasın!

Oy oranı yüzde 0,5 dahi olmayan birçok gereksiz parti, oy pusulasını işgal etmişler.

Bu pusula yaşlı insanların kafalarının karışmasına neden olabilir.

Bu kadar çok partiye ihtiyaç da yok!

Bir sonraki seçimde 0,5'i geçemeyen siyasi partiler oy pusulasında yer almasın.

Ya da oy pusulasının daha anlaşılır ve sade olması için farklı yöntemler denenmeli. Dijital oylama teklif edenler var ama yine de mühür basmak en güvenilir yöntem.

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OTO BAYİLERİNİN DEVRİ BİTİYOR MU?

Mercedes-Benz Türkiye'nin doğrudan satış stratejisine geçeceği iddia edildi.

Bir diğer iddia ise; bayi ve dijital satışlar birlikte yürüyecek.

Online satışlarda tek fiyat olacak. Faturayı Mercedes kesecek. Araç yetkili satış noktalarından teslim alınacak.

Özetle mayıs sonu gibi bir değişim yaşanacak. Otomobil satışında dünyada üç model var. Birincisi Tesla ve Togg'un benimsediği doğrudan satış.

İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model.







Doğrudan satış yönteminde üretici firma, aracı kuruluşları devreden çıkararak satış yapıyor. Bayilerin aradan çıkarıldığı bu sistemde araçların tanıtımı ve satışı için firmalar tarafından deneyim ve satış noktaları belirleniyor.

Eğer Mercedes doğrudan ya da yarı doğrudan satış sistemine geçerse ve diğer markalar da onu takip ederse, bu değişimden en karlı tüketici çıkar. Biliyorsunuz ülkemizde son dönemde otomobil stokçuluğu başlamıştı.

Bazı oto galeri sahipleri ya da araç alıp-satma işi yapanlar, rüşvet ya da kar odaklı ilişkileri sayesinde bayilerden toplu araç alımları yapıp, piyasada sıfır araç sıkıntısı yaratıp daha sonra normal fiyatının üstünde satıyorlar.

Bayiden sıfır araç almak zorlaşmıştı. "Araç yok" denip müşterinin normal fiyatın 150- 200 bin üstüne çıkması sağlanıyordu.

Doğrudan ya da dijital satış yaygınlaşırsa araba piyasası kökten değişir ve birçok insan işsiz kalabilir!

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ENERJİDE TARİHİ ADIM

Bu yazıyı öğlen saatlerine yazdım. Eğer bir aksilik olmadıysa dün saat 20.23'te 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervi şebekeye verildi. Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaşan doğal gaz, ulusal hatta bağlanmış olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji bağımsızlığı için büyük önem verdiği doğal gaz arama çalışmalarının başlamasında dönemin enerji bakanı Berat Albayrak önemli bir rol üstlenmişti.







29 Mayıs 2018 tarihinde ilk milli sondaj gemisi Fatih yola çıktığında Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti.

O günlerde "Biz doğal gazı bulamayız.

Bulsak da çıkaramayız" diyenler çoktu!

Doğal gaz bulunup, çıkarılmaya başlanınca da "Biz bu gazı şebekeye ulaştıramayız. Çok maliyetli, verimsiz ve zor iş" diyenler vardı.

Ve hepsi yine yanıldı.

Uzun yıllardır enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Ama dün ilk defa kendi bulduğumuz doğal gazı şebekeye bağlayarak bu bağımlılıktan kurtulma adına tarihi bir adım attık.

Karadeniz gazı sayesinde yakın gelecekte enerjide tam bağımsız ülke olacağız.

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İFTARIN EN GÖZDE SİPARİŞİ

Bir online yemek uygulaması, ramazan ayında iftar ve sahurda en çok sipariş edilen yemekleri açıkladı. İftar için en çok lahmacun sipariş edildi. Lahmacunu sırasıyla hamburger, çiğ köfte, Adana dürüm ve tavuk döner takip etti. En çok tercih edilen tatlılar ise profiterol, soğuk baklava, waffle, ekler ve kazandibi oldu.







Ramazanda en çok tercih edilen içecek ise ayran oldu. Sahur için ise yine en çok lahmacun, tavuk tantuni ve ayran sipariş edildi. Bence bu liste Türkiye'yi yansıtmıyor. Bu siparişleri verenler ya son dakika yapacak bir yemek bulamayanlar, ya iş yerinde mesaiye kalmak zorunda olanlar ya da fast-food'u çok sevenler olabilir. Tercih edilen yemekler de genelde fast-food! Bence bu siparişler Türkiye genelini yansıtmıyor! Bizim iftar soframız çok ama çok zengin.

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YENİ ZELANDA'DA KEDİ AVI!

Yeni Zelanda'da Kuzey Canterbury'deki yerel bir okul yararına düzenlenen avlanma yarışında çocukların yabani kedileri öldürmesine izin verilmesi tepkilere yol açtı.

Ve okul yönetimi kedi avının iptal edildiğini şöyle duyurdu: "Yerli kuşlarımızı ve diğer savunmasız türleri korumakla ilgili bir etkinliğe dahil olacak olmaktan heyecan duyanları hayal kırıklığına uğrattık..." Kedi severlerin dehşete kapılacağı bir haber! Üstelik çocuklara kedi avlatan ülke modern ve uygar oldukları düşülen Yeni Zelanda!







Açıklamadan da anlaşılacağı gibi daha önce de Avustralya kedileri topluca zehirletmişti.

Avustralya gibi Yeni Zelanda'da da yabani kediler, biyogüvenliğini riske atan 'haşere' olarak görülüyor.

Çünkü ada ülkelerinde dışardan gelen bir tür baskın olursa diğer türleri yok edebiliyor.

Farkında mısınız; kuş sayısı özellikle büyük şehirlerimizde azalıyor. Bunun çevresel faktörleri de var var ama bir neden de kedi sayısının artması!

Kediler, en az 33 türün yok olmasına katkıda bulunuyorlar.

O sevimli kediler aynı zamanda çok yetenekli, acımasız avcılar!

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Altyazı

"Sol elinle taş tutarken, sağ elinle tokalaş." (House of Cards)

