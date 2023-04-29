Bir rakı markasının yaklaşan seçimlere göz kırpan "O gün geldiğinde sen ne yapacaksın" sloganlı reklamı memleket meselesi oldu, iyi mi?

Reklamın neredeyse tamamında AK Parti seçimi kaybedince insanların mutluluktan kendilerini rakıya vuracakları alt mesaj olarak veriliyor. Ama reklamın sonunu '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağlıyorlar ve kendilerine oto sansür uyguluyorlar.

Çok ucuz bir yaklaşım bence.

Olabilir, seçimde kazanan taraf mutluluktan çay da içer rakı da. Kimse kimsenin yaşam tarzına karışamaz.

Normalde bu reklamın etkileşim stratejisi; muhafazakâr kesimden tepki gelmesi, seküler- laik kesime umut verilmesi üzerine kurulu.

İlginçtir bu kez tepki 'sekülerlaik- muhalif' kesimden geldi! Hem de genel anlamda aynı düşüncede olanlar birbirini linç etti.

Eminim reklamı çekenler bile bunu hesaba katmamıştır!







Eşi ve çocuklarıyla Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, reklamı eleştirdi ve "Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan"lara artık tahammülünün kalmadığını açıkladı.

Şahan Gökbakar da rakı markasını algı oyunu yapmakla suçladı. "Yiyorsa bir tarafınız "AKP gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?!" dedi.

Cüneyt Özdemir ise meseleye farklı bir açıdan yaklaştı: "Bir sürü insan o gün geldiğinde diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor... Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi. Özellikle Millet İttifakı'nda."







LİNÇ EDİLDİLER

Nevşin Mengü ise Korel hakkında İngiltere'de keyfi yerinde, rahatta yaşıyor. Konforlu alandan yorum yapmak kolay gibilerinden bir yorum yaptı.

Bazı ünsüz, sıradan sosyal medya muhalifleri ise Gökbakar ve Korel'i linç etti.

Şahan'a "Marmaris'te koy kapatıp, içkini yudumlarken atıp tutmak kolay", "Dombili kanaat önderi mi oldun" tarzı yorumlar yapıldı.

Korel için yazılan tweet'lerden bazıları şöyle:

■ "Sana her konuda bilirkişi olma yetkisini Londra'dan yaptığın paylaşımlar sayesinde Instagram takipçilerin verdi herhalde."

■ "Bergüzar annelikten sonra laikliği de tekeline almak için düğmeye başmış."

■ "Bergüzar kalkıp gitmişsin bir sus artık ya. İyice kanaat önderi sandın kendini. Senin fikrinin açıkçası hiçbir önemi yok."

■ "Klasik Bergüzar Korel sıkıcılığı ve antipatikliği."

Korel'i yuva yıkmakla suçlayacak kadar seviyesiz, bel altından vuran paylaşımlar da yapıldı.

Genelde laik-seküler-muhalif kesim sosyal medyada linç edilmekten şikayetçi olurlar ve sürekli düşünce özgürlüğünden bahsederler. Galiba artık kendi mahallelerinden gelen en küçük eleştiriye bile tahammülleri yok!

Aslında Şahan ve Korel'in rakı reklamına kızmalarının altında yatan motivasyon "Aman muhafazakâr kesimin tepkisini çekmeyelim", "Helalleşiyoruz, zor ikna ediyoruz, rakı kutlama falan deyip uyandırmayın" yaklaşımı da var.

Bu motivasyona rağmen Şahan Gökbakar ve Bergüzar Korel'in kendi muhalif mahallerinde bile linç edilmeleri daha dehşet verici bir durum aslında.

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PARANLA REZİL OLMAK!

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde bir bloğun çıra gibi çayır çayır yanmasını canlı yayından izledik.

Bu sitedeki daire fiyatları ve kiralar çok ama çok pahalı! Ünlü isimler ve çok zenginler oturuyor bu sitede.

6 Şubat depremlerinde de çok pahalı rezidansların, sitelerin kumdan kaleler gibi yıkılıp, binlerce insana mezar olduklarını gördük.

İstanbul gibi büyük şehirlerde başka rezidans yangınları da oldu! Neyse ki, bu yangında can kaybı yaşanmadı.







Türkiye'de çok param var, en lüks yer de yaşayacağım desen de hayatın garanti değil!

Lüks yapılar ya çöküyor ya da yanıyor!

Devasa siteler, rezidanslar yapıyorlar.

Çok özel yaşam alanları diye reklamlar yapıyorlar ama ya yangın söndürme sistemi çalışmıyor ya da binada kolon kesiliyor, eksik ve düşük kalitede malzeme kullanılıyor!

Her şekilde paranızla rezil oluyorsunuz! İnşaat sektörüne ödenen paraların kalite ve güvenlik açısından karşılığını almak çok zor! En iyisi galiba müstakil ev!

Eğer durumunuz iyiyse kendiniz yaptırın, riske girmeyin!

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TATLISES: 3 AZRAİL: 0

İzmir'deki Folkart Sitesi'ndeki yangının çıkış nedeni anlaşılmaya çalışılırken ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de bu sitede evi olduğu bilgisi yayıldı.

Ve sosyal medyada 'Yoksa Tatlıses mangal yaparken yangın mı çıkardı' diye absürt bir iddia ortaya atıldı.







Evet, bazıları espri peşindeydi ama vakti zamanında Tatlıses'in otel odasında mangal yapmışlığı da var! Ünlü şarkıcı 2002 yılında Dortmud'da kaldığı 5 yıldızlı Mercury otelinin odasında, ekibine mangal partisi düzenlemişti.

Neyse ki Tatlıses'in İzmir'deki yangında evde olmadığı anlaşıldı.

Tatlıses, iki gün önce İzmir'e geleceğini ama uçak bileti bulamadığı için gelemediğini açıkladı.

O zaman Tatlıses: 3 - Azrail: 0! Şaka bir yana Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin Tatlıses'e.

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BU İDDİA DOĞRU MU?

İzmir Narlıdere'deki yangına ilk müdahaleyi orman ekiplerinin yaptığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiği iddia ediliyor!







Bu iddianın doğru olmadığına inanmak istiyorum. Normalde yangına ilk müdahale etmesi gereken itfaiye. Eğer yangın büyükse farklı kurumlardan yardım istenir.

Eğer ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptıysa bu İzmir itfaiyesi için büyük skandal demek.

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Altyazı

"Yani dedikleri gibi, etrafımızda başka bir boyut var. Ama bizde onları algılama yeteneği yok. Hayat sona eriyor ve tam da orada fark edilmeden herkesin önünde duran gizemli bir dünya oluşuyor... Ama kimse bunu fark etmiyor." (Frances Ha)



