New Yorklu Svetlana isimli kadın, ev sahibinin kirasını 1.389 dolardan 1.395 dolara yükselten yüzde 0,4'lük bir kira artış bildirimi almasının ardından çok öfkelendi.

Çünkü Svetlana, binadaki beyaz eşyaların iki yıldan uzun süredir çalışmaması nedeniyle kira indirimi talebinde bulunmasından sadece birkaç gün sonra ev sahibi zam talep etti.







28 yaşındaki kadın, kira zammını kabul etmeden önce ev sahibine binasındaki aletleri tamir etmeye zorlamak için yapay zekaya başvurdu

Svetlana, daha önce defalarca şikâyetçi olmasına rağmen beyaz eşyaları tamir ettirememişti. İkna edici bir insan olmadığını fark etti. Sonra da bir konut avukatı gibi davranması ve kira artışına itiraz eden bir e-posta taslağı hazırlaması için yapay zeka ChatGPT'nin yardımını aldı.

ChatGPT avukat diliyle ikna edici, sert öyle bir e-posta yazdı ki, ev sahibi hemen eşyaları tamir ettirdi.

Bizde yüksek zammı kabul etmeyen kiracıları sobayla döven ev sahipleri olduğu sürece ChatGPT işe yaramaz!

Ev sahipleri ve emlakçılar öyle oyunlar çeviriyorlar ki, yapay zeka bile onlarla baş edemez.

Bu arada New York'taki daireye istenen zammın sadece yüzde 0,4 olmasına ne demeli?

Kira artış oranı sadece altı dolar!

New York'ta ne güzel, ne kıymetli, halden anlayan, azla yetinen ev sahipleri varmış!

***



BU KUYRUK SEÇİME DAİR İPUCU VERİR Mİ?

Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açılan TCG Anadolu'yu ilk iki günde 22 bin 971 kişi ziyaret etti.

Gemiye belirli aralıklarla grup insanlar alındığı için ziyaretçi sayısı gerçekten yüksek.







Limanın dışında oluşan uzun kuyruklar da gemiye olan yoğun ilgiyi gösteriyor.

Bu kuyruk bence vatandaşın savunma sanayindeki büyük hamlelere olan ilgi ve sevgisinin bir göstergesi.

Bu kuyruk aynı zamanda seçimlerde sonucu, yapılan projeler mi yoksa vaatler mi belirleyecek sorusunu da akıllara getiriyor.

Bu sorunun yanıtını da seçim gecesi öğreneceğiz.

***



ALİ KOÇ NEDEN İCARDİ GİBİ YILDIZLARI ALAMIYOR?

Eminim birçok Fenerbahçeli "Şöyle safkan bir golcü alamadık" diyerek Mauro Icardi'yi izliyordur.

Barcelona'da yetişen, muhteşem bir fundamentale sahip olan Icardi'nin en büyük başarısı topsuz alanda yaptıkları aslında.

Topla öyle bir anda buluşuyor ya da öyle boş koşular yapıyor ki, rakiplerinin yapacak bir şeyi kalmıyor.

Hızı, fiziği iyi ve bitirici vuruşlara sahip.







Futbol zekası müthiş. Alex, Hagi gibi düşünen bir santrafor hayal edin, işte o Icardi olur.

Büyük kariyerine rağmen bencil de değil. Asistleriyle başta Kerem olmak üzere takım arkadaşlarının da performansını arttırdı.

İtalya'da iki kere gol kralı olmak kolay değil.

Icardi, Paris Saint Germain'de de rahat oynardı ama Messi ile olan kişisel sorunu ve Neymar- Mbappe tekelini geçip yeterli forma şansı bulamadı.

Normalde Juventus, Bayern Munich'in gözü kapalı alacağı bir golcüydü ama özel hayatı ve sorunları onu Galatasaray için fırsat transferine dönüştürdü.

İşte Ali Koç, aynı mevkilere onlarca gereksiz transfer yapıp, Muslera, Icardi gibi yıldızları alamadığı için başarısız!

Futbol, Football Manager oyunundaki gibi en hesaplı, en mantıklı transferler yapılarak şampiyon olunan bir spor değil.

Futbolda yaşına, kişiliğine, parasına bakmadan oynayacağına inandığı futbolcuyu hissedip alan, fırsat transferleri yaratan yöneticiler başarılı olur!

***



JÜRİYİ BİLE KANDIRDI!

2023 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde garip bir olay yaşandı.

Kazanan fotoğraflardan birisini yapay zekanın yaptığı ortaya çıktı.

Berlinli fotoğraf sanatçısı Boris Eldagsen, 'The Electrician' adlı fotoğrafıyla yarışmaya 'Yaratıcı' kategorisi altında girdi.

1940'ların görsel dilini anlatan 'Pseudomnesia:







Fake Memories' adlı serinin bir parçası olan bu fotoğraf, iki kadının çok eski bir fotoğrafı gibi görünüyor.

Ve bu fotoğraf 'yaratıcı' kategorisinde ödül kazandı.

Eldagsen daha sonra fotoğrafı yapay zeka ile hazırladığını, ödülü reddettiğini açıkladı.

Eldagsen amacının farkındalık yaratmak olduğu belirtti: "Fotoğraf dünyası olarak açık bir tartışmaya ihtiyacımız var. Neyi fotoğraf olarak kabul edip etmeyeceğimize dair bir tartışma."

Yapay zeka resim de çiziyor ama gerçekte var olmayan bir şeyin ya da canlıların yapay zeka ile tasvir edilip fotoğraf formatına sokulması, bir fotoğraf kabul edilmemeli.

Asıl tehlike ise yapay zekanın önemli bir yarışmada jüriyi bile kandırmayı başarması.

Teknoloji geliştikçe neyin yapay zeka ürünü, neyin fotoğraf olduğunu anlamak daha da zorlaşacak.

***



MÜLAKATTAN DAHA ÖNEMLİ!

Kamu kurumları için mülakat sınavlarının kaldırılması güzel bir gelişme.

Böylece sınavda alınan puanlar üzerinden kamu kurumlarına çalışanlar yerleştirilecek.

Ancak 'M. Akif' adlı Twitter kullanıcısının da dikkat çektiği gibi KPSS sınavlarına katılanların sayısı ve yapılan netleri de tartışmalıyız.

Örneğin 2022 KPSS Lisans sınavlarına tam bir milyon 601 bin 692 kişi başvurmuş.

Bu rakam gençlerin büyük bir çoğunluğunun memur olma hayali kurduğunu gösteriyor.







Ama yapılan netler çok düşük.

Örneğin bir milyon 175 bin 584 adayın 60 soruluk 'genel yetenek' sınavındaki net ortalaması 20,435.

Bir milyon 163 bin 934 kişi ise 'genel kültür' sınavında sadece 18,884 net yapabilmiş.

Türkçe öğretmeni olmak isteyen 20 bin 251 aday 75 soruluk Türkçe sınavında 40,390 net, lise matematikte ise 16 bin 394 aday 75 soruda 25,910 net ortalamasına ulaştılar.

75 soruda ortalama 30 doğru yapanların matematik öğretmeni olmak istemesi trajikomik bir durum!

Aslında genele bakıldığında mülakatın kaldırılması sadece KPSS sınavlarında yüksek not alan az kişiyi ilgilendiriyor.

Büyük yığınlar KPSS sınavında düşük not alanlar.

***



Altyazı

"Herkes gerçek kişiliğini saklıyor. En azından arada bir. Bazen benliğinizin o bölümünü o kadar derine gizliyorsunuz ki onun orada olduğunu birinin size hatırlatması gerekiyor..." (Dexter)