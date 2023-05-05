Seçim tartışmaları arasında bazı güzel gelişmeler yeterince gündeme gelmiyor. Onlardan biri de geçtiğimiz hafta açılan; Sultanbeyli Millet Bahçesi.

67 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi'nin içinde otoparklar, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi, basketbol, voleybol sahaları, koşu yolu yer alıyor.

Parkta 2 bin 591 ağaç bulunuyor.

Millet bahçelerine de alıştık değil mi? O kadar çok açıldı ki, rutin haber oldu.







Oysa Gezi Olayları'nda en çok tartışılan konu yeşil alanlar ve parklar olmuştu.

Mevcut hükümet yeşil alanları azaltmakla eleştiriliyordu. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirler çok betona boğulmuştu.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her ile en az 1 millet bahçesi" sloganıyla başlatılan proje hedeflenenin çok üstüne çıktı.

Türkiye genelinde 73 milyon metrekarelik 484 millet bahçesi projesi hazırlandı.

2018'den bu yana 170'i hizmete sunuldu.

İstanbul'da 48 millet bahçesi yapılıyor. 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 15 millet bahçesi tamamlandı.

Türkiye genelinde millet bahçesi sayısının önümüzdeki beş yılda bine çıkarılması planlanıyor.

Böylece kişi başı yeşil alan hedefi 15 metrekare ve üzerine çıkacak.

Millet bahçeleri aslında ülkemizde çevrecilik adına yapılmış en büyük işlerden biri. Adeta 'yeşil devrim'!

Sosyal donatılarla inşa edilen millet bahçeleri 7'den 70'e tüm vatandaşlara adeta nefes oldu.

Özetle konuşarak, eleştirerek değil, ağaç dikerek, yeni park alanları oluşturarak çevreci olunuyor!

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BÜYÜK SKANDAL!

Twitter Blue abonelerine 60 dakikaya kadar video yükleme izni veriliyor. Normalde bu süre 10 dakika ile sınırlı.

DonanımHaber'e göre Twitter Blue abonesi olan bir kullanıcı, geçtiğimiz hafta sonu 'The Super Mario Bros.' filminin tamamını platforma yükledi.

Şu an sinemalarda gösterimde olan ve 1 milyar doların üzerinde hasılatla gişe rekoru kıran film, iki gün boyunca Twitter'da yayımlandı iyi mi?







Üstelik filmin tamamı iki parça halinde yayımlandı. İki gün sonra söz konusu kayıtlar platformdan kaldırıldı.

Aslında vizyondaki filmlerin kaçak yayımlandığı siteler, platformlar var. Bilen biliyor!

Ama Twitter gibi yüz milyonlarca insanın kullandığı bir uygulamada vizyondaki filmin tamamının yayımlanması büyük skandal.

Filmi 9 milyondan fazla kişi Twitter'dan ücretsiz izledi.

Telif haklarının en büyük ihlallerinden biriyle karşı karşıyayız.

Yapımcı şirket Twitter'a dava açabilir!

Musk, şirketi satın aldıktan sonra büyük işten çıkarmalara imza atmıştı.

Demek ki, işi bilen birçok değerli çalışan işten atılınca platformda güvenlik açıkları oluşmuş.

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AYIP ETTİN SLOUKAS!

Fenerbahçe, EuroLeague play-off çeyrek finali üçüncü maçında konuk ettiği Olympiakos'a eski oyuncusu Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 72-71 yenilerek serideki saha avantajını kaybetti. Sarı lacivertliler büyük bir dram yaşadı. Fenerbahçe normal sezonu sekizinci sırada, Yunan ekibi ise lider olarak bitirdi. Yani işimiz zor. Henüz her şey bitmiş değil.







Bugün kendi sahamızda oynanacak maçı kazanıp umudu son maça taşıyabiliriz. Fenerbahçe'de beş sezon geçiren Sloukas, hangi maçta rakibe saldırıldığını gördü acaba? Son saniye üçlüğünden sonra sakince beklese, ayakta alkışlanarak salondan ayrılırdı. Sloukas büyük ayıp etti.

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BU GEZEGENDE HAYAT OLABİLİR

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 26 ışık yılı uzaklıkta Başak Takımyıldızı'ndaki bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen bir ötegezegende su buharının olduğunu keşfetti.







Arizona Üniversitesi astronomu Sarah Moran "Bir sinyal görüyoruz ve bunun sudan kaynaklandığı neredeyse kesin. Ancak bu suyun gezegenin atmosferinin bir parçası olup olmadığını, yani gezegenin bir atmosferi olup olmadığını ya da sadece yıldızdan gelen bir şey olup olmadığını henüz söyleyemiyoruz" diyor.

Su buharı varsa su ve atmosfer olabilir. Ayrıca su varsa oksijen de olabilir. Oksijenin olduğu yerde yaşam da olabilir!

En gelişmiş teleskop olan James Webb'in en önemli özelliklerinden biri de kızılötesi dalga boyunda gözlem yapabilmesi. Bunu dünyadan yapamazsınız!

Webb'in yaşanabilecek bir gezegen ya da uzayda canlı bulacağına inanıyorum.

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ARAÇLAR BAĞLANMALI!

İstanbul'da Üsküdar ve Ümraniye'de asker uğurlama konvoyu yapan bir grup, Çamlıca-Libadiye tünelini kapatmış.







Bu konuyla ilgili defalarca yazdık. Polis cezayı kesiyor ama değişen bir şey olmuyor.

Ehliyete bir yıl el konulmalı. Araçlar da dört ay bağlanmalı. Bakın bir daha yapıyorlar mı?

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BELÇİKA GERÇEĞİ!

Belçika'da işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu hale geldi. 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0.27 Euro ödenek veriliyor. Böylece bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor. Sosyal medyada bu haberle ilgili epeyce Belçika güzellemesi okudum. Evet, karbon salınımını azaltma ve sağlıklı yaşam adına güzel bir uygulama.







Ama Belçika'nın yüzölçümü sadece 30 bin 688 km², nüfusu ise 11,5 milyon. Böyle gelişmiş, küçük ülkelerde bu tarz uygulamaları hayata geçirmek çok kolay! Bu küçük ülkenin zenginliği de 1800'lü yıllarda Kongo'da kurdukları köle sömürge sisteminden geliyor. Kauçuk toplamayan kölelere ilk verilen cezanın el kesmek olduğunu biliyor muydunuz? Yetersiz beslenme, hastalıklar, işkenceler ve çıkan isyanların bastırılması, kadın ve erkeklerin farklı yerlerde çalıştırılması ve daha birçok nedende dolayı 1880 ve 1920 yılları arasında Kongo'daki nüfusun, 20 milyon kişiden 10 milyona düştüğü tahmin ediliyor. Bugün demokratik ve medeni denilen Avrupa ülkelerinin çoğunun zenginliği sömürgecilikten geliyor!