Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ün TOGG'un direksiyonuna geçip verdiği poz, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılınca rock müziği camiası birbirine girdi! Redd grubunun gitaristi Güneş Duru, Twitter'dan Akgül'ün TOGG tanıtımdan 2 milyon lira aldığını iddia eden bir paylaşım yaptı: "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar..." Ve bu paylaşıma başka bir rock yıldızı Aylin Aslım da destek çıkınca Ferman sosyal medyada linç edildi. Ferman bu fotoğraf için para aldı mı almadı mı bilmiyorum. TOGG özel bir şirket olduğu için aldıysa da sorun olmaz diye düşünüyorum. Ferman, Tesla ile fotoğraf çektirseydi yine linç edilir miydi? Elbette hayır! TOGG da, Tesla da özel şirketler. Aylin de Güneş de bunu biliyorlar. Galiba rahatsızlığın asıl nedeni hükümetin TOGG'u destekliyor oluşu ve bu projeyi seçim kampanyasında kullanması. Her ülkede yerli üretim desteklenir. Hatta otomotiv şirketler nerede fabrika açacak diye ülkeler arasında rekabetler yaşanır. Lobi güçleri devreye girer, siyasi tavizler bile verilir.







Örneğin eski ABD Başkanı Donald Trump bile ülkesi yerine Meksika'da fabrika kurma kararı alan Toyoto şirketini "ABD'de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" diye tehdit etmişti. Yani otomotiv sektöründe ülkeler arası bir rekabet vardır. Türkiye'de ilk kez yerli bir otomobil üretiliyorsa bunun hükümetin desteklemesinden doğal bir şey de olamaz!

Aslında Ferman'ın kendi camiasında linç edilmesinin nedeni Aylin'in paylaşımında daha net ortaya çıkıyor: "Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk Rock camiası 'kol kırılır, yen içinde kalır'cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile 'iş'birliği yapan Manga'nın solisti Ferman Akgül'dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar." Yani Aylin ben para kazanamıyorsam Ferman niye kazanıyor gibi sığ bir yaklaşımda bulunmuş.







ÇOK KUTUPLAŞTIK

Aylin CHP'li belediyelerin sponsor olduğu konserlere çıkarken sorun yok ama Ferman TOGG'lu fotoğraf paylaşınca 'Yandaş Ferman' oluyor! Güneş'in de Eurovison'da ikinci olmuş, çıktığı ilk dönemde rock müziğe yeni bir soluk getirmiş Manga'nın liderini 'çakma star' ilan etmesi de çok sığ bir yaklaşım. Çakma sanatçı olmamanın birinci kuralı muhalif olmak mı? Gece gündüz Twitter'da hükümete çakmak mı? Hem kutuplaşmadan şikayetçiler hem de TOGG'la fotoğraf çektirdi diye bir zamanlar çok yakın oldukları Ferman'ı "Sen de onlardansın" diye linç ettiriyorlar. Muhalif sanatçılar farkındalar mı bilmiyorum ama kendilerine yapılmasını istemedikleri linçin en küçük olayda alasını yapıyorlar! Toplum olarak çok kutuplaştık, çok siyasete bulaştık çok! Umarım bu seçimden sonra eski normale döneriz. Bu epey zaman alacak ama bir yerden başlamalıyız.

***



QR MENÜLERE DİKKAT!

Artık restoranlarda menü kitapçıklarının yerini QR kod sistemi aldı. Telefonda QR kod taratıp bütün menüyü daha rahat görebiliyoruz.

Ama bu trendi fırsat bilen dolandırıcılar da ortaya çıktı. FBI, restoranlarda QR kodu taratan ABD vatandaşlarını uyardı!







Çünkü QR kodların içerisinde neyi barındırdığını göremiyorsunuz. Çıkan linki tıklayarak içeriğe ulaşıyorsunuz. Siber saldırganlar önce o linklere sonra da müşterilerin cep telefonlarına sızabiliyorlar.

Uzmanlar QR kodda çıkan menü linklerinde herhangi bir harf değişiminin olup olmadığına dikkat edin diyor ama bunu sıradan vatandaşın anlaması zor.

O yüzden her restoran, kafede QR kod menü kullanmayın. Bazı restoranların hiç klasik menü kullanmaması da saçmalık!

Mutlaka her restoranda klasik menü olmalı.

***



2026'DA DOĞAL GAZ YASAK!

New York, ABD'de yeni binalarda gaz bağlantılarını yasaklayan ilk eyalet oldu. 2026 yılından itibaren yeni yapılacak binalarda doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı kademeli olarak yasaklanacak.

Yani kombi, fırın veya su ısıtıcıları da dahil olmak üzere gazla çalışan cihazlar elektrikli olacak.







Amaç Küresel Isınma'ya karşı karbon salınımını düşürmek, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına geçiş sürecini hızlandırmak.

Bizde de bu konuda bazı gelişmeler oldu. Örneğin 5 bin metrekareden büyük yapıların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu oldu.

Güzel bir gelişme ama yetmez!

Belli büyüklükteki her yeni yapıda güneş paneli kullanımı zorunlu olmalı. Güneş paneli sistemlerinin kurulumunu ucuzlatacak adımlar atılmalı.

Doğal gaz kullanımını ne kadar çok azaltırsak o kadar iyidir.

***



TESTER DENERKEN...

Birçok insan bir makyaj malzemesini satın almadan önce 'tester' ürünleri deniyor. Peki, bu ürünler ne kadar hijyenik?

Ünlü TikToker '@howdirtyis', bu soruya yanıt bulmak için kozmetik ürünler satan bir mağazada 'tester' ruj, allık, göz farı, kapatıcı, çoklu kalem ve maskaralardan örnekler alarak, bunları deney kutularında kuluçkada bekletti.

Kuluçkadan sonra bazı ürün örnekleri temiz çıkarken, bazıları mikroplarla dolup taşıyordu.







Aslında mağazalarda herkesin denediği ürünlerin temiz çıkması düşük olasılık.

Tester çubukları tek kullanımlık olsa bile ya da kendi fırçanız veya süngerinizle 'tester' ürünleri denesiniz bile sürülen allık, ruj vs. ürünlerin temiz olma olasılığı düşük.

Tester ürünlerde stafilokok enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu hastalıkları ve zatürreye neden olabilen bakterilerin ürediği biliniyor.

Peki, ne yapmalı?

Uzmanlar ya yeni açılmış test ürünü kullanın ya da ürünü yüzünüzde değil elinizin arkasında deneyin tavsiyesinde bulunuyor.

Bazı uzmanlar da tester ürünün üzerine alkollü spreyi sıkıp, mendille silmenin faydası olabileceğini belirtiyor.

Bence en iyi alternatif hiç kullanmamak. Halka açık testerları sizden önce hastalığı olan biri kullanmış olabilir!

***

Altyazı

"Dizindeki yaralara üzülmediğin an çocukluk dönemin bitmiştir." (The Crow)