2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Joe Biden'a kaybettiği Başkanlık Seçimi'nin hileli olduğuna yönelik yayınlar yapan Fox News, oy kullanma sisteminde hile yapıldığını öne sürmüştü.

Ve bu iddia, ABD'de 20 Ocak 2020'de Trump taraftarlarının ABD Parlamentosu'nu işgal etmesine varan olayların arka planını oluşturmuştu.

Öte yandan oy kullanma sistemini üreten Dominion şirketi haberin yalan olduğunu ileri sürüp, Fox News aleyhine 1,6 milyar dolarlık bir tazminat davası açmaya karar verdi.

Medya imparatoru Rupert Murdoch'ın kanalı Fox News ile uzlaşmaya gitti ve tam 787 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Eğer uzlaşma olmasaydı patron Murdoch başta olmak üzere Fox News'ün çok sayıda ünlü ekran yüzü hakim karşısına çıkacaktı.







Hatta ABD siyasetinde belirleyici bir güç olan Murdoch medyasının nasıl siyasi sonuç yaratmak için manipülasyon yaptığı belgeleriyle ortaya çıkabilirdi.

Fox paçayı kurtarmış sayılmaz. Bir başka seçim teknolojisi şirketi olan Smartmatic'in açtığı ve 2,7 milyar dolar tazminat talep ettiği diğer dava da yolda! Ülkede hukuk olunca Murdoch bile olsan hesap vermek zorunda kalıyorsun diyebiliriz. Oysa her şey iktidar savaşlarına bağlı. Elindeki kartlar güçlüyse ABD'de bile hukukun da işlemediği dönemler oluyor!

Tüm dünyaya yayılmış yüzlerce TV kanalı, gazetesi, dergisi, internet sitesi olan Murdoch'a karşı açılan bu dava ne ilk, ne de son olacak.

Murdoch gibi bir büyük gücün günahları ve skandalları da fazla olur!







Tek bir örnek vermek gerekirse Murdoch'ın medya imparatorluğuna ait 175 gazetenin tamamı, Irak savaşını savunan haberler yapmıştı.

O haberlerin çoğu yalan çıktı. İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair bile Irak işgali için özür dilemek zorunda kalmıştı. Ama Irak'ın 2013 yılında işgali ve sonrasındaki 10 yılda 1 milyon insan hayatını kaybetti.

Murdoch güç ve paranın kokusunu nerede alırsa oraya odaklanır. Gün gelir ABD'de hükümeti, İngiltere'de ise muhalefeti destekler.

Türkiye'deki FOX TV'nin yayınlarını da bu açıdan değerlendirmek gerek!

Bugün ülkemizde pahalılık haberleri yaptıran Murdoch'ın medya starları yarın başkanlık uçağının müdavimi de olabilirler! Tıpkı bir dönem Selçuk Tepeli'nin uçağa binmeyi çok sevdiği gibi.

Kameraya su bardağı fırlatmak işin şovu!

Murdoch'ı ve medya imparatorluğunu anlamak için 'Succession' dizisini öneririm!

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BARBİE BEBEK OLMAK İSTERKEN



Iraklı TV sunucusu Dalia Naeem'in hayatta en çok istediği şey bir Barbie bebeğe benzemek.

29 yaşındaki kadın bu amacına ulaşmak için tam 43 kez estetik ameliyat oldu.

Burnunu inceltti, dudaklarına dolgu yaptırdı, göğüslerini büyüttü vs. Bu arada sosyal medyada da bir milyon takipçiye ulaştı.







Ama Dalia beklediği takdiri alamadı. "Barbie'ye değil 'zombi'ye benzemişsin" diye dalga geçenler bile oldu.

Her insan güzel görünmek ister ama birine benzemek için 43 ameliyat yaptırmak anormal bir durum.

Olmuyorsa, inat etmeye gerek yok.

Bahse varım yüzü artık yeni bir ameliyatı kaldıramıyordur!

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SCHUMACHER RÖPORTAJI!



Alman Die Aktuelle dergisi, Aralık 2013'teki kayak kazasında ağır beyin hasarı almasından beri gözlerden ırak olan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher ile röportaj yaptı!

Schumacher röportajında "Kazadan bu yana hayatım tamamen değişti. Karım, çocuklarım ve tüm aile için korkunç bir zamandı... O kadar ağır yaralandım ki, aylarca bir tür suni komada yattım, çünkü aksi takdirde vücudum bunların hepsini kaldıramazdı" dedi.







"Nasıl olur?", "Schumacher iyileşti mi?" soruları aklınıza gelmiş olabilir.

Schumacher hâlâ yatağa bağlı yaşıyor. Röportaj ise 'yapay zeka' üretimi!

Dergi kapakta "Dünya sansasyonu... Michael Schumacher ile ilk röportaj" başlığı ve "Kulağa aldatıcı şekilde gerçek geliyor" alt başlığıyla duyurulan 'yapay zeka çalışmasına', Alman medyası ve kamuoyundan büyük tepki geldi.

Bu röportaj medya ilkeleri açısından hiç etik değil, lakin derginin gündem olmayı başardığını söyleyebiliriz.

Asıl tartışılması gereken ise 'yapay zeka'nın Schumacher gibi konuşması, soruları onun gibi cevaplaması.

Geçmişten ünlülerle yapay zeka röportajları trend olabilir!

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UFO'LARIN 'ANA GEMİ'Sİ VARMIŞ



Pentagon'un tanımlanamayan uçan cisimleri (UFO) inceleyen gizli birimi AARO Başkanı Sean Kirkpatrick, son zamanlarda ABD hava sahasında görülen cisimlerin, uzaydaki bir 'ana gemiden' Dünya'yı incelemek üzere gönderilen uzaylı sondaları olabileceğini öne sürdü.







Uzaylılar da gelsin artık. Çok uzattılar!

Ayrıca UFO'lar neden hep ABD semalarında uçuyor?

Dikkat ettiniz mi? Son dönemde Pentagon, sürekli UFO'larla ilgili açıklamalar yapıyor.

Bir ara tanımlanamayan görüntüler bile paylaştılar. Sanki insanlığı uzaylılara alıştırmaya çalışıyorlar!

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KAÇ KİŞİ OYNUYOR?



Pazar araştırma şirketi DFC Intelligence'ın raporunda dünya çapında 3,7 milyar dijital oyun tüketicisi olduğu ortaya çıktı. Yani her iki kişiden biri oyun oynuyor. DonanımHaber'in haberine göre son üç yılda dünya çapındaki oyuncu sayısı 700 milyon kişi arttı. Ancak oyun tüketicilerinin büyük çoğunluğunun oyunlara para harcamadığı anlaşıldı. Oyun sektörü gelirinin çoğu 3,7 milyar oyuncunun yüzde 10'undan yani 370 milyon kişiden elde ediliyor. Yine de oyun sektörünün 2022 yılında 184,4 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor. Bu kazancın sadece yüzde 50'sini (92,2 milyar doları) mobil oyunlar oluşturuyor.







Mobil oyunlar ailelerin de işine geliyor. Dışarıda çocuklarla aktivitelere katılmak daha pahalı.

Yetişkinlerdeki oyun bağımlılığı da bireysel asosyal yaşamla paralel gidiyor. İnsanlar günlük hayatın zorluklarından, sıkıcılığından oyunlara sığınarak sıyrılmaya çalışıyor.

Özetle oyun sektörüne yatırım yapan kazanmaya devam eder!