Kahramanmaraş'ta inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleştirilen depremzedeler misafirlerini ağırlamaya başladı.

Örneğin Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'nde Kaygısızcan Ailesi, yeni evlerinde ilk misafirlerini ağırladılar, mutluluklarını torunları ve çocuklarıyla paylaştılar.

Afetzede Hüseyin Kaygısızcan, "Evimiz çok güzel Allah olmayana da bir an önce nasip etsin. Darısı da geride kalanlarımıza olsun. Yapanların eline sağlık. Yuvamıza geçtiğimiz için az da olsa mutluyuz, kaybettiklerimiz canlarımız gitmeseydi daha iyi olurduk" dedi.







'HER ŞEY VAR'

Fatma Kaygısızcan yaşadığı mutluluğu şöyle ifade etti: "Evimiz çok iyi, bu kadar olacağını bilmiyordum. Allah razı olsun. Evimizin içinde her şey var dört dörtlük."







Deprem felaketleri 6 Şubat'ta yaşanmıştı. Nisan ayı bitmeden bazı köylerde depremzedeler evlerine kavuştu. Köy evleri tek katlı olduğu için yapımı daha çabuk bitiyor. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Güvenli, geniş, ferah yepyeni evler yapılmış. Depremzedelerin de belirttiği gibi evler gerçekten güzel olmuş, beklentilerin üstünde.

Bazıları deprem konutlarının bir yılda teslim edileceğine inanmıyordu. İşte enkazlar kaldırıldıktan sonra bazı köy evleri 1.5 ayda tamamlandı. Hükümet böylece deprem konutlarını bizden hızlı kimse yapamaz mesajını vermiş oldu. Kentlerin de iyileştirme çalışmaları, konut inşaatları hızla devam ediyor. Bu güzel köy evleri, kentlerdeki konut inşaatlarının da en kısa sürede biteceğini müjdeliyor.

***



HİNDİSTAN, ÇİN'İ GEÇERSE...

Geçtiğimiz pazartesi günü Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 425 milyon 775 bin 850'ye ulaştı. Böylelikle Hindistan, Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi oldu.

Almanya'nın ünlü haftalık dergisi Der Spiegel de bu karikatürü yayımladı.

Karikatür Hindistan'da tepkiyle karşılandı.

Devlet bakanı Rajeev Chandrasekhar, "Hindistan'la dalga geçmeniz akıllıca değil. Hindistan'ın ekonomisi birkaç yıla Almanya'nınkinden daha büyük olacak" diye paylaşım yaptı.







Üst düzey bürokrat olan Kanchan Gupta ise "Bu aşırı derecede ırkçı. Gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Bence karikatürde zekice bir espri var. Çin hem refah seviyesi hem de teknolojide Hindistan'dan çok ileride.

Elbette Hindistan da nükleer güç, uzay teknolojisinde büyük atılımlar yaptılar.

ABD ve Avrupa ülkeleri Hindistan'ı, Çin'e alternatif üretim merkezine dönüştürmeye çalışıyor.

Hindistan'ın ekonomisi hızla büyüyor ama ülkede büyük bir gelir eşitsizliği var.

Yani bu nüfus artışıyla ülkedeki banliyö trenleri dolup taşmaya ve karikatürlere konu olmaya devam eder.

***



KÖPEK GRİBİNE DİKKAT!

Çin'de kuş gribi uzmanları, 4 binden fazla köpek üzerinde bir çalışma yürüttü. Ve 'köpek gribi' virüsünün insanlara bulaşabilecek şekilde adaptasyon geçirdiği uyarısında bulundular. Uzmanlar virüsün insan hücre reseptörlerini daha iyi tanıyabildiğini ve insan hücrelerinde çoğaldığını söylüyor.







Bu virüs ilk olarak 2006'da köpekleri enfekte eden H3N2 adlı bir kuş gribi türünden geliyor.

Bir 'köpek gribi' eksikti! Eğer bu virüs, insan hücrelerinde çoğalıyorsa, Türkiye için de ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Türkiye'de sokak köpeği sayısının 10 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Kısırlaştırmada çok yavaş ilerlediğimiz için bu sayı katlanarak artabilir! Bu da olası bir salgında 'köpek gribi'nin hızla yayılmasına neden olabilir.

***



ÜREME KAPASİTESİ DÜŞÜYOR

Araştırmalar dünya genelinde sperm sayısının son 50 yılda yarı yarıya azaldığını ve bu sayıdaki düşüş hızının 2000 yılından bu yana iki kat arttığını söylüyor.

Peki, erkeklerin üreme kapasitesi neden hızla düşüyor?

Bu soruya en taze yanıt Macaristan'ın Semmelweis Üniversitesi'nden geldi. Kısırlık tedavisi gören binlerce erkeğe ait verilerin karşılaştırıldığı araştırmaya göre sperm sayısını en çok etkileyen faktörler; kirlilik, sigara kullanımı, yaş ve bazı sağlık problemleri.







Örneğin İtalya'da yoğun bir kavşakta görev yapan bir trafik polisinin hava kirliliğine bağlı olarak sperm kalitesi düşük çıktı.

Alkol tüketimi ve kilo arttıkça da spermler daha çok zarar görüyor.

Varikosel hastalığı ise sperm hasarını yüzde 13,62 oranında artırıyor.

Glikoz toleransının azalması da benzer sonuçlara neden oluyor.

Sperm kalitesinin bozulması doğum oranlarındaki düşüşün sadece bir nedeni!

Evlilik yaşının büyümesi, bireysel yaşam tarzı, çocuk büyütmenin zorlukları vs. gibi birçok etken var.

Tabiatın kusursuz dengesi zarar gördükçe bunun faturasını insanlar ödüyor!

Erkeklerin üreme kapasitesini kaybetme riski yakında yeni bir kıyamet senaryosu olarak filmlere ve dizilere konu olmaya başlar!

Daha önce de bahsetmiştim; 'Children of Men' bu sorunu işleyen etkileyici bir film!

***



KIZARTMA DEPRESYONA SOKAR MI?

Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı, 11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen verileri incelediler. Ve kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu keşfettiler.

Hayda! Ne olacak şimdi?







Bence tam tersi olmalı. Bol tuzlu patates kızartması ya da domates soslu patlıcan, kabak, patates kızartmasının mutlulukla bir ilişkisi olmalı.

Kızartma yiyince, üzerine de çay içince insan mutlu olur.

Kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasal var; asıl sorumlu bu madde!

Uzmanlar da "Hemen paniğe kapılmayın bu araştırmanın devamı gelmeli" demiş.

Kızartılmış gıdalar lezzetli ama aşırıya kaçmamak lazım.

***



Altyazı

"Tanrıya dua edelim, iyi insanların yoksul olmayacağı günler gelsin." (Gazap Üzümleri)