Düşük faizli krediyle aldıkları araçları stoklayıp fiyatları dövizden bile bağımsız yükselten yetkili bayiler ve onların işbirlikçileri oto galericiler resmen vatandaşları soyuyordu.

Artan enflasyon da otomobilleri yatırım aracına dönüştürünce sıra beklemekten bıkanlar, araçlara değerinin 150- 200 bin TL üzerinde para ödemek zorunda kalıyordu.

Ticaret Bakanlığı nihayet yönetmelik değişikliğine gitti.

Artık yetkili bayiler, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtlara üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının çok altında belirlemeleri gibi tüketicinin sıfır taşıt almasını zorlaştırıcı faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.

Her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca kurallara uymayanlar ifşa edilecek.

Geç alınmış doğru kararlar. Şimdi stokçular düşünsün!







SIKI DENETİM ŞART

Elbette asıl önemli olan bu kuralları uygulayabilmek. Örneğin ikinci el araç satışına getirilen 6 ay 6000 km şartı işe yaramadı!

Eğer bayiler ve oto galeriler denetlenmeyecekse, bu kurallar kâğıt üzerinde kalır!

Bence daha sert önlemler alınmalı!

Sosyal medyada bu konu tartışılıyor ve mantıklı önerilerde bulunanlar var:

Örneğin oto galerilerinin 30 bin kilometre altında olan araçları satmaları yasaklanabilir.

Alınan sıfır araçlara bir yıla kadar satış yasağı getirilebilir.

Bir kişinin bir yılda birden fazla araç alması yasaklanabilir.

Ayrıca bayilerin oto galericilere araç satması yasaklanabilir.

Serbest piyasa diye görmezden gelinmemeli. Stokçular enflasyonu tetikliyor!

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TATLIDA MÜTEVAZI OLMA!

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı.

50 tatlı türünün yer aldığı listede Türkiye'den de altı lezzet vardı.







Fırında sütlacımız listede 41'inci, irmik helvası 36'ncı, kazandibi 19'uncu, Gaziantep baklavası 17'nci, Maraş dondurması ise yedinci sırada yer aldı.

Bizim kahvaltılık olarak yediğimiz bal-kaymak ikilisi bile 43'üncü olmuşsa bu listede daha çok tatlımız olmalıydı.

Listede birinci sırada yer alan Litvanya'dan "tinginys" tatlısı ülkemizde mozaik pasta olarak biliniyor.







Mozaik pastanın birinci seçildiği listeye, künefe, kaymaklı ekmek kadayıfı, fırında sütlaç, zerde gözü kapalı girer.

"Altı tatlıyı listeye sokmuşuz daha ne istiyorsun?" diyebilirsiniz.

Tatlı konusunda mütevazı olmamıza hiç gerek yok. Dünyada çeşidi en fazla, en lezzetli tatlılar bizde.

Bence tatlıda rakipsiziz.

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VE ZENGİN ADAM DÖVÜŞMEYİ ÖĞRENİR

Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, ilk kez katıldığı Brazilian Jiu Jitsu turnuvasında altın ve gümüş madalyalar kazandı.

Vay be dünyanın en zengin insanlarından birisiniz ve adam dövmeyi de iyi biliyorsunuz!

Herhalde bir erkek için bundan iyisi olamazdı. 38 yaşındaki multi milyarder, 'zengin çocukları dövüşemez' söylemini de tarihe gömmüş oldu.

Mark, daha yeni; geçtiğimiz yıl karma dövüş sporlarına merak sarmıştı, eğitim alıyordu.







Bu kadar kısa sürede iki madalya büyük başarı.

Yenilseydi 'Züğürt Ağa'nın güreş sahnesi tekrarlanmış olurdu.

Akla ilk gelen espri de "Acaba rakiplerine para mı verdi?" oluyor. Yok, sanmam. Zuckerberg'ün, Jiu Jitsu sporuna karşı büyük bir tutkusu var.

Ve bu tutkusunu şöyle anlatıyor: "Bunda çok ilkel bir şey var, bilmiyorum. Başladığımdan beri, bir grup arkadaşımı bu sporla tanıştırdım. Beraber antrenman yapıyoruz ve beraber güreşiyoruz. Sevdiğim belli bir yoğunluk var."

İşte o ilkellik, erkeklerin bilinçaltındaki mağara adamını, hayatta kalma içgüdüsünü ortaya çıkarıyor.

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BEDAVA TELEVİZYON!

Teevee Corporation adlı girişimci şirket, bu yıl içerisinde ABD'de ücretsiz televizyon piyasaya sürmeyi planlıyor.

Evet, yanlış okumadınız sipariş vereceksiniz ve bedavaya televizyon sahibi olacaksınız.

Ancak bu bedava televizyonda sürekli reklam gösterecek ikincil bir ekran olacak.

İkincil ekranda reklamlar fazla göze batmasın diye arada hava durumu, spor skorları ve haber başlıkları da sunulacak.







Ama ikincil ekranların asıl görevi siz dizi, film izlerken ekranın kenarında sürekli reklam yayımlamak olacak.

Böylece bedava televizyon karşılığında sürekli reklam izleyeceksiniz.

Bu yöntem bana biraz meşhur Pavlov'un köpek deneyini hatırlattı! Klasik bir koşullanma söz konusu.

Peki, bedava televizyonu alıp reklamların yayımlandığı ikinci ekranın üzerini bantla kapatanlar olursa.

Ya da bu TV'lerdeki reklam özeliğini kaldıracak formatlar geliştirilirse ne olacak?

İşte Teevee Corporation, bu olasılıklara karşı reklam verenleri ikna edecek bir garanti sunmalı. Haberde Pluto TV, Tubi gibi ücretsiz reklam destekli içerik sunmanın yükselişte olduğu belirtiliyor.

Bu geleceğin pazarlama ve reklam stratejisi olarak görülüyor.

"Bir ürüne para ödemiyorsanız, ürün sizsiniz demektir"!

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KİBARİYE USULÜ STAGE DIVING

Mersin'de 'Romanlar Buluşması' konserinde Kibariye, şarkı söylerken bir hayranı sahneye koştu. O sırada koruma olduğu düşünülen bir şahıs, sahneye çıkana müdahale ederken Kibariye darbe aldı.

Ve ünlü şarkıcı 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Kibariye sanki rock starların meşhur seyircilerin üzerine atlama hareketini (stage diving) yapar gibiydi. Ama arada büyük fark vardı. Kibariye seyircilere değil, boşluğa düştü.

En çılgın rock star bile balıklama boş zemine çakılmayı göze alamaz.

Sahneye çıkan vatandaşa ne demeli? Bu olayın faturası sahne güvenliğini sağlayamayanlara çıkar. Hastaneye kaldırılan Kibariye'ye acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun.

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Altyazı

"Bence kariyer denen şey bir 20. yüzyıl icadıdır ve ben bir kariyer istemiyorum." (Into The Wild)



